Her şey bir hayalle başladı

DAHA 5 yaşında modelist olma hayalleri kurar.
16’sında bir sinema filminin kostüm ekibinde yer alır. Lisenin ardından da dil öğrenmek için İsveç’e gider. Gözde Karadana, 5 yıllık yurtdışı macerasının ardından İzmir’e döner. Kariyer konusunda girdiği arayış Gözde’yi çocukluk hayaline yönlendirir ve moda tasarımı okur. Üniversitenin ardından önce evinin bir bölümünde gelinlik tasarlamaya başlayan Gözde Karadana, 2011’de atölyesini açar. Bugün hazırladığı gelinlik koleksiyonlarıyla İzmir’in yanı sıra Türkiye’nin birçok kentine ulaşan Karadana, 2019’la birlikte de İngiltere’ye açıldı. Gözde Karadana, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yeni satış kanaları yaratmayı hedefliyor.
GÖZDE Karadana... Çocukken kurduğu hayallerinin yıllar sonra peşinden giden ve bunu da işi haline dönüştüren bir isim. Rekabet ve taklidin yoğun olduğu gelinlik sektöründe özgün çizgileriyle farkındalık yaratan genç bir tasarımcı. Gözde Karadana Couture & Bridal’ın kurucusu Gözde Karadana ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1982 İzmir doğumlu Karadana, tasarımcının çok bilinmediği yıllarda modelist olmayı istediğini söyleyerek, şöyle devam etti:
İLK PARA İNCİK-BONCUKTAN
“Aslında annem gazeteci, babam ise makine mühendisi. Beş yaşından itibaren başlayan modelistlik hevesinde ise Fransa’da büyük markalara kalıplar yapan teyzem ile kalıp yapmayı ve dikişi çok seven babaannemin payı olabilir. Ama hiç bu kültürle büyümedim ve kimse de bu hayalimi destekleyici hamlelerde bulunmadı. Ben ise sürekli çizim yapıyordum ve bebeklerime kıyafet hazırlamaya çalışıyordum. İlkokula gittiğim yıllarda da incik-boncuk yapıp onları evimizin önünde kurduğum tezgahta satıyordum. Aslında ilk paramı da böyle kazandım. Daha sonra İsveç’te yaşayan annemin katkısıyla 16 yaşında dönemsel sinema filmi Hollywood Kaçakları’nın kostüm ekibinde çalıştım.”
EKSİK PARÇAYI TAMAMLADI
Çok kötü bir öğrencilik geçirdiğini ve ders çalışmayı sevmediğini söyleyen Gözde Karadana, “Lisenin ardından İsveç’e annemin yanına gitme kararı aldım. Orada moda tasarımı üzerin eğitim almak istedim ama istediğim ama katı kurallar nedeniyle sonucu alamadım. O süreçte dile ağırlık verdim. Bir dergide gençler için moda sayfaları hazırladım, bir kaç sinema filminde kostüm sorumluluğu yaptım. 5 yıllık İsveç serüveninin ardından tekrar İzmir’e döndüm. Tabii bu süreçte kariyer anlamında hep bir şeyler yapmamam gerektiğini düşünüyordum ama hayatımda bir şeyin eksik olduğunu hissediyordum. O dönem İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Moda Tasarım Bölümü olduğunu öğrendim. Tembel bir öğrenciliğin ardından tekrar üniversite sınavlarına hazırlandım ve 2005’te tam burslu Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü’nü kazandım” diyerek puzzle parçalarını tamamladığını söyledi.
İLK KOLEKSİYON EVDEN ÇIKTI
Üniversite döneminde bir yandan derslerine ağırlık veren Gözde Karadana, öte tarafta da tasarladığı etekleri internet kanalıyla satışa çıkarır. 2009’da da yüksek dereceyle okulu bitirdiğini paylaşan Karadana, hikayenin devamını şöyle aktardı:
“Profesyonel olarak yola devam etmektense hep kendi markamı yaratmam gerektiğini düşünüyordum. Tabii o dönemde anne olmanın da mutluluğunu yaşadım. Evin bir bölümünde 1,5 yıl boyunca bana daha uygun olduğunu düşündüğüm gelinlik ve abiye tasarladım. Yani ilk koleksiyonlar evden çıktı. 2011’de ise İzmir Karşıyaka’da Gözde Karadana Couture & Bridal doğdu. Bugün el işçiliği ve detaylara özel önem verdiğim gece ve gelinlik koleksiyonlarımın yanı sıra kişiye özel olarak tasarladığım siluetlerle fark yaratmaya çalışıyorum. Zaman zaman çeşitli firma ve kurumlar için de üretim giysileri tasarlıyorum.”
İNGİLİZ GELİNLERİ DE GİYDİRECEK
GÖZDE Karadana, son iki yılda katıldığı IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’nın iç piyasada kendisine yeni kapılar açtığını söyleyerek, “Fuar sayesinde İzmir dışına da açılmış oldum. Bugün başta İstanbul ve Ankara’dan olmak üzere birçok gelinin mutluluğuna ortak oluyorum. Tabii koleksiyonlarım fuarda çok Avrupayi bulunuyordu. Bu da başka bir ışık yaktı bende. İngiltere’de farklı tasarımcıların ürünlerinin yer aldığı butiklerin varlığı dikkatimi çekti. Ve bu yıl İngiltere’de fuara katıldık ve iş bağlantılarıyla döndük. Şimdi İngiltere ile İskoçya’da belirli noktalara kendi markamla koleksiyon vermeye başladım” diyerek yurtdışına da açıldığını söyledi.
YENİ TABELALAR GELİYOR
İNGİLTERE ile başlayan yurtdışı atağının devamının geleceğini söyleyen Gözde Karadana, gelecekle ilgili planlarını ise şöyle paylaştı:
“Norveç, İtalya ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine de kendi markamla koleksiyonlarımı göndermeyi hedefliyorum. Hızlı büyümek gibi bir amacımız yok. Bir diğer plan ise iç piyasaya yönelik olacak. İlk etapta Ankara’da olmak üzere çeşitli kentlerde Gözde Karadana tabelasının yer alacağı bayiler de hedeflerimiz arasında.”
KISA KISA
* Türkiye’de tasarımın çok tüketildiğini savunan Gözde Karadana, “Eskiden etik değerler vardı, başkasının tasarımı yapılmazdı. Ama kopya yaygınlaştı. Ben ise ‘gelinlik nasıl daha hafif olur’ diye AR-GE odaklı çalışıyorum” diyor.
Her şey bir hayalle başladı
DAHA 5 yaşında modelist olma hayalleri kurar.
16’sında bir sinema filminin kostüm ekibinde yer alır. Lisenin ardından da dil öğrenmek için İsveç’e gider. Gözde Karadana, 5 yıllık yurtdışı macerasının ardından İzmir’e döner. Kariyer konusunda girdiği arayış Gözde’yi çocukluk hayaline yönlendirir ve moda tasarımı okur. Üniversitenin ardından önce evinin bir bölümünde gelinlik tasarlamaya başlayan Gözde Karadana, 2011’de atölyesini açar. Bugün hazırladığı gelinlik koleksiyonlarıyla İzmir’in yanı sıra Türkiye’nin birçok kentine ulaşan Karadana, 2019’la birlikte de İngiltere’ye açıldı. Gözde Karadana, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yeni satış kanaları yaratmayı hedefliyor.
GÖZDE Karadana... Çocukken kurduğu hayallerinin yıllar sonra peşinden giden ve bunu da işi haline dönüştüren bir isim. Rekabet ve taklidin yoğun olduğu gelinlik sektöründe özgün çizgileriyle farkındalık yaratan genç bir tasarımcı. Gözde Karadana Couture & Bridal’ın kurucusu Gözde Karadana ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1982 İzmir doğumlu Karadana, tasarımcının çok bilinmediği yıllarda modelist olmayı istediğini söyleyerek, şöyle devam etti:
İLK PARA İNCİK-BONCUKTAN
“Aslında annem gazeteci, babam ise makine mühendisi. Beş yaşından itibaren başlayan modelistlik hevesinde ise Fransa’da büyük markalara kalıplar yapan teyzem ile kalıp yapmayı ve dikişi çok seven babaannemin payı olabilir. Ama hiç bu kültürle büyümedim ve kimse de bu hayalimi destekleyici hamlelerde bulunmadı. Ben ise sürekli çizim yapıyordum ve bebeklerime kıyafet hazırlamaya çalışıyordum. İlkokula gittiğim yıllarda da incik-boncuk yapıp onları evimizin önünde kurduğum tezgahta satıyordum. Aslında ilk paramı da böyle kazandım. Daha sonra İsveç’te yaşayan annemin katkısıyla 16 yaşında dönemsel sinema filmi Hollywood Kaçakları’nın kostüm ekibinde çalıştım.”
