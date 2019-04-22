İşimizin başındayız

GEÇEN yıl özellikle dövizde yaşanan dalgalanmayla ortaya çıkan ekonomik dalgalanmanın en fazla etkilediği sektörlerin başında hiç kuşkusuz gayrimenkul geliyor.
Artan maliyetlere konut faiz oranlarında yaşanan yükseliş eklenince 2018 gayrimenkul sektörü için zor bir yıl oldu. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin de etkisiyle sektördeki zorlu süreç 2019’da da devam ediyor. Sıkıntıyla birlikte sektörde ‘iflas-konkordato’ gibi dedikodular oldukça yoğun dillendirilir oldu. Ege’deki birçok sektör temsilcisi de bundan nasibini alıyor. Bu firmalardan biri de son dönemde İzmir’de önemli projeleri hayata geçiren Yücesoy Mühendislik... “Birçok firma gibi ekonomide yaşanan dalgalanmadan etkilendik ama işimizin de başındayız” diyen Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yücesoy’la son gelişmeleri ve şirketin durumunu konuştuk. Konut sektöründeki krizin bir yıl önce ilk faiz ve kur artışlarıyla net sinyaller verdiğini söyleyen Yücesoy, Ağustos 2018’de ise ani ataklar ve değişimlerin başladığını belirterek, şöyle devam etti:
TASARRUFU KENDİLERİNDE YAPTILAR
“Sektörde yıllardır yatırım yapan tecrübeli bir firma olarak öngörülerimizi yaptık ve kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmak için iş planlarımızı revize ettik. Kapsamlı reform süreci başlattık ve bir dizi tasarruf önlemi aldık. Tasarrufa ilk olarak kendimizden başladık ve yönetim olarak özel araçlarımızı sattık. Bunun finansal boyutundan daha önemli tarafı şirketimize ve partner firmalarımıza tasarruftaki kararlılık mesajını vermekti. Personel tasarrufu yapmadık. Sadece içinde bulunduğumuz ekonomik tehdidi tüm şeffaflığıyla çalışanlarımızla paylaştık. Sektörel risk nedeniyle başka sektörlere geçmek isteyen çalışanlarımıza yeni bir kariyer planlaması yapmaları noktasında fırsat sunduk. Bu şekilde şirket merkezi personel sayısı 4 ayda kendiliğinden 150 kişiden 50 kişiye indi. Şirket ofis sayısında da azalmaya gitti. Yan sektörlerdeki yatırımlarımızı ya devrettik ya tasfiye ettik. Yücesoy Mühendislik ortakları olarak bir yıl şirketten maaş almama kararı aldık. Ayrıca şahıslarımıza ait olan nakdi ve gayri nakdi tüm varlıkları şirkete aktardık.”
7 ŞANTİYEDE 300 KİŞİ ÇALIŞIYOR
Yeni yatırımlarını bir süreliğine askıya aldıklarını söyleyen Cem Yücesoy, tüm güçlerini mevcut şantiyeleri bitirmeye ve müşterilerine evlerini teslim etmeye aktardıklarını kaydetti. “Aldığımız kararların sonucunda mevcut yatırımlarımızı sürdürme gücü bulduk” diyen Yücesoy, “Ne yazık ki bazı mecralarda hakkımızda olumsuz haberler ve karalama kampanyaları yayınlandı. Oysa biz hep işimizin başındaydık. Her şeye kulağımızı kapattık, çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Şu an Yücesoy Mühendislik’in 7 şantiyesinde 300 kişi her sabah işbaşı yapıyor. Yakında Kuzeyşehir, Mahalle ve İdeal Ofis şantiyelerimizi teslim etmiş olacağız. Bu projeler tamamlanınca buradaki kadroları diğer şantiyelere aktarıp oralarda hızlanacağız” diye konuştu.
MÜCADELEYE DEVAM
ZOR olan yolu seçtiklerini ve işlere daha çok asılmaya başladıklarını anlatan Cem Yücesoy, “Çok daha fazla emek ve gayretle çalıştık. Bize güvenen ve inanan insanları huzurla yeni evlerine kavuşturmak içindi tüm bu mücadelemiz. Yücesoy Mühendislik bir müteahhitlik firması veya bir sermaye girişimi değil, insanları ev sahibi yapıp mutlu etme misyonu olan bir şirketiz. Bugüne kadar gücümüzü hep müşterimizden ve çalışanlarımızdan aldık. İzmir’in keşfedilmemiş köşelerini herkesten önce keşfedip bu köşelerde ödüllü binalar ürettik. Hem gittiğimiz lokasyonlara değer kazandırdık, hem de bize güvenen müşterilerimizin uygun şartlarda güzel evlere sahip olmasını sağladık. Şimdi bu misyonu sürdürmek için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
İşimizin başındayız
GEÇEN yıl özellikle dövizde yaşanan dalgalanmayla ortaya çıkan ekonomik dalgalanmanın en fazla etkilediği sektörlerin başında hiç kuşkusuz gayrimenkul geliyor.
