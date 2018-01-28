İlham kaynağı berber oldu kolonyalı kremle büyüdü

Levent Kahrıman, iş hayatına bakkal dükkanında adım atar ve burada kimya sektörüne merak duymaya başlar. Üniversite tercihini bu yönde kullanır. Balıkesir’de kimya okuduğu dönemde birkaç formül kitabından edindiği bilgiyle işletmelerde deneyim kazanır. Tüm arkadaşlarının öğretmen olduğu bir ortamda Kahrıman, profesyonel iş hayatını seçer. Isparta’da gittiği bir berberin yüzüne kremle kolonyayı karıştırıp sürmesi Kahrıman’ın kendi işini kurma hayalinin ilham kaynağı olur. 2005’te 1.500 dolar sermayeyle Laber’i kurar. İlk ürünü kolonyalı krem olur. Kozmetik sektöründe basamakları birer birer çıkan Levent Kahrıman, bugün Iva Natura markasıyla organik kozmetik üretiminde önemli bir aktör. 14 ülkeye ihracat yapan Kahrıman, mağazalaşmayı planlıyor. Gündemde bir de ‘kozmetik köy’ projesi var.

LEVENT Kahrıman... Yaşamı boyunca hep zor olanın peşinden gitmiş bir kimyager. Adım attığı kozmetik sektöründe yenilikçi bakışla ilklere imza atan ve bu vizyonuyla başarıyı yakalayan bir girişimci. Laber Organik Kozmetik’in kurucusu Levent Kahrıman ile hem girişimcilik serüvenini hem gelecek planlarını hem de sektörü konuştuk. 1979 Kars doğumlu olan Levent Kahrıman, çiftçi bir ailenin 7 çocuğundan biri olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

İlk adım bakkalda

“Babam bir dönem Almanya’da işçi olarak çalışmış, daha sonra ise memlekete dönerek çiftçilik yaptı. Köyümüzde ortaokul yoktu. O nedenle ortaokul süresi gelen kardeşler genelde kentlerde bulunan akrabaların yanına gidiyordu. Ben de ortaokulda İzmir’de bulunan yakınlarımın yanına geldim. Babam eğitimi çok önemsiyordu. Bir süre sonra bunun böyle devam edemeyeceğini düşündü ve İzmir’e taşınma kararı aldı. Çoğu göç eden aile gibi babamda İzmir’de bakkal dükkanı açtı. Ben liseye gittiğim dönemde ağabeyim askere gidince babam bakkalda yalnız kaldı. O döneme kadar ara ara gevrek ile pazarda çanak çömlek satmışlığım vardı. Ama esas iş tecrübemi babamın bakkal dükkanında kazandım. Her gün 15.00’ten gece 12’ye kadar dükkanda çalıştım.”

10 ay ücretsiz çalışır

Bakkalda çalıştığı dönemde kimya sektörüne merak salan Kahrıman, üniversite seçimini de bu yönde kullanır. Kahrıman, “Balıkesir’de kimya okuduğum dönemde boş durmadım. Birkaç formül kitabından elde ettiğim bilgilerle işletmelerde deneyim kazandım. Okulu bitirdiğimde de tüm arkadaşlarım öğretmen olurken, ben yolumu farklı çizdim. Kimyager olarak deneyim kazanmak için İzmir’de 10 ay küçük bir işletmede çalıştım. Daha sonra ailemin de ortak olduğu bir yapıyla Kars’ta temizlik ürünleri üzerine tesis kurdum. Tabii Kars’ta bu işi yapmak çok kolay değildi. 1 yıl sürdü ve İzmir’e dönme kararı aldım. 4 yıla yakın AR-GE danışmanı olarak bir kurumda çalıştım. Bir yandan da üniversitelerde ders verdim” diyerek, bu süre içinde de kendi işini kurma planıyla çeşitli eğitimler aldığını anlattı.

