Küçük bir dükkandan 40 mağazalı zincire

Ticarete olan yatkınlığıyla da üniversite okuduğu İzmir’de borçla kafe açarak ilk girişimcilik adımını atar. Ramazan Demir, okulu bitirince de kafesini devrederek eğitimini aldığı coğrafya öğretmenliği yerine profesyonel iş hayatına yönelir. 28 yaşında uluslararası bir markanın satış direktörlüğüne kadar da yükselir. 9 yıllık plaza hayatından sıkılan Ramazan Demir, ani bir kararla rotayı İzmir’e çevirir. Başarı dolu bir kariyeri bırakarak 2009’da sağlıklı beslenme üzerine içecek işine başlar. Küçük bir kioskta Juice Planet ile yeni bir girişime adım atan Ramazan Demir, bugün ikisi yurt dışında olmak üzere 40 noktaya ulaşmış durumda. Hedef ise hem yurt içi hem de yurt dışında 3 yıl içinde 200 mağaza.

RAMAZAN Demir... Kurduğu hayallerin gerçeğe dönüşmesi adına büyük mücadele verenlerden. Sistematik düşünen ve üretmeyi seven yapısıyla da markalara hayat veren bir girişimci. Bu felsefeyle hayata geçen JP Gıda’nın kurucusu Ramazan Demir ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1970 Konya doğumlu olan Ramazan Demir, ekonomik durumu iyi olmasına rağmen çocuk yaşta ticaret hayatına adım atanlardan. Ramazan Demir, o süreci şöyle aktardı:



HARÇLIK BİSİKLET PARÇALARINDAN

“Hep farklı olanın peşinden giden bir yapım var. Evimizin bahçesinde bir dut ağacı vardı ve ben orada bu mantıkla türlü hayallere dalıyordum. Bu hayaller beni ticaretle buluşturdu. Yaz tatillerinde, bayramlarda şerbet sattım. Eskiyen bisikletimi atmak yerine parçalarını satıp harçlık yaptım. Babam yurt dışında çalışıyordu. Ve ailede kimsenin ticaretle bir bağı yoktu. Sadece babamın geçmişte ticari denemeleri olmuş ama sonu hep hüsranla sonuçlanmış. Ticari yatkınlık bana özel bir durumdu. Aslında sevdiğim ve hayal ettiğim şeyi yapıyordum. El becerisi anlamında da bir yeteneğim vardı.”



O KAFEYİ 10 KAT KÂRLA SATTI

Konya ve Bursa’da geçen çocukluğun ardından lise yıllarında ailesiyle birlikte İzmir’e taşınan Ramazan Demir, üniversiteyi de bu kentte okur. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde coğrafya okuyan Ramazan Demir, ilk ciddi girişimcilik adımını da üniversite yıllarında atar... Demir, “Bornova’da oturduğumuz bir mekanın karşısında bulunan bir dükkanda çok iyi kafe olur fikri ortaya çıktı. Ben de bu fikri hayata geçirmek için o yaz Bodrum’da para biriktirme adına işe girdim. Aile ve çevreden borç aldım. Ve üniversite 1’de kafe açtım. Üniversiteyi bitirdiğim yıl da kuruluş sermayesinin 10 katına kafeyi devrettim” diyerek ilk girişimcilik hikayesinin paylaştı.



KARİYERİ BIRAKIP MEYVE SUYU SIKTI

Üniversite sonrası tüm arkadaşlarının öğretmenliği seçtiği bir atmosferde Ramazan Demir, farklı bir yoldan yürür. Demir, o dönemle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Satış ve pazarlamaya olan yatkınlığım nedeniyle profesyonel olmaya karar verdim. Ulusal bir markada satış temsilcisi olarak işe girdim. Daha sonra da İstanbul’da uluslararası bir markanın Türkiye satış direktörü oldum. Her sene katlanarak büyüdük, ama bir süre sonra tıkandığımı fark ettim. Ani bir kararla 9 yıllık kariyerimi bırakıp, eşimle birlikte İzmir’e döndük. ‘Sağlıklı ve doğal beslenmeyle ilgili bir adım atalım’ dedik. Ve bir AVM’de küçük kiosk ile yola çıktık. İstanbul’da başarılı bir kariyeri bırakıp, küçük bir alanda meyve suyu sıktığımı görenler beni yadırgadı, ama 34 yaşında emekli olmak bana göre değildi. Juice Planet olarak yola çıktığımız o konsept ile bugün önemli bir marka olduk.”