EKSİK PARÇAYI TAMAMLADI
Çok kötü bir öğrencilik geçirdiğini ve ders çalışmayı sevmediğini söyleyen Gözde Karadana, “Lisenin ardından İsveç’e annemin yanına gitme kararı aldım. Orada moda tasarımı üzerin eğitim almak istedim ama istediğim ama katı kurallar nedeniyle sonucu alamadım. O süreçte dile ağırlık verdim. Bir dergide gençler için moda sayfaları hazırladım, bir kaç sinema filminde kostüm sorumluluğu yaptım. 5 yıllık İsveç serüveninin ardından tekrar İzmir’e döndüm. Tabii bu süreçte kariyer anlamında hep bir şeyler yapmamam gerektiğini düşünüyordum ama hayatımda bir şeyin eksik olduğunu hissediyordum. O dönem İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Moda Tasarım Bölümü olduğunu öğrendim. Tembel bir öğrenciliğin ardından tekrar üniversite sınavlarına hazırlandım ve 2005’te tam burslu Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü’nü kazandım” diyerek puzzle parçalarını tamamladığını söyledi.
İLK KOLEKSİYON EVDEN ÇIKTI
Üniversite döneminde bir yandan derslerine ağırlık veren Gözde Karadana, öte tarafta da tasarladığı etekleri internet kanalıyla satışa çıkarır. 2009’da da yüksek dereceyle okulu bitirdiğini paylaşan Karadana, hikayenin devamını şöyle aktardı:
“Profesyonel olarak yola devam etmektense hep kendi markamı yaratmam gerektiğini düşünüyordum. Tabii o dönemde anne olmanın da mutluluğunu yaşadım. Evin bir bölümünde 1,5 yıl boyunca bana daha uygun olduğunu düşündüğüm gelinlik ve abiye tasarladım. Yani ilk koleksiyonlar evden çıktı. 2011’de ise İzmir Karşıyaka’da Gözde Karadana Couture & Bridal doğdu. Bugün el işçiliği ve detaylara özel önem verdiğim gece ve gelinlik koleksiyonlarımın yanı sıra kişiye özel olarak tasarladığım siluetlerle fark yaratmaya çalışıyorum. Zaman zaman çeşitli firma ve kurumlar için de üretim giysileri tasarlıyorum.”
İNGİLİZ GELİNLERİ DE GİYDİRECEK
GÖZDE Karadana, son iki yılda katıldığı IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’nın iç piyasada kendisine yeni kapılar açtığını söyleyerek, “Fuar sayesinde İzmir dışına da açılmış oldum. Bugün başta İstanbul ve Ankara’dan olmak üzere birçok gelinin mutluluğuna ortak oluyorum. Tabii koleksiyonlarım fuarda çok Avrupayi bulunuyordu. Bu da başka bir ışık yaktı bende. İngiltere’de farklı tasarımcıların ürünlerinin yer aldığı butiklerin varlığı dikkatimi çekti. Ve bu yıl İngiltere’de fuara katıldık ve iş bağlantılarıyla döndük. Şimdi İngiltere ile İskoçya’da belirli noktalara kendi markamla koleksiyon vermeye başladım” diyerek yurtdışına da açıldığını söyledi.
YENİ TABELALAR GELİYOR
İNGİLTERE ile başlayan yurtdışı atağının devamının geleceğini söyleyen Gözde Karadana, gelecekle ilgili planlarını ise şöyle paylaştı:
“Norveç, İtalya ve İsveç gibi Avrupa ülkelerine de kendi markamla koleksiyonlarımı göndermeyi hedefliyorum. Hızlı büyümek gibi bir amacımız yok. Bir diğer plan ise iç piyasaya yönelik olacak. İlk etapta Ankara’da olmak üzere çeşitli kentlerde Gözde Karadana tabelasının yer alacağı bayiler de hedeflerimiz arasında.”
KISA KISA
* Türkiye’de tasarımın çok tüketildiğini savunan Gözde Karadana, “Eskiden etik değerler vardı, başkasının tasarımı yapılmazdı. Ama kopya yaygınlaştı. Ben ise ‘gelinlik nasıl daha hafif olur’ diye AR-GE odaklı çalışıyorum” diyor.