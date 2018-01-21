Kahvenin seçkini

Hafta sonu ve yaz tatillerini burada geçirir. Nurettin Karakundakoğlu, üniversite yıllarında ise şirkette daha aktif görev alır. Karakundakoğlu, ihracat müdürü olunca da dünyanın çeşitli yerlerindeki yerel kahvelerle tanışır. Bu tablo yeni bir uyanışa neden olur. Kahve üzerine birçok eğitim alan Nurettin Karakundakoğlu, Türkiye’nin sayılı eğitmenlerinden biri olur. Bir süre sonra ‘neden kendime de küçük bir yer açmıyorum’ demeye başlayan Karakundakoğlu, 2015’te İzmir Alsancak’ta Baristocrat’ı kurar. Aile şirketiyle yollarını ayıran Nurettin Karakundakoğlu, bugün 3’üncü nesil kahvede Baristocrat ile 4 noktaya ulaşmış durumda. Bir yandan da eğitim, danışmanlık ve 100’e yakın firmaya kahve veren Karakundakoğlu’nun gündeminde yurtdışına mağaza açmak var.

NURETTİN Karakundakoğlu... Kahve ve kahve makinesi tutkusu damarlarına işlemiş bir isim. Bu tutkuyla da sektörde farkındalık yaratmayı kendine misyon edinen ve bu yolda bildiği her şeyi paylaşarak büyüyen bir girişimci. Baristocrat 3rd Wave Cafe & Roastery’ın kurucusu Nurettin Karakundakoğlu ile girişimcilik serüveninden üçüncü nesil kahve pazarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1984 İzmir doğumlu olan Nurettin Karakundakoğlu, 1994’ten bu yana kahve makinesi üreten bir ailede büyüdüğünü belirtti. “Ben de üçüncü kuşağım” diyen Nurettin Karakundakoğlu, şöyle devam etti:



MAKİNELERİ SÜPÜREREK BAŞLADI

“Çocukluğum kahve ve kahve makinelerinin arasında geçti. 7 yaşından itibaren her cumartesi ve yaz tatillerimiz aile işletmesinde geçti. Makineleri süpürerek başladım. Kahve camiasının çocuğu olarak merhum dedemin öğretileriyle harmanlandık. Kuzenlerimle birlikte lise yıllarında fuarlarda stant görevlisi olduk. Lise sona doğru ise ofis işlerinde amcama yardım etmeye başladım. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni kazandığım dönemde ise dedem vefat edince, aile işe daha da kenetlendi. Pazar payını büyütmek için daha çok çalışmaya başladığımız bir süreç oldu. Ben de kendi bilgimle bu sürece katkı koymaya başladım. Üniversite ikide ise bir ihracat firması kuruldu. Ailenin bana olan güveniyle bu şirketin başına geçtim.”



İSTANBUL’DAN ARİZONA’YA EĞİTİM

İhracat müdürüyle birlikte Nurettin Karakundakoğlu, birçok ülkeyi gezme şansı elde eder. Dünyanın çeşitli noktalarındaki yerel kahvelerle tanışan Karakundakoğlu, “Ustalarından bu kahveleri yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları öğrendim. Bu koşuşturmaca kahve ve kahve makinesi tutkusu nedeniyle 3’üncü sınıfta üniversiteyi bıraktım. Bu süreçte şirket Avrupa Nitelikli Kahve Birliği’ne (SCAE) üye oldu. Bu yapıyla daha sonra bir akademi kuruldu. Bu akademi daha çok kuzenim için organize edilmişti. Ama kuzenim bunu istemeyince bir görev değişikliği oldu. Ben akademiye geçtim. Ama bu işi iyi yapmak için eğitim almam gerekiyordu. Ailenin de desteğiyle İstanbul’dan Arizona’ya uzanan 2 yıllık bir eğitim süreci yaşadım” diyerek akademide çekirdekten bardağa kadar geçen süreçle ilgili eğitimler vererek sektöre yeni aktörler kazandırdıklarını paylaştı.



KENDİ YOLUNDA İLERLEDİ VE...

“Bir süre sonra insan yetiştirirken neden kendime de küçük bir yer açmıyorum demeye başladım” diyen Nurettin Karakundakoğlu, hikayesine şöyle devam etti: “İlk başta aile temkinli yaklaştı. Çünkü, kahve makinesi verdiğimiz firmalara rakip olacağımızı düşündüler, haklı olarak. Sonuçta benim çizgim üçüncü nesil kahvecilik olacağı için aile ikna oldu. 2015’te Alsancak’ta Baristocrat’ın öyküsü başladı. 30 metrekarelik dükkanda kavurduğumuz kahveler Türkiye’nin dört bir yanına gitti. Bir yıl sonra da Alsancak bize yetmedi ve Urla şubemizi açtı. Alsancak doğduğumuz, Urla ise marka yaptığımız yer oldu. Bir süre ikisini birlikte götürmek zor olunca seçim yapmam gerekti ve kendi yolumdan ilerlemem gerekiyordu. 2016’da da aile şirketinden ayrıldım. En son ise Gaziemir ve Bornova’yı açtık. Bugün 4 noktayla yola devam ediyoruz.”



KENDİ RAKİPLERİNİ YARATIYOR

BARISTOCRAT 3rd Wave Cafe & Roastery’ın üç ayağı olduğunu anlatan Nurettin Karakundakoğlu, “Kafe kısmı işin vitrini. İkinci ayağımız ise toptan ve perakende kahve satışı. Bodrum’dan Karadeniz’e kadar birçok bölgede 100’ün üzerinde farklı firmaya ürün gönderiyoruz. Üçüncü ayağımız ise eğitim ve danışmanlık. Ürün verdiğimiz firmalara, çekirdekten fincana her şeyi anlatıyoruz. Mekan seçiminden mimari projeye, makine seçimine kadar her konuda danışmanlık veriyoruz. Bir yerde kendi rakiplerimizi yaratıyoruz. Ama biz şube açarken, ürün ve danışmanlık verdiğimiz markalarla aynı lokasyonda yer almıyoruz” diyerek izledikleri yolu paylaştı.



GÖZÜ YURTDIŞINDA

ŞU an 4 şubenin tamamının kendilerine ait olduğunu ifade eden Nurettin Karakundakoğlu, “Üçüncü nesil kahve franchise modeline uygun değil. İşin içinde siz yoksanız bir anlamı yok. Şu an şubelerin başında yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız var. Onun için kısa vadede 5’inci şube görünmüyor. Bu olursa da İzmir dışında Ankara ve İstanbul’da olur. Ama yurtdışından talepler geliyor. Amerika ve Avustralya ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu yıl içinde bunlardan birini hayata geçirmek istiyoruz” bilgisini verdi.



BU İŞİN MODASI OLMAZ

DÜNYADA üçüncü nesil kahve konusunda marka sayısının belli olduğuna dikkat çeken Nurettin Karakundakoğlu, “Bugün İstanbul’da bu işi yapan 300’ün üzerinde yer var. İzmir’de ise bu sayı 30-40’larda. Dünyada böyle bir yapı yok. Bir şehrin 2 ya da 3 tane markalı üçüncü nesil kahvecisi oluyor. Türkiye’de moda olarak görülüyor. Ama öyle bir yapı değil. Bu işin modası olmaz. Yüksek karlar yok. Tek gelir kaleminiz iyi nitelikli kahve. Burada da ürünü anlatmak için bir süre var. Buna herkes dayanamaz” diyerek bu alana girme planları yapanları uyardı.

KISA KISA

* Baristocrat’ın her şubesinin kendine özgü bir kimliği olduğunu dile getiren Nurettin Karakundakoğlu, “Üçüncü nesil bunu gerektiriyor. En son Gaziemir’de açtığımız şube bunun en güzel örneği. Masalarımız dedemin kullandığı torna makinesi ve ağaç kesme makinesinden oluşuyor” diyor.

* Dünyada SCAE sertifikasına sahip 800’e yakın eğitmenin olduğunu söyleyen Nurettin Karakundakoğlu, “Türkiye’de ise bu sayı 6. Bunlardan biri de benim” diyor.