HEDEF 3 YILDA 200 NOKTA

KÜÇÜK bir kioskla başlanan macerada bugün ikisi yurt dışında 40 noktaya ulaştıklarını ifade eden Ramazan Demir, “Juice Planet, Ege’nin sağlıklı ve lezzetli sebzelerini, otlarını, meyvelerini, yağlarını ve de ülkemizin birbirinden sağlıklı pek çok ürününü uzmanlıkla bir araya getirip kendi şubelerimizde ve diğer satış noktalarında taze olarak sunduğumuz konsept. Gördüğümüz bir boşluktan ortaya çıktı. Franchise vererek büyüdük. 2-3 yıl içinde de yurt dışıyla birlikte 200 noktaya ulaşmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.



YURT DIŞINDA DA VAR

BUGÜN ünlerinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını ifade eden Ramazan Demir, Juice Planet’in yurt dışına da açıldığını söyleyerek, şu bilgiyi aktardı: “Şu an biri Romanya’da biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olmak üzere iki şubemiz var. Suudi Arabistan ile de master franchise yaptık. Yakında orada da büyüyeceğiz. 2020’ye kadar bu ülkede 40 şubeyi hedefliyoruz. Avrupa’dan da çok talep var. Yurt dışında da büyüyeceğiz. Merkezi üretim yapıyoruz. Türkiye’de ilk kez taze ürünü şoklayıp birçok noktaya sevk eden bir yapımız var. Bu yapı bize esneklik veriyor.”



O BOŞLUĞU GÖRDÜ VE...

RAMAZAN Demir, Juice Planet dışında bir de kurumsal firmaların tesis içi kafe ayağında çözüm ortağı oldukları yapının varlığına dikkat çekti. Demir, “Tesis içi kafe konusunda kurumsal bir firma yok. Biz burada gördüğümüz boşlukla sağlıklı ve doğal ürünlerimizi de yanımıza alarak bu alana girdik. Şu an 8 önemli markanın tesis içi kafelerini işletiyoruz” diyerek, bu alanda da büyüme hedeflerinin bulunduğunu söyledi.





BU DA İYİLİK ATÖLYESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR sosyal sorumluluk kapsamında ‘İyilik Atölyesi’ kurduklarını paylaşan Ramazan Demir, “Geçici bağışlar ile ayakta kalan down sendromu ya da engelli dernekleri var. Biz bu projeyle onlara sabit bir gelir kapısı yaratalım istedik. Ve bir kafe konsepti geliştirdik. Bunun ilkini de MaviBahçe AVM’de açtık. Kafeyi engelli ya da down sendromlu gençler çalıştıracak. Şimdi bu yapıda da şubeleşme planlarımız var. Yatırım ortaklığı şeklinde bir yapı olacak. Zarardan muaf, kârdan ise pay alıyorsunuz” diyerek burada da daha çok ailelerden talep geleceğini aktardı.

KISA KISA

* Ramazan Demir, farklı bir franchise modellerinin bulunduğunu söyleyerek, “Özellikle girişimci adaylarına sunduğumuz bir kiralama modelimiz var. Böylece risk oranını ortadan kaldırıyoruz. Bu mantıkla kazandığımız çok kişi oldu” diyor.

* Hızlı büyüdüklerini belirten Ramazan Demir, “TOBB – TEPAV ve ALL - NETWORK’un ‘şirketlerin 2011-2014 arasındaki resmi verilerine göre’ yaptığı büyüme değerlendirmesinde, ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Firması’ arasına girme başardık” dedi.