1.500 dolar sermaye

2005’te kendi işini kurmaya karar verdiğini aktaran Kahrıman, o süreci şöyle paylaştı: “Farklı ne yapabilirimin peşinde koştuğum bir süreçte, üniversitede ders vermek için gittiğim Isparta’da yaşadığım bir olay ışık oldu. Gittiğim berber, tıraş sonrası yüzüme kremle kolonyayı karıştırıp sürdü. Orada bir kıvılcım belirdi. Bu iki ürünü tek bir potada eriteyim dedim. 1.500 dolar sermayeyle 40 metrekarelik bir alanda çıktığım yolda kolonyalı kremi üretip piyasaya sürdüm. Tek olduğu için inanılmaz karşılık gördü. Tabii bir süre sonra herkes bunu yapmaya başlayınca ben ‘yeni ne yapabilirim’ demeye başladım. Susuz araba temizleme kiti ürettim. Organik kozmetik üzerine çalıştım. Olmayanın peşinden gittim. 900 çeşit ürün ürettim. Fasonla bir yere varamayacağımı fark edince organik kozmetiğe ağırlığımı verdim. Kendi markamı yarattım. Ve Iva Natura markasıyla bugün İzmir’den Filipinler’e, Amerika’ya 14 ülkeye ihracat yapan bir konuma geldik.”



VAN GÖLÜ’NÜN

SUYUNDAN TONİK

IVA Natura’nın gücünü Anadolu’dan aldığını dile getiren Levent Kahrıman, “Ürünlerimiz için gerekli malzemeleri İzmir’den Kars’a 26 kentten tedarik ediyoruz. Mesela Van’da birkaç köylüyle anlaşıp Van Gölü’nün suyunu tedarik ettik. Ürettiğimiz toniği sattıkça köylülere de bir gelir modeli oluştu. Anadolu’dan tedarik ettiğimiz ürünlerle 26 ürün oluştu. Ve hepsinin üzerinde geldikleri kenti anlatan yazılar bulunuyor” diyerek yarattıkları farkındalığı paylaştı.





BU DA KOZMETİK KÖY

SİLİKON vadisi tarzından ‘kozmetik köy’ kurmayı hedeflediğini aktaran Levent Kahrıman, “Burada bitki yetiştireceğiz. Çünkü standart değerlere sahip bitki bulmakta zorlanıyoruz. Burada bir de müze olacak. Eğitim amaçlı bir de okul. Ayrıca küçük üreticinin üretim yapabileceği bir yapı planlıyoruz. Biz lokalin markalaşmasını istiyoruz. Festivallerle kurulduğu bölgeye bir hareket getirmesini hedefliyoruz” diyerek paylaşarak büyüyen bir yapı olsun istediklerini dile getirdi.



KİLOSU 25 DOLAR

DÜNYADA kozmetik sektörünün büyüklüğünün 350 milyar dolar olduğunu paylayan Levent Kahrıman, “Bu Türkiye’de 3.5 milyar dolar civarında. Organiğin payı ise 100 milyon bile değil. Ama her yıl yüzde 4 ile 8 büyüyor. Burada Türkiye’nin büyük bir şansı var. Çünkü mücadele etmeniz gereken global bir marka yok. Bizim şu an firma olarak ürün bazlı ihracat ortalama fiyatımız 5 dolar. Kilosu ise 25 dolar. Türkiye’nin kozmetik ürün ihracatında kilo başına kazancı ise 1 dolar” diyerek organik kozmetikteki potansiyele dikkat çekti.

KISA KISA

* Levent Kahrıman, bir yandan da kozmetik sektörünün gelişimi için de koşturuyor. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği’nin başkanlığını yürüten Kahrıman, “Türkiye’de kozmetik kaynak yok. Bunun için 3’ü çeviri 5 kitap çıkardık. Kongreler düzenliyoruz” diyor.

* Bu yıl Türkiye’de kendi mağazalarını açmayı planladıklarını aktaran Levent Kahrıman, “Burada hiç sunulmayan bir şeyi sunmak istiyoruz” bilgisini verdi.