 Güzelliğin mühendisi

Türkiye’ye döndüğünde meslek okullarında öğretmenlik yapar. Zübeyde Nacar, eşinin görevi nedeniyle geldiği İzmir’de kadrosu çıkmayınca yeni arayışlara girer. Sