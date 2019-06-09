Kahvenin de kimyası var

Doğum izninin bitiminde iş sözleşmesi feshedilir.
Bu süreçte yeni arayışlara girer. Kendisi gibi kahvesever olan asker eşinin zor şartlarda filtre kahveden uzak kalması, işin fitilini ateşler. Kimya Mühendisi Selda Güner Poyraz, filtre kahvenin pratik halini yaratma fikriyle harekete geçer. Ve Poyraz, tek kullanımlık poşet filtre kahve üretme hedefiyle İzmir’de kendi işini kurar. 2017’de DaysOld Coffee markasıyla yola çıkan Selda Güner Poyraz, bugün hem e-ticaret hem de çeşitli noktalarda tüketiciyle buluşuyor. Poyraz’ın gündeminde ise yeni ürün ve kullanım alanları var.
SELDA Güner Poyraz... Plaza insanından patronluğa terfi eden yeni bir girişimci. ‘Bir firmada çalışsaydın daha rahat olurdun’ söylemlerine kulak kapatarak farkındalık peşinde koşan bir iş insanı. Rodas Kahve Gıda’nın kurucusu Selda Güner Poyraz ile girişimcilik serüveninden yarınlara dair planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1984 Tekirdağ doğumlu olan Selda Güner Poyraz, hayat mücadelesine bu topraklarda başladığını söyleyerek, şöyle devam etti:
KÖYÜNDE ROL MODEL OLDU
“Çiftçi bir ailede büyüdüm. Doğduğum köyün biraz tutucu yanı vardı. Kadınlar çok ön planda değildi, hatta sokakta bile yürüyemezdi. Ben bu algıları kırarak işe başladım. Bunun için de çok çalıştım. ‘Kız kısmı okumaz’ dense de okudum. Liseye kadar Tekirdağ’da olan eğitim sürecimi üniversiteyle birlikte yine büyük bir adım atarak şehir dışına taşıdım. Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği’ni kazandım. Tüm olumsuz söylemlere kulak tıkadım. Bu süreçte de en büyük desteği ilkokul mezunu olan annemden gördüm. Başardıkça da kimse bana karşı çıkamadı ve bir süre sonra o köyde kadınlar için rol model oldum.”
İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Üniversitenin ardından Selda Güner Poyraz, Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir polyester fabrikasında profesyonel hayata ilk adımını atar. 7 aylık deneyimin ardından da İstanbul’dan bir iş teklifi aldığını söyleyen Poyraz, “2008’de İstanbul’a geldim. Kimyasal hammadde alanında satış-pazarlama odağında kariyerime devam ettim. Zamanla farklı firmalarda iş hayatım sürdü. Büyük ciroları yönettiğim satış takım liderliğine kadar yükseldim. Daha sonra doğum iznine ayrıldım. Tam işe dönmeye hazırlanırken 2015’te “sözleşmem feshedildi” diyerek bir süre iş hayatından uzak kaldığını paylaştı.
TİRYAKİYE ACİL DURUM PAKETİ
İşsiz olduğu dönemde yeni arayışlara girdiğini söyleyen Selda Güner Poyraz, o süreci şöyle anlattı: “Ben asker eşiyim. Her ikimiz de filtre kahvesiz yapamayanlardanız. Eşim en son Suriye’ye göreve gittiğinde yanında kahve ekipmanlarını da götürdü, ama savaş ortamında hepsi kırıldı. Granül kahve içince de mutsuz olan bir yapısı vardı. Tabii, orada yaralanıp geri döndü. En olumsuz ortamda bile filtre kahve keyfinin yarattığı mutluluğu konuşurken bende fikir belirdi. Filtre kahvenin en pratik halini yaratmak için çalışmaya başladım. Ve tek kullanımlık poşet filtre kahve ortaya çıktı. Bu dönemde de eşimin görevi nedeniyle İzmir’e taşındık. 2017 Kasım’da Rodas Kahve Gıda’yı kurdum. DaysOld Coffee markasıyla yola çıktım. Bizimkisi kahve tiryakileri için acil durum paketi.”
ÜRÜNÜ SEVMEK YETMİYOR
İLK etap işin nasıl gittiğini görmek adına fason üretim yaptırdığını dile getiren Selda Güner Poyraz, iki yıllık satış performansının iyi olması nedeniyle kendi üretim hattını kurduğunu söyledi. Poyraz, “Kahveyi çok sevmek bir girişim için tek başına yetmiyor. Kurumsal hayattaki deneyimlerde bazen eksik kalıyor. Birçok şeyi yolda öğrendim. Filtre kahve sektörüyle ilgili çok araştırma yaptım ve çok kişiyle görüştüm. Bugün hem e-ticaret hem de Türkiye’nin birçok yerinde doğal ve organik ürün satan noktalarda ürünlerimiz satışta. Gündemde ise kapasite artırımı var. Bize farklı talepler geliyor. Hem yeni kullanım alanları hem de ürün anlamında çalışmalarımız bulunuyor” diyerek gelecek hedeflerini aktardı.
HARMANLARA
İZMİR İSMİ
DÜNYADA tek kullanımlık poşet filtre kahve örneklerinin olduğunu söyleyen Selda Güner Poyraz, şöyle devam etti: “Bu anlamda biz Türkiye’de ilk gibiyiz. Bizimle aynı süreçte başlayan birisi daha var. Abak ağacından elde edilen ve yüzde 100 doğada çözülen filtre kağıdımız en önemli farklarımızdan biri. Poşet filtre kahvenin demleme süreci farklı olduğu için kendi harmanımızı oluşturduk. İki farklı harmanımıza da İzmir’e özgü Teos ve Agora isimlerini verdik. İzmir tarzıyla üretim yapıyoruz.”
