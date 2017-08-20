Kelepir amcanın sihirbaz torunu

Dedesinden el alan Ali Osman Enç, liseyi bitirene kadar da ticaret alanında birçok tecrübe edinir. Dedenin bakkal, babanın toptan bakkaliye ürünleri dağıtımıyla büyüttüğü aile işletmesinin 2003’te yol ayrımına gitmesiyle Ali Osman Enç, bayilik kanalında büyür. Lojistik ve dağıtımın ardından filo alanında da şirketleşir. ‘Yumurtaları ayrı sepetlere koyma’ misyonuyla hareket eden Ali Osman Enç, dördüncü kuşaktan aldığı güçle gıdaya da girer. 2015’te Sir Winston’ın Türkiye’de marka haklarını satın alan Ali Osman Enç, şimdi dönerden kahveye, pizzadan meyhaneye kadar birçok farklı konseptle tüketiciyle buluşuyor. Şu anda farklı markalarla zincirleşen Ali Osman Enç’in gündeminde önce ulusal sonra da yurt dışında büyümek var.

ALİ Osman Enç... Manisa Alaşehirli ‘Kelepir Amca’ lakaplı Mehmet Enç’in ticari hoşgörüsüyle büyüyen ve ondan aldığı bayrağı daha da yukarı taşımak için neredeyse her iki yılda bir yeni bir yatırımın fitilini ateşleyen bir girişimci. Bugün filo, dağıtım, lojistik ve gıda alanında yoluna devam eden Osmanlı Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Enç ile hem girişimcilik hikayesini hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1972 Alaşehir doğumlu Ali Osman Enç, ticaretin içinde doğan ve büyüyen biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

İlk gün pazarın yolunu tuttu

“Ticari geçmişimiz 1940’lara dayanıyor. Önceler eşek sırtında hırdavatçılık yapan dedem Mehmet Enç, daha sonra ise bakkal açmış. Babam Mustafa Enç ise toptan bakkaliye ürünleri dağıtımıyla çıtayı yükselti. Benim de ticaretle tanışmam ilkokul 3’te oldu. Okul bittiğinde heyecanla karneyle eve geldim. Dedem, ‘çok güzel’ dedi ve babaanneme, ‘hanım önlüğü getir’ diye seslendi. Siyah önlüğü kafamdan geçirdiler ve elime de sabun dolu bir tabla tutuşturdular. Karne aldığım gün, pazarda sabun satmaya gittim. Tabii dedem beni heveslendirmek amacıyla pazardakileri ayarladığından ilk gün tüm sabunları sattım. Dedem bana ticareti böyle aşıladı. Daha sonra bu satış farklı ürünlerle devam etti. Ama ilk günkü kadar kolay olmadı.”

Yumurtaları ayrı sepete koydu

Ali Osman Enç, ortaokul yıllarında da boş durmaz. Bisikletinin arkasına yaptırdığı iki tekerlekli aparatla babasından satın aldığı ürünleri bakkallara satar. Ali Osman Enç, “Bu daha sonra motosiklet, lise sonrası ise arabayla devam etti. Babam daha sonra, toptan bakkaliye ürünlerinin dağıtımı yerine distribütörlük ve bayilikler alarak işe yeni bir soluk kattı. Alaşehir’de çay paketleme ve kesme şeker tesisleri kurduk. 2003’te babam şirketleri 3 oğlu arasında paylaştırdı. Ticaretin içinden geldiğim için bayilik, dağıtım şirketi bende kaldı. İşleri büyüttüm. 2009’de ise işleri Alaşehir’den yönetmenin zor olduğu ortaya çıktı ve İzmir’e taşındık. Bugün her gün 200 araçla bakkallara bayisi olduğumuz ürünleri dağıtıyoruz. Tabii, dağıtım ve lojistiğin yanı sıra 2013’te filo işine de girdik” diyerek, yumurtaları ayrı sepetlere koyduklarını söyledi.

