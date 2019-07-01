İş tencerede köpürdü

Okul harçlığının çıkarmak için penye de satar,
Bursa’dan aldığı kumaşlardan yaptığı fularları da. Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra ise Denizli’deki bir tekstil şirketinde profesyonel iş hayatına ilk adımını atar. Hürriyet Pamuk, işletme müdürlüğüne kadar yükselir. Ama Uşak’ta çalıştığı firmada kazan patlaması sonucunda yaralanır, 6 ay evden dışarı çıkamaz. Bu süreçte evinde doğal ürünlerle sabun yapmaya başlar. Hürriyet Pamuk, aldığı olumlu geri dönüşlerle bunu işi haline getirir. Tencerede başladığı sabun üretimini bugün 52 çeşide çıkaran Pamuk, ‘Osmanlı Sabunları’ markasıyla da 4 ülkeye ihracat yapıyor. Pamuk’un gündeminde hem yeni ürünler hem de pazarlar var.
HÜRRİYET Pamuk... Erkek egemen sabun sektöründe mücadele veren bir kadın girişimci. Karşısına çıkan tüm olumsuzluklar ve negatif söylemlere kulak asmadan kendi hikayesini yazmayı başaran bir iş insanı. Osmanlı Sabunları’nın kurucusu olan Hürriyet Pamuk ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecek planlarını konuştuk. 1973 Manisa Sarıgöl doğumlu Hürriyet Pamuk, ailesinin çiftçilikle geçimini sağladığını söyleyerek, hikayesinin devamını şöyle aktardı:
PENYE DE SATTI HAVLU DA
“Liseye kadar Sarıgöl’deydim. Kimya hep sevdiğim bir alandı. Bu da üniversite tercihimde etkili oldu. Ve Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü’nü kazanarak Manisa’dan Edirne’ye gittim. Tabii ailemin ekonomik durumu nedeniyle de biran önce okul harçlığımı çıkarmak adına araştırmaya giriştim. Yol-iz bilmeden İstanbul’a giderek penye aldım ve patates baskıdan yararlanarak okulun logolarını kullanıp hazırladığım tişörtleri ders çıkışlarında satarak ilk adımı attım. Daha sonra Bursa’dan kumaş almaya gittim. Onlardan da fularlar yapıp satarak harçlığımı çıkardım. Satışlar zamanla üniversiteyle sınırlı kalmadı. Denizli’den havlu-bornoz alıp, İstanbul sokaklarında kapı kapı gezerek satış yaptım.”
O KAZA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
1995’te üniversiteden mezun olan Hürriyet Pamuk, ailesine yakın diye Denizli’de bir tekstil firmasında çalışmaya başlar. Pamuk, “Tekstilin boya kısmında iş başı yaptım. Kariyer basamaklarını birer birer çıkarak işletme müdürlüğüne kadar yükseldim. Bir süre sonra profesyonel iş hayatıma Uşak’ta devam etme kararı aldım. Tabii Uşak’ta talihsiz bir olay yaşadım. Çalıştığım firmada kazan patladı, yaralandım. Belden aşağım yandı. Doktorlar, ‘yürüyemesin sakat kalırsın’ dediler. Büyük acılar çekerek yürümeyi başardım. Ama işe dönmedim. Evde de sıkılmaya başladım. Önce mum, daha sonra yeğenimin sivilcelerini iyileştirmek için tencerede doğal ürünlerle sabun ürettim” diyerek, sabun macerasının başladığını paylaştı.
DOST TAVSİYELERİ İŞİ BÜYÜTTÜ
Doğal ürünlerle evdeki tencerede hazırladığı sabunların dost tavsiyesi sayesinde çevreye yayıldığını söyleyen Hürriyet Pamuk, o süreci şöyle anlattı:
“Sabunlarıma talep artınca kirada oturduğum evin alt katındaki bulunan dükkanda sıfır sermayeyle işi döndürmeye çalıştım. Tabii evdeki tencere de talebe yetmez olunca bunu işim haline getirme kararı aldım. Osmanlı zamanında aktarların yaptığını yapmaya çalıştım. İlk günden itibaren Osmanlı kaynaklarından çok faydalandığım için de Osmanlı Sabunları ismiyle 2011’de resmen yola çıktım. 2012 gibi de şirketin merkezini İzmir’e taşıma kararı aldım. Uşak’ta bir tencerede başladığım doğal ürünlerden sabun üretim serüven bugün İzmir’de bir atölyede yaklaşık 52 çeşitle büyüyerek devam ediyor.”
ÜNÜ SINIRLARI AŞTI
SÜREKLİ kendini ve işini geliştirerek yoluna devam ettiğini söyleyen Hürriyet Pamuk, “Fuarlarda kendimi tanıttım. Türkiye’de özellikle kıyı bölgelerde olmak üzere birçok noktada ürünlerimiz satışta. Sahil bölgelerinde ürünlerimizi kullanan Türk kökenli birinin aracılığıyla ihracat kapısı da açıldı. İlk ihracatımız Fransa’ya oldu. Daha sonra Almanya ve Dubai eklendi. En son Hollanda’yla bağlantı kuruldu. Bunun artırmak istiyorum. İkinci kuşak da bu noktada bana destek olacak. Ayrıca yeni ürünlerle ilgili
çalışmalarımız sürüyor” diyerek, gelecek planlarını paylaştı.
SABUNUN
HAMURUNU
KARIYOR
GÜNDE 8 bin adet sabun ürettiğini söyleyen Hürriyet Pamuk, hala üretimde bilfiil çalıştığını söyleyerek, “Hala sabunun hamurunu ben karıyorum, formüller bana ait. Kalıplama ve paketleme gibi işleri çalışma arkadaşlarım yapıyor. Buğday, nar, yosun, üzüm, ayva, tarçın, sarımsak, salatalık, eşek sütü, saf zeytinyağı gibi pek çok doğal üründen sabun elde ediyoruz. Her şeyin doğalını kullanmaya özen gösteriyorum. Tüketicinin de bu noktada bilinçli davranması gerek” diyerek, ne tükettiğini sorgulaması gerektiğini ifade etti.
KISA KISA
* Erkek egemen bir sektörde çalıştığını ve zorlu süreçleri geçerek bugünlere geldiğini söyleyen Hürriyet Pamuk, “Bu nedenle bir şeyler yapmak isteyen kadınların önünün açmak gibi bir misyon da üstlendim” diyor.
İş tencerede köpürdü
Okul harçlığının çıkarmak için penye de satar,
Bursa’dan aldığı kumaşlardan yaptığı fularları da. Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra ise Denizli’deki bir tekstil şirketinde profesyonel iş hayatına ilk adımını atar. Hürriyet Pamuk, işletme müdürlüğüne kadar yükselir. Ama Uşak’ta çalıştığı firmada kazan patlaması sonucunda yaralanır, 6 ay evden dışarı çıkamaz. Bu süreçte evinde doğal ürünlerle sabun yapmaya başlar. Hürriyet Pamuk, aldığı olumlu geri dönüşlerle bunu işi haline getirir. Tencerede başladığı sabun üretimini bugün 52 çeşide çıkaran Pamuk, ‘Osmanlı Sabunları’ markasıyla da 4 ülkeye ihracat yapıyor. Pamuk’un gündeminde hem yeni ürünler hem de pazarlar var.
HÜRRİYET Pamuk... Erkek egemen sabun sektöründe mücadele veren bir kadın girişimci. Karşısına çıkan tüm olumsuzluklar ve negatif söylemlere kulak asmadan kendi hikayesini yazmayı başaran bir iş insanı. Osmanlı Sabunları’nın kurucusu olan Hürriyet Pamuk ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecek planlarını konuştuk. 1973 Manisa Sarıgöl doğumlu Hürriyet Pamuk, ailesinin çiftçilikle geçimini sağladığını söyleyerek, hikayesinin devamını şöyle aktardı:
PENYE DE SATTI HAVLU DA
“Liseye kadar Sarıgöl’deydim. Kimya hep sevdiğim bir alandı. Bu da üniversite tercihimde etkili oldu. Ve Trakya Üniversitesi Kimya Bölümü’nü kazanarak Manisa’dan Edirne’ye gittim. Tabii ailemin ekonomik durumu nedeniyle de biran önce okul harçlığımı çıkarmak adına araştırmaya giriştim. Yol-iz bilmeden İstanbul’a giderek penye aldım ve patates baskıdan yararlanarak okulun logolarını kullanıp hazırladığım tişörtleri ders çıkışlarında satarak ilk adımı attım. Daha sonra Bursa’dan kumaş almaya gittim. Onlardan da fularlar yapıp satarak harçlığımı çıkardım. Satışlar zamanla üniversiteyle sınırlı kalmadı. Denizli’den havlu-bornoz alıp, İstanbul sokaklarında kapı kapı gezerek satış yaptım.”
O KAZA KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
1995’te üniversiteden mezun olan Hürriyet Pamuk, ailesine yakın diye Denizli’de bir tekstil firmasında çalışmaya başlar. Pamuk, “Tekstilin boya kısmında iş başı yaptım. Kariyer basamaklarını birer birer çıkarak işletme müdürlüğüne kadar yükseldim. Bir süre sonra profesyonel iş hayatıma Uşak’ta devam etme kararı aldım. Tabii Uşak’ta talihsiz bir olay yaşadım. Çalıştığım firmada kazan patladı, yaralandım. Belden aşağım yandı. Doktorlar, ‘yürüyemesin sakat kalırsın’ dediler. Büyük acılar çekerek yürümeyi başardım. Ama işe dönmedim. Evde de sıkılmaya başladım. Önce mum, daha sonra yeğenimin sivilcelerini iyileştirmek için tencerede doğal ürünlerle sabun ürettim” diyerek, sabun macerasının başladığını paylaştı.
DOST TAVSİYELERİ İŞİ BÜYÜTTÜ
Doğal ürünlerle evdeki tencerede hazırladığı sabunların dost tavsiyesi sayesinde çevreye yayıldığını söyleyen Hürriyet Pamuk, o süreci şöyle anlattı:
“Sabunlarıma talep artınca kirada oturduğum evin alt katındaki bulunan dükkanda sıfır sermayeyle işi döndürmeye çalıştım. Tabii evdeki tencere de talebe yetmez olunca bunu işim haline getirme kararı aldım. Osmanlı zamanında aktarların yaptığını yapmaya çalıştım. İlk günden itibaren Osmanlı kaynaklarından çok faydalandığım için de Osmanlı Sabunları ismiyle 2011’de resmen yola çıktım. 2012 gibi de şirketin merkezini İzmir’e taşıma kararı aldım. Uşak’ta bir tencerede başladığım doğal ürünlerden sabun üretim serüven bugün İzmir’de bir atölyede yaklaşık 52 çeşitle büyüyerek devam ediyor.”
ÜNÜ SINIRLARI AŞTI
SÜREKLİ kendini ve işini geliştirerek yoluna devam ettiğini söyleyen Hürriyet Pamuk, “Fuarlarda kendimi tanıttım. Türkiye’de özellikle kıyı bölgelerde olmak üzere birçok noktada ürünlerimiz satışta. Sahil bölgelerinde ürünlerimizi kullanan Türk kökenli birinin aracılığıyla ihracat kapısı da açıldı. İlk ihracatımız Fransa’ya oldu. Daha sonra Almanya ve Dubai eklendi. En son Hollanda’yla bağlantı kuruldu. Bunun artırmak istiyorum. İkinci kuşak da bu noktada bana destek olacak. Ayrıca yeni ürünlerle ilgili
çalışmalarımız sürüyor” diyerek, gelecek planlarını paylaştı.
SABUNUN
HAMURUNU
KARIYOR
GÜNDE 8 bin adet sabun ürettiğini söyleyen Hürriyet Pamuk, hala üretimde bilfiil çalıştığını söyleyerek, “Hala sabunun hamurunu ben karıyorum, formüller bana ait. Kalıplama ve paketleme gibi işleri çalışma arkadaşlarım yapıyor. Buğday, nar, yosun, üzüm, ayva, tarçın, sarımsak, salatalık, eşek sütü, saf zeytinyağı gibi pek çok doğal üründen sabun elde ediyoruz. Her şeyin doğalını kullanmaya özen gösteriyorum. Tüketicinin de bu noktada bilinçli davranması gerek” diyerek, ne tükettiğini sorgulaması gerektiğini ifade etti.
KISA KISA
* Erkek egemen bir sektörde çalıştığını ve zorlu süreçleri geçerek bugünlere geldiğini söyleyen Hürriyet Pamuk, “Bu nedenle bir şeyler yapmak isteyen kadınların önünün açmak gibi bir misyon da üstlendim” diyor.