Kahvenin de kimyası var
Doğum izninin bitiminde iş sözleşmesi feshedilir.
Bu süreçte yeni arayışlara girer. Kendisi gibi kahvesever olan asker eşinin zor şartlarda filtre kahveden uzak kalması, işin fitilini ateşler. Kimya Mühendisi Selda Güner Poyraz, filtre kahvenin pratik halini yaratma fikriyle harekete geçer. Ve Poyraz, tek kullanımlık poşet filtre kahve üretme hedefiyle İzmir’de kendi işini kurar. 2017’de DaysOld Coffee markasıyla yola çıkan Selda Güner Poyraz, bugün hem e-ticaret hem de çeşitli noktalarda tüketiciyle buluşuyor. Poyraz’ın gündeminde ise yeni ürün ve kullanım alanları var.
SELDA Güner Poyraz... Plaza insanından patronluğa terfi eden yeni bir girişimci. ‘Bir firmada çalışsaydın daha rahat olurdun’ söylemlerine kulak kapatarak farkındalık peşinde koşan bir iş insanı. Rodas Kahve Gıda’nın kurucusu Selda Güner Poyraz ile girişimcilik serüveninden yarınlara dair planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1984 Tekirdağ doğumlu olan Selda Güner Poyraz, hayat mücadelesine bu topraklarda başladığını söyleyerek, şöyle devam etti:
KÖYÜNDE ROL MODEL OLDU
“Çiftçi bir ailede büyüdüm. Doğduğum köyün biraz tutucu yanı vardı. Kadınlar çok ön planda değildi, hatta sokakta bile yürüyemezdi. Ben bu algıları kırarak işe başladım. Bunun için de çok çalıştım. ‘Kız kısmı okumaz’ dense de okudum. Liseye kadar Tekirdağ’da olan eğitim sürecimi üniversiteyle birlikte yine büyük bir adım atarak şehir dışına taşıdım. Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği’ni kazandım. Tüm olumsuz söylemlere kulak tıkadım. Bu süreçte de en büyük desteği ilkokul mezunu olan annemden gördüm. Başardıkça da kimse bana karşı çıkamadı ve bir süre sonra o köyde kadınlar için rol model oldum.”
İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Üniversitenin ardından Selda Güner Poyraz, Tekirdağ’da faaliyet gösteren bir polyester fabrikasında profesyonel hayata ilk adımını atar. 7 aylık deneyimin ardından da İstanbul’dan bir iş teklifi aldığını söyleyen Poyraz, “2008’de İstanbul’a geldim. Kimyasal hammadde alanında satış-pazarlama odağında kariyerime devam ettim. Zamanla farklı firmalarda iş hayatım sürdü. Büyük ciroları yönettiğim satış takım liderliğine kadar yükseldim. Daha sonra doğum iznine ayrıldım. Tam işe dönmeye hazırlanırken 2015’te “sözleşmem feshedildi” diyerek bir süre iş hayatından uzak kaldığını paylaştı.
TİRYAKİYE ACİL DURUM PAKETİ
İşsiz olduğu dönemde yeni arayışlara girdiğini söyleyen Selda Güner Poyraz, o süreci şöyle anlattı: “Ben asker eşiyim. Her ikimiz de filtre kahvesiz yapamayanlardanız. Eşim en son Suriye’ye göreve gittiğinde yanında kahve ekipmanlarını da götürdü, ama savaş ortamında hepsi kırıldı. Granül kahve içince de mutsuz olan bir yapısı vardı. Tabii, orada yaralanıp geri döndü. En olumsuz ortamda bile filtre kahve keyfinin yarattığı mutluluğu konuşurken bende fikir belirdi. Filtre kahvenin en pratik halini yaratmak için çalışmaya başladım. Ve tek kullanımlık poşet filtre kahve ortaya çıktı. Bu dönemde de eşimin görevi nedeniyle İzmir’e taşındık. 2017 Kasım’da Rodas Kahve Gıda’yı kurdum. DaysOld Coffee markasıyla yola çıktım. Bizimkisi kahve tiryakileri için acil durum paketi.”
ÜRÜNÜ SEVMEK YETMİYOR
İLK etap işin nasıl gittiğini görmek adına fason üretim yaptırdığını dile getiren Selda Güner Poyraz, iki yıllık satış performansının iyi olması nedeniyle kendi üretim hattını kurduğunu söyledi. Poyraz, “Kahveyi çok sevmek bir girişim için tek başına yetmiyor. Kurumsal hayattaki deneyimlerde bazen eksik kalıyor. Birçok şeyi yolda öğrendim. Filtre kahve sektörüyle ilgili çok araştırma yaptım ve çok kişiyle görüştüm. Bugün hem e-ticaret hem de Türkiye’nin birçok yerinde doğal ve organik ürün satan noktalarda ürünlerimiz satışta. Gündemde ise kapasite artırımı var. Bize farklı talepler geliyor. Hem yeni kullanım alanları hem de ürün anlamında çalışmalarımız bulunuyor” diyerek gelecek hedeflerini aktardı.
HARMANLARA
İZMİR İSMİ
DÜNYADA tek kullanımlık poşet filtre kahve örneklerinin olduğunu söyleyen Selda Güner Poyraz, şöyle devam etti: “Bu anlamda biz Türkiye’de ilk gibiyiz. Bizimle aynı süreçte başlayan birisi daha var. Abak ağacından elde edilen ve yüzde 100 doğada çözülen filtre kağıdımız en önemli farklarımızdan biri. Poşet filtre kahvenin demleme süreci farklı olduğu için kendi harmanımızı oluşturduk. İki farklı harmanımıza da İzmir’e özgü Teos ve Agora isimlerini verdik. İzmir tarzıyla üretim yapıyoruz.”