PİLAVCI BİLE

ADINI KULLANMIŞ

ALİ Osman Enç, yatırım konusunda yerinde duramayanlardan... Neredeyse iki yılda bir yeni bir sektöre adım atarak işleri büyüten Ali Osman Enç’in son atılımı gıda alanında oldu. Bir süredir gıda alanında çalışmalar yürüttüklerini anlatan Enç, şu bilgiyi paylaştı:

“2015’te Sir Winston’ı Türkiye’deki marka hakkını satın aldık. Bazı sorunlar vardı, onları temizledik. Çünkü Sir Winston adıyla pilavcı açan bile olmuştu. Bunları temizledik. Ve yeni konseptle yola çıktık. Şu an İzmir, Manisa, Akhisar, Kuşadası ve Turgutlu’da toplam 8 mağazamız var. 9’ucusu da yolda. Yılı 12 noktayla kapatmayı hedefliyoruz. 2018’de ise hedefimiz bu sayıyı 20’ye çıkarmak.”

DÖNER DE VAR

MEYHANE DE

ŞU an gıda ile ilgili çalışma sadece Sir Winston ile sınırlı değil. Ali Osman Enç, bu alanda stratejik bir ortaklığa da imza atmış. Enç, “Pizza Locale, Müdavim Pide ve LKM Köfte’nin kurucularından Eren Kurt ile güçlerimizi birleştirdik. Osmanlı Gıda’yı kurduk. Bundan sonraki tüm yatırımları birlikte yürüteceğiz. Bu kapsamda bünyemizde ayrıca Pub Locale, Velinimet, Defne Ağacı, Nice, Coffeece ve Kaide gibi çeşitli markalarımız var. Velinimet bir dönerci. 2018’de açılacak. Açılmadan 5 şube verdik bile. Gündeminde yurt dışı da olan bir marka. Defne Ağacı, Mavişehir’de sulu yemek çıkardığımız bir mekan. Önümüzdeki günlerde bunu Bornova’da Kaide ile buluşturmayı düşünüyoruz. Saat 16.00’ya kadar Defne Ağacı, 18.00’de ise meyhane konseptiyle Kaide hizmet verecek. Coffeece’nin ilki Bornova’da Originn’de açıldı. Nitelikli kahve ile iyi atıştırmalıklar olacak. Ve bir ofiste olması gereken ne varsa bu mağazada onu müşterinin kullanımına sunuyoruz. Şu an kiosk tarzı olan ve sadece AVM’lerde yoluna devam eden Nice var. Dondurma ve waffle ağırlıklı bir yapı” diyerek yeni oluşumlar hakkında bilgi verdi.

DÖRDÜNCÜ KUŞAK

İŞİN İÇİNDE

TİCARETİN içinde yoğrulan Ali Osman Enç, çocuklarının her ne kadar pazarda sabun satmasalar da benzer aşamalardan geçtiğini söyleyerek, “Şimdi onlar gıdayı sırtlayacak. Eczacılık okuyan büyük oğlum Yüksel ile mimarlık okuyan ortanca oğlum Mustafa, şu an part-time işin içindeler. Okulları bittiğinde birlikte koşturacağız” diyerek, gelen kuşağın işi devam ettirmesi adına gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmak için çalıştıklarını paylaştı.

YATIRIMCIYI CESARETLENDİRİYORUZ

“HER işte artık ne yaptığın değil, nasıl yaptığının önemli” diyen Ali Osman Enç, ekonomik durgunluğun konuşulduğu bir ortamda bu kadar çok markayı ortaya çıkarmanın sırrını şöyle anlattı: “Bugün iyi bir şey sunduğunuzda karşılığını buluyor. Son 10 yıldır ev dışı tüketim çok hızlı büyüyor. Bu büyüme trendinin 2023’e kadar devam edeceği konuşuluyor. Bu, şu anlama geliyor: Yiyecek-içeceğe yatırım yapabilirsiniz. Pazar büyüyor. Böyle ortamda da fark yaratan işlere imza atarsanız, başarı kaçınılmaz olur. Yatırımcıları da cesaretlendiriyoruz.”



KISA KISA

* Dağıtım ve lojistik kabiliyetiyle gıda alanındaki markalara büyük avantaj sağladıklarını söyleyen Ali Osman Enç, tüm markalara ürünün tek noktadan gittiğini söylüyor.

* Ali Osman Enç, gıda alanında franchise modeliyle büyüdüklerini belirterek, “Ege dışında ise karı ve yükü paylaşarak master franchise yolunu izliyoruz” diyor.

* Alaşehir’de inşaat alanında da ortaklığı bulunan Ali Osman Enç, “Şimdi bu ortaklarımla eğitim sektörüne girdik. Bahçeşehir Okulları’nın bayiliğini aldık” bilgisini verdi.