İzmir’e eğitim göçü de başladı

Temelleri 1878’de Maria West’in küçük bir okul açmasıyla atılan Özel İzmir Amerikan Koleji, bugün 21. yüzyılın gençlerini yetiştirmek için mücadele ediyor. Okulun müdürü Didem Erpulat, İstanbul’dan Antalya’ya birçok kentten öğrenci çektiklerini belirterek, “İzmir eğitimde de önemli bir durak haline geldi” dedi.

ÖZEL İzmir Amerikan Koleji... Türkiye’nin en eski ve köklü kuruşlarından biri olarak alanında birçok ilke imza atan bir okul. Kurulduğu günden bu yana 6 bin 555 mezun veren bir eğitim çınarı... “Robot yapan çocuğun tiyatro için sahneye de çıkması benim en büyük mutluluğum” diyen Özel İzmir Amerikan Koleji (ACI) Müdürü Didem Erpulat ile kurumun kuruluş hikayesini, sektörü ve eğitime fark yaratan yönlerini konuştuk. Okulun 1878’de Amerikalı eğitimciler tarafından İzmir Basmane’de ‘çocuk yuvası’ olarak kurulduğunu anlatan Didem Erpulat, şöyle devam etti:

ÖNCE KIZ SONRA KARMA

“Basmane kampüsünün kalabalıklaşması ve öğrenci sayısının artması nedeniyle 1913’te Göztepe’de yedi dönümlük güzel bir bahçe satın alınır. Basmane’de bir anaokulu olarak 50 yıl önce başlayan macera, 1928’de bugünkü kampüsümüzde 4 kız öğrencinin mezuniyetiyle devam eder. Lise bölümü 1953’te 4 yıllık bir programa sahip olur. 1986’da ise kız erkek karışık eğitime başlama kararı alınır. 1990’larda okulun gayrimenkullerinin sahibi olan ve mezunların kurduğu Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (SEV) ACI yönetiminde etkin rolü üstlenmesi, zaman içerisinde en önemli değişiklik olur. 1997’de hükümetin ‘İlköğretim Yasası’nda yaptığı önemli değişiklikle orta bölümünün ortadan kaldırılması ile SEV, ACI’nın orta sınıflarını süreç içinde eritir. Ve daha sonra da aynı kampüste Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu eklenir. Bugün Özel İzmir Amerikan Koleji, kardeş okulumuz Özel İzmir SEV İlköğretim Okulu’yla aynı kampüste yoluna devam ediyor.”

ÖNCE ÖĞRENCİ SONRA VELİ

Eğitimde yıllardır yaşanan değişimin varlığına dikkat çeken Demet Erpulat, bu kadar değişimin olduğu bir alanda 140 yıllık eğitim çınarı olarak yola devam ettiklerini belirtti, “Şu an eğitimde yaşanan değişimlerle birlikte bizim gibi köklü kurumlara talep artıyor. Son 4-5 yıldır da bunu çok yoğun yaşıyoruz. Yani İzmir’in yükselen reytingini biz de yaşıyoruz. Özellikle şehir dışından gelen çok fazla öğrencimiz var. Bu talebi önceden gördük. 2009’da kız, 2011’de de erkek yatılımızı açtık. Geçen yıl 176 öğrenci aldık. Bunun 89’u İzmir, 87’si ise şehir dışından geldi. İstanbul, Bursa, Antalya ve Balıkesir’den öğrenci çekiyoruz. İstanbul’da kardeş okulumuz olmasına rağmen İzmir’e bize geliyorlar. Tabii önce öğrenciler geliyor bir süre sonra da ailelerinin geldiğini görüyoruz” diye konuştu.

IBDP KAPILARI AÇIYOR

KÖKLÜ tarihle birlikte yeni şeyler denemekten de geri kalmadıklarını söyleyen Demet Erpulat, birçok konuda lider ve öncü okul olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “1994’te Avrupa Okullar Konseyi (ECIS) tarafından Türkiye’de ‘ilk akredite olan okul’ unvanını aldık. Bu, eğitimin kalite belgesi gibi. Daha sonra 2005’te Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) uygulama yetkisini aldı. Ege’de bir ilk. Bu diplomaya sahip ilk mezunlarımızı 2008’de verdik. IBDP alan öğrenciye, hem Türkiye’de hem de yurtdışında bir adım öne geçiyor. Bunları önemsiyoruz.”

HEM ROBOT HEM TİYATRO

“OKULUMUZDA çok kuvvetli matematik ve fen programlarımız var” diyen Demet Erpulat, ama sosyal alandan da geri kalmadıklarını dile getirdi. Erpulat, “ACI olarak eğitime çok kültürlü yaklaşımı ve uluslararası bakış açısına verdiği önemin yanı sıra, Türkiye’nin zengin sosyal ve kültürel tarihine de büyük saygı duyuyoruz. Çok yönlü öğrenciler yetiştirmek gibi bir misyonumuz var. Robot yapan bir öğrencinin aynı zamanda bir piyeste görev alması bizim için büyük mutluluk. Hazırlıktan itibaren çağın gereği kodlamaya büyük önem veriyoruz. Permakültüre de odaklandık. Tiyatrodan tangoya, robota 90 aktif kulübümüz var. Öğrencilerin sorumluluk aldığı her biri yaşayan kulüp. Burada da sosyal servis kulüplerini çok önemsiyoruz” diyerek, ACI’ın temel ilkesinin ‘öğrenmek için katıl, hizmet için ayrıl’ olduğunu paylaştı.

Fabrika gibi olmaz

DİDEM Erpulat, son dönemde oldukça hareketlenen eğitim sektörüyle ilgili değerlendirmeler yaptı. Erpulat, “Bir okulun rüştünü ispatlayabilmesi için 15-20 nesil yetiştirmesi gerekir. Eğitim, sanayideki gibi ‘hammaddeyi azalt-çoğalt ve sonucu değiştir’ gibi olmaz. Eğitim fabrika işi değil” diyerek, uzun vadeli bir süreç olduğuna dikkat çekti.