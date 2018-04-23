KENTSEL dönüşüm, gayrimenkulde hareketlilik yaşayan İzmir’in uzun süredir gündeminde olan bir konu. Bir kaç projenin dışında söylemin ötesine geçemeyen bir yapı. 1. derece deprem kuşağında yer alan İzmir’de yapı stokunun neredeyse yarısı riskli. Yani yaklaşık 700 bin konut risk altında. 100 bininin ise hemen yıkılması gerektiği uzunca bir süredir konuşuluyor. Bu nedenle İzmir için kentsel dönüşüm çok önemli. 2012’den bu yana Türkiye’nin çeşitli kentlerinde kentsel dönüşüm zirveleri, kongreleri ve sertifika programları düzenleyen Management Plus’ın kurucusu Haldun Ersen, bu konuya dikkat çekmek için İzmir’de önemli bir etkinlik organize ediyor. Ersen, İzmir’de ilkini 2013’te yaptığı ‘Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nin ikincisini 10 Mayıs’ta Mimarlar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

15. ZİRVE İZMİR’DE

Ersen ile hem zirve hem de kentsel dönüşüm hakkında konuştuk. Bugüne kadar 8 kentte 14 tane ‘Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi’ düzenlediklerini ifade eden Ersen, “İlk adımı attığımız İstanbul’da bu yıl beşincisini düzenledik. Deprem riski taşıyan ve ayrıca buna bağlı olarak niteliksiz konut stokuna sahip ülkemizi çok ilgilendiren ve gelecek 20 yıl içerisinde ekonomimizin lokomotifi olacağı gibi gözüken kentsel dönüşümün, kamuoyunda tam olarak anlaşılmasını sağlamak amacıyla yola çıktık. Şimdi İzmir’de zirvenin ikincisini yapmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

GÖÇ DOĞRU YÖNETİLSİN

İzmir’in gelişme açık bir kent olduğunu dile getiren Ersen, kentsel dönüşüm zirvesi için İzmir’i seçme nedenlerini şöyle anlattı: “İzmir’de 60’lı yıllarda yapılan planlar doğrultusunda çıkmaz sokaklar, otoparksız yapılar gibi çarpıklıklar ortaya çıktı. Şimdi bu yanlışları ortadan kaldırmak içini büyük bir fırsat var: Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümle kent yeniden dizayn edilebilir. Ayrıca İzmir, ciddi bir göç alıyor. Burada göçü iyi analiz etmek gerekiyor. Daha rahat bir hayat, trafiksiz bir kent ve az katlı binalarda yaşam, ilk akla gelenler. Bu hassasiyetler dikkate alınarak hareket etmek gerekiyor. Onun için göçü iyi yönetmek şart. Burada da kilit kentsel dönüşüm. Yine İzmir’in kent stratejisine ihtiyaç var.”

EKONOMİDEN HUKUKSAL SORUNLARA

DÖRT oturumda gerçekleşecek zirveye 350-400 kişinin katılımını beklediklerini dile getiren Haldun Ersen, “Kentsel stratejisine akıllı şehirlerin entegrasyonu, kentsel dönüşümün İzmir’in gelişimine ekonomik katkıları, şehir içinde kalan büyük sanayi tesislerinin dönüştürülmesinin önemi, kentsel dönüşümde nitelikli konutların üretilmesi için yapılması gerekenler, halkla bütünleşmenin kentsel dönüşüm açısından önemi ve kentsel dönüşümde bankaların rolü ile yaşanan hukuki sorunlar ve çözüm önerileri gibi birçok başlıkta konuşmalar olacak” bilgisini verdi.

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Ankaralı Gordion’dan

İzmir’e altın adım

Ankara merkezli Gürtaş İnşaat/Gordion Group, 600 milyon liralık yatırımla Bornova Altındağ’a ‘Altın Orman’ kuruyor.