Artan maliyetlere konut faiz oranlarında yaşanan yükseliş eklenince 2018 gayrimenkul sektörü için zor bir yıl oldu. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin de etkisiyle sektördeki zorlu süreç 2019’da da devam ediyor. Sıkıntıyla birlikte sektörde ‘iflas-konkordato’ gibi dedikodular oldukça yoğun dillendirilir oldu. Ege’deki birçok sektör temsilcisi de bundan nasibini alıyor. Bu firmalardan biri de son dönemde İzmir’de önemli projeleri hayata geçiren Yücesoy Mühendislik... “Birçok firma gibi ekonomide yaşanan dalgalanmadan etkilendik ama işimizin de başındayız” diyen Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yücesoy’la son gelişmeleri ve şirketin durumunu konuştuk. Konut sektöründeki krizin bir yıl önce ilk faiz ve kur artışlarıyla net sinyaller verdiğini söyleyen Yücesoy, Ağustos 2018’de ise ani ataklar ve değişimlerin başladığını belirterek, şöyle devam etti:
TASARRUFU KENDİLERİNDE YAPTILAR
“Sektörde yıllardır yatırım yapan tecrübeli bir firma olarak öngörülerimizi yaptık ve kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmak için iş planlarımızı revize ettik. Kapsamlı reform süreci başlattık ve bir dizi tasarruf önlemi aldık. Tasarrufa ilk olarak kendimizden başladık ve yönetim olarak özel araçlarımızı sattık. Bunun finansal boyutundan daha önemli tarafı şirketimize ve partner firmalarımıza tasarruftaki kararlılık mesajını vermekti. Personel tasarrufu yapmadık. Sadece içinde bulunduğumuz ekonomik tehdidi tüm şeffaflığıyla çalışanlarımızla paylaştık. Sektörel risk nedeniyle başka sektörlere geçmek isteyen çalışanlarımıza yeni bir kariyer planlaması yapmaları noktasında fırsat sunduk. Bu şekilde şirket merkezi personel sayısı 4 ayda kendiliğinden 150 kişiden 50 kişiye indi. Şirket ofis sayısında da azalmaya gitti. Yan sektörlerdeki yatırımlarımızı ya devrettik ya tasfiye ettik. Yücesoy Mühendislik ortakları olarak bir yıl şirketten maaş almama kararı aldık. Ayrıca şahıslarımıza ait olan nakdi ve gayri nakdi tüm varlıkları şirkete aktardık.”
7 ŞANTİYEDE 300 KİŞİ ÇALIŞIYOR
Yeni yatırımlarını bir süreliğine askıya aldıklarını söyleyen Cem Yücesoy, tüm güçlerini mevcut şantiyeleri bitirmeye ve müşterilerine evlerini teslim etmeye aktardıklarını kaydetti. “Aldığımız kararların sonucunda mevcut yatırımlarımızı sürdürme gücü bulduk” diyen Yücesoy, “Ne yazık ki bazı mecralarda hakkımızda olumsuz haberler ve karalama kampanyaları yayınlandı. Oysa biz hep işimizin başındaydık. Her şeye kulağımızı kapattık, çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Şu an Yücesoy Mühendislik’in 7 şantiyesinde 300 kişi her sabah işbaşı yapıyor. Yakında Kuzeyşehir, Mahalle ve İdeal Ofis şantiyelerimizi teslim etmiş olacağız. Bu projeler tamamlanınca buradaki kadroları diğer şantiyelere aktarıp oralarda hızlanacağız” diye konuştu.
MÜCADELEYE DEVAM
ZOR olan yolu seçtiklerini ve işlere daha çok asılmaya başladıklarını anlatan Cem Yücesoy, “Çok daha fazla emek ve gayretle çalıştık. Bize güvenen ve inanan insanları huzurla yeni evlerine kavuşturmak içindi tüm bu mücadelemiz. Yücesoy Mühendislik bir müteahhitlik firması veya bir sermaye girişimi değil, insanları ev sahibi yapıp mutlu etme misyonu olan bir şirketiz. Bugüne kadar gücümüzü hep müşterimizden ve çalışanlarımızdan aldık. İzmir’in keşfedilmemiş köşelerini herkesten önce keşfedip bu köşelerde ödüllü binalar ürettik. Hem gittiğimiz lokasyonlara değer kazandırdık, hem de bize güvenen müşterilerimizin uygun şartlarda güzel evlere sahip olmasını sağladık. Şimdi bu misyonu sürdürmek için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.