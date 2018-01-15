İzmir İstanbul’u solladı

GAYRİMENKULUN yükselen yıldızı İzmir’in başarısı TCMB’nin açıkladığı ‘Hedonik Konut Fiyat Endeksi’yle taçlandı. Yeni otoyol projesiyle İstanbul ile mesafenin 3.5 saate inmesi, İstanbullu markalı konut üreticilerinin gelmesi ve büyük şehirlerden nitelikli göç İzmir’i konutta uçurdu. TCMB’nin açıkladığı son Hedonik Konut Fiyat Endeksi raporuna göre İzmir’deki konut fiyat artışı 2016 Ekim-2017 Ekim dönemini kapsayan dönemde yıllık yüzde 18.66 oldu. İzmir bu oranla İstanbul’u üçe katladı. Bu artış İstanbul’da yüzde 6.29, Ankara’da ise 7.23’te kaldı.

Zirvede Ege etkisi

Aylık bazda bakıldığında da İzmir öne çıktı. Ekim 2017’de bir önceki aya göre İzmir’de fiyatlar yüzde 2.61 yükselirken, İstanbul’da yüzde 0.93, Ankara’da 0.82 artış yaşandı. Ege’deki yükseliş İzmir’le sınırlı kalmadı. Yıllık artışta yüzde 17.74 ile Aydın, Denizli, Muğla ikinci sırada yer aldı. Balıkesir yüzde 15.6 ile dördüncü, Manisa ve Uşak ise 12.5’lik artışla dokuncu sırada yer alarak konut piyasasının liderleri İstanbul ve Ankara’ya fark attı.

GÖÇ DALGASI

İZMİR gayrimenkul piyasasının yükselme nedenleri ise şöyle: “İzmir yaşanabilirlik endeksinde 2016’da 10 sıra birden yükselirken, İngiltere menşeili Knight Frank’ın 2017’de yaptığı bir araştırmaya göre dünyanın 150 metropolü arasında değerlilik sıralamasında sekizinci sırada bulunuyor. Turizmde büyük potansiyeli bulunan İzmir, İzmir-İstanbul Otoyol Projesi sayesinde de değerine değer kattı. Yüzde 88’i biten otoyolun 2018 sonunda tamamlanmasıyla rakamların katlanarak artması bekleniyor. İstanbul ile İzmir arasındaki mesafenin 3.5 saate düşecek olması şehre göçü de artırdı. 2016 TÜİK verilerine göre İstanbul’dan İzmir’e 24 bin kişi göç etti. Bu sayının 2017’de 30 bini aştığı tahmin ediliyor. Göçle birlikte büyük şirketler de merkezlerini İzmir’e taşımaya başladı. Bu yükselişi gören ulusal markalı konut üreticilerinin de yeni pazar olarak İzmir’i seçmesi fiyat endekslerini değiştirdi. Dap Yapı, Teknik Yapı, Nuhoğlu ve Türkerler, İzmir’de proje geliştiren ulusal markalar olarak dikkat çekiyor.

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Artık tasarruflu mu

diye soracağız





Ontan Gayrimenkul İşleri Koordinatörü Serdar Yorulmaz, gelecekte kiralık ya da satılık evlerin ‘süper daire, ısın ısın çok az fatura öde’ gibi ilanlarla pazarlanacağını söyledi.

DÜNE kadar ev alırken çarşı-pazara yakın mı diye bakılıyordu. Bugün de konut seçiminde lokasyon konusu hala önemini koruyor ama devir tasarruf devri. Yapının elektrikten suya ve doğalgaza kadar enerjide sağladığı tasarruf önemli bir seçim kriteri oldu. İzmir’de ses getiren projelere imza atan Ontan Grup da bu hassasiyetle çalışmalarına yön verenlerden. Tasarruf konusunun en güzel örneğinin Leed GOLD Sertifikası’na aday Modda Bayraklı olduğunu aktaran Ontan Gayrimenkul İşleri Koordinatörü Serdar Yorulmaz, şöyle devam etti:

Uzun soluklu süreç

“Aslında hayata geçirdiğimiz tüm projelerde son kullanıcıyı ilgilendiren çok önemli tasarruf odaklı adımlarımız oluyor. Ancak Modda Bayraklı, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından oluşturulmuş yeşil bina sertifikası LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) adaya olması nedeniyle ayrı bir önem arz ediyor. Biz dört kategoriden ‘Gold’ için başvurduk. En yüksek kategori ‘Platin’. Burada yapının kendi enerjisini de üretmesi gerekiyor. Bizim böyle bir durumumuz olmadığı için de bir alt kategorisi olan ‘Gold’ için başvurumuzu proje aşamasında yaptık. Uzun soluklu bir süreç.”

Bütçeyi düşünen adım

LEED’in farklı kriterleri olduğunu ve puanlama sistemiyle ilerlediğini belirten Yorulmaz, LEED’in özellikle enerji tasarrufuna sağlayacağı artıları şöyle özetledi: “Bizim binamızda daha çok doğal kaynaklar daha iyi kullanılıyor. Örneğin akıllı bataryalar, gömme rezervuarlar var. Atık suları geri dönüştürüp bahçe sulamada kullanabileceğiz. Doğal geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılıyor. Yapı mimarisi ve açıklıklar, boşluklar doğal ışığı doğru açıda, en verimli elde edebilmeye göre tasarlandı. Burada en önemli konu enerji. Biz elektrik, su ve doğalgazda tasarruf sağlayan adımlar attık. Isınma ve soğutmada merkezi sistemi seçtik. Enerjide yüzde 30-35 tasarruf sağlayacağı öngörülüyor. Burada yaşayanlar uzun yılar enerjiye az ödeme yapacağını bilecek. İleride de kiralama ya da satışlarda ‘süper daire, ısın ısın çok az fatura öde’ gibi ilanlar görebileceğiz.”

HKFE NASIL HAZIRLANIYOR

MB endekslerinin hesaplanmasında yapım yılına bakılmaksızın satışa konu olan tüm konutlara ilişkin fiyat verileri kullanılıyor. Temel kaynak konut kredilerindeki değerleme raporları. Türkiye genelini temsil etmek üzere tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi kullanılıyor. Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) ile kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimleri hesaplanıyor.