GÜRTAŞ İnşaat/Gordion Group, İzmir’deki ilk projesini Bornova Altındağ’da hayata geçirdi. Şirket, bin 215 konutun yer aldığı ‘Altın Orman Projesi’ni 2020’de tamamlamayı hedefliyor. Ankara merkezli firma, 5 yılda İzmir’de 1 milyon metrekarelik konut ve ticari projeyi bitirmeyi hedefliyor. Altın Orman’ı doğa, çevre ve insan dostu bir proje olarak konumlandırdıklarını söyleyen Gordion Group Yönetim Kurulu Başkanı Metin Başalma, daire başına 25 metrekare yeşil alanla ve kendine ait korusuyla Avrupa standartlarının üstünde bir peyzaj alanı tasarladıklarını söyledi. Başalma, şöyle devam etti:

DOĞAL KORULUK

“36 yıllık iş hayatında öğrendiğimiz şey, tecrübenin yerini hiç bir şeyin alamayacağı. Bu noktadan yola çıkarak Altın Orman Projesi’nde bölgenin standartlarını artıran, bölgeye vizyon katan, ihtiyaç duyulan tüm sorulara cevap veren, koruluklardan, dinlenme alanlarına, 100 yıllık zeytin ağaçlarının içerisindeki huzurdan, sosyal alanlara, güvenlikten, açık-kapalı otoparklara kadar kaliteli bir yaşamın kapılarını araladık. 38 bin metrekarelik toplam arsa alanımızda 15 bin metrekare doğal koruluk ve 11 bin metrekare peyzaj alanıyla yeşili, hakim olduğu deniz manzarasıyla da mavisi bol bir yaşam alanı sunmak istedik.”

BİN 215 DAİRE

Daireleri 30 Ağustos 2020’de sahiplerine teslim edeceklerini aktaran Başalma, Derin Yeşil Mimarlık Grubu tarafından gerçekleştirilen ve proje konseptini de uluslararası HOK Mimarlık Ofisi’nin üstlendiği Altın Orman’da 1+1, 2+1, 3+1 az sayıda 4+1 garden tip olmak üzere toplam bin 215 konutun yer aldığını sözlerine ekledi.

SEVİMLİ DOSTLARA OTEL

METİN Başalama, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Altın Orman, havuz, süs havuzları, basketbol sahası, mini futbol sahası, evcil hayvanların gezeceği özel serbest alanlar, hayvan bakım ünitesi, çocuk oyun alanları ve parkları, orman içinde ağaç ev, koruluk içerisinde piknik alanları, pergoleler, yürüyüş yolları, hobi bahçeleri, meyve bahçeleri, doğal koruluk, fitness, sauna, çok amaçlı salon, küçük çocuklar için süreli çocuk kulübü ve çocuklar için bisiklet kullanım parkı olacak. Seyahate, tatile ve uzun süreli bir yere giden Altın Orman sakinler için evcil hayvanlarını bırakabilecekleri konforlu bir otel de bulunuyor.”

DEPREME KARŞI

FORE KAZIKLAR

1. derece deprem bölgesinde yer alan İzmir’de inşaat yapmanın ayrı bir sorumluluk bilinci gerektirdiğine dikkat çeken Metin Başalma, zemin iyileştirmesinde betonarme fore kazıklarının toplam boyunun 26 bin 500 metre olacağını belirtti. Başalma, “Zemin yapısı iyi olmasına rağmen, temel altına 80 ve 120 santim çapında yaklaşık 30-35 metre boyunda toplam 818 betonarme fore kazık takılarak temel altında zemin iyileştirilmesi yapılacak. Betonarme fore kazıklarının toplam boyu 26 bin 500 metre olacak. Ayrıca, fore kazıkların üzerinde 250 santim yüksekliğinde radye jenarel temel yapılacak. Binaların temel ve betonarme hesapları son deprem yönetmeliğine göre güçlendirildi” diyerek, binaların bu haliyle depreme karşı son derece dayanıklı olacak şekilde inşa edileceğini aktardı.

Satışlara kredi etkisi

TÜİK, yılın ilk çeyreğine ait konut satış verilerini açıkladı. Ege’nin 7 kentinde yılın ilk üç ayında bir önceki döneme kıyasla yüzde 4.16 düşüşle 48 bin 223 konut satıldı. Ege’de en büyük düşüş yüzde 8 ile Aydın’da yaşandı. Aydın’da 7 bin 733 konut satışı gerçekleşti. Muğla ve Uşak ise satışların arttığı iller oldu. En fazla satış 18 bin 593 ile İzmir’de oldu. Satışların düşmesinde yüksek kredi oranlarının payı büyük. 2017 Ocak-Mart dönemine kıyasla bu yıl kredili satışlar yüzde 10.55 azaldı. 48 bin 223 konutun 17 bin 681’i ipotekli satıştan.