İllegalden patronluğa

Ve gördükleri boş ve yasak olan birçok yere ya yazılarıyla ya da çizimleriyle imzalarını atarlar. Can Çetinler ile Erinç Kunan da illegal bir ruhla kendi sanatlarını sokağa taşır. Girişimin ilk adımı Erinç Kunan’ın 2009’da graffiti malzemeleri satışı için açtığı mağazayla atılır. Daha sonra ise artan talep illegal doğan graffitiyi kafeden spor salonuna kadar birçok mekanın duvarına taşır. Can Çetinler de 2016’da Color Addicts Tasarım Ajansı’nı kurarak işi resmileştirir. Bugün 6 kişilik bir ekiple yoluna devam eden Color Addicts Tasarım Ajansı’nın kurucularından Can Çetinler’in gündeminde İzmir’de çok katlı bir binanın dış cephesini boyamak var.

CAN Çetinler ve Erinç Kunan... Kimi kesimler tarafından vandalizm olarak tanımlansa da graffitinin artık bir sanat olarak görülmesi adına yoğun mesai harcayan iki isim. Hatta bunu bir moda haline dönüştürerek, İzmir’de sektör haline gelmesine öncülük etmiş iki genç girişimci. Color Addicts Grubu’nun üyelerinden Can Çetinler ve Erinç Kunan ile graffitiye adanmış hayatlarını konuştuk. Gıda işiyle uğraşan bir baba, ev hanımı bir annenin çocuğu olarak 1992’de dünyaya gelen Can Çetinler, hikayesini şöyle aktardı:



OKUL HARÇLIĞI BOYAYA

“Graffiti merakı ortaokul yıllarında ortaya çıktı. Sokaklarda görünce dikkatimi çekiyordu. Daha sonra sırf bu alanda yayın yapan bir dergi edindim. Orada birçok kişinin bu işle uğraştığını görünce ben de başladım. Ve aslında 90’ların ortasında bu işe merak salan birçok kişi gibi bende Karşıyaka’da bulunan eski bir sabun fabrikasına uygulama yapmaya gittim. Burada Erinç Kunan ile yollarımız kesişti. Ve 6-7 kişilik bir grup olduk. Graffiti dünyasında illegal yapıdan dolayı bir takma isim, bir de grup adı olur. 9 yıl önce de Color Addicts Grubu ortaya çıkmış oldu. Yıllarca da sokaklara imzamızı attık. Okul harçlıklarımızla boyalar aldık. Yasak olan bir iş yaptığımız için de para cezaları ödedik.”



DÜN CEZA YAZIYORLARDI

Can Çetinler, güzel sanatlar alanındaki meslek lisesinin ardından da üniversite seçiminde de bu kulvardan yoluna devam eder. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım’ı kazanır. Can Çetinler, “Aslında benim diplomayla çok işim yoktu. O nedenle de üniversiteyi 8 yılda bitirdim. Hayatımın merkezinde graffiti var olduğu için üniversite okuduğum dönemde okulu dondurarak İstanbul’a gittim. 2009’da graffiti alanında şirketleşen ilk firmada baş sanatçı olarak işe girdim. Burada da geçmişte bize ceza kesen belediyeler başta olmak üzere birçok kurumsal şirketlere iş yaptık” diyerek, bir yıllık İstanbul macerasının ardından İzmir’e dönüş yaptığını paylaştı.



GRAFFİTİYE TALEP ARTINCA

İzmir’de de Color Addicts olarak uzun bir süre gayri resmi şekilde çeşitli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Can Çetinler, şöyle devam etti: “Sokaklardan doğan graffitiye karşı artan talep ile bize çok iş gelmeye başladı. Kafesini ya da çocuğunun odasını boyatmak isteyen bir kitle oluştu. Ama iş yapınca da özellikle kurumsal firmalardan fatura talebi de gelir oldu. Bu yapıyla da illegal başladığımız bir akımı legal hale getirme kararı aldık. 2016’da da şahıs şirketi olarak CA Tasarım’ı kurdum. Tabii, bizde öyle bir patronluk boyutu yok. Grubun sözcüsü benim. Görüşmelere ben gidiyorum. İşi aldığımda da şu an Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okuyan dört arkadaşı da işe dahil ediyorum. Herkes yeteneği doğrultusunda işe katkı koyuyor. Ağırlıklı İzmir’de çalışıyoruz, ama Türkiye’nin farklı noktalarında da işlerimiz oldu.”



HARİTA KADASTRO OKUDU AMA...

GRAFFİTİ dünyasında ve Color Addicts bünyesinde ilk resmi adım aslında Erinç Kunan’dan. 1987 doğumlu olan Erinç Kunan da ortaokul yıllarında bu işe merak salanlardan. Kunan, “Lisede de bir arkadaşımın yönlendirmesiyle yapıyı geliştirdim. Meslek lisesinde harita kadastro okudum, ama hiçbir zaman bu alanla ilgili bir çalışmam olmadı. Asker dönüşü, 2009 yılında İzmir’in ilk graffiti shop mağazasını Karşıyaka’da açtım” diyerek, bu işi yapmak isteyenlerin İzmir’de malzemelerini ondan aldığını aktardı.



DUVARLARA RENK GELDİ

COLOR Addicts sanat ekibi Pans (Can Çetinler), Shero, 305, Doz (Erinç Kunan), Bkt ve Shake’den oluşuyor. Bu alanda İzmir’in enlerinden olduklarını söyleyen Can Çetinler, “İzmir’de graffiti festivalleri, work shoplar yapıyoruz. Genç yetenekler yarışması düzenliyoruz. Belki her sabah işe giderken önünden geçtiğiniz duvara, çayınızı yudumladığınız kafeye, çocuğunuzun anaokuluna ya da spor salonun heyecan verici duvarına eğlenceli, hayat veren bir dokunuş yapıyoruz. Bugüne kadar İzmir özelinde hep ilkelere imza attık. Aslında gördüğümüz her boşluğa bir renk katmak istesek de hedefimiz bir binanın dış cephesini boyamak. Türkiye’de graffiti alanında çalışan 4 şirket var. Bunların 3’ü İstanbul’da. Biri de biziz” diyor.



SOPAYLA KOVALIYORLARDI

“GRAFFİTİ kullanım alanlarının azlığı ve engelli olması, graffiticiler için aslında can sıkıcı bir durum” diyen Can Çetinler, “İllegal bu sanatın ruhu. Fakat yapılan legal çalışmalar toplumun da bu sanatı sevmesini sağladı. Ama geçmişte çok tepki aldık. Satanist diyen mi ararsınız, sopayla kovalayan mı... Artık yapı biraz değişti. Bizlerin de katkısıyla bu uğraş bir sektöre dönüştü. Sokaklarda ve diğer alanlarda graffitilerin artması toplumun gözündeki graffiti algısının değişmesini, illegal yapısından sıyırıp, sanat değeri taşıyan birer eser haline dönüşmesini sağlar oldu” diyerek kentlerin gri duvarlarına renk getirdiklerini savundu.

KISA KISA

* Fotoğraf gerçekliğinde iş yapma kabiliyetine sahip olan Can Çetinler, graffiti alanında da uluslararası bir başarıya imza attığını söyleyerek, 2011’de bir boya firmasının düzenlediği yarışmada Asya kıtası üçüncüsü olduğunu dile getirdi.

* Graffitinin süresi işin yapışına göre değişse de ortalama 6-7 saatte tamamladıklarını söyleyen Can Çetinler, “Çeşme’de 98 odası olan bir otelin her bir odasına çeşitli şekiller yapmıştım. Bu iki hafta sürdü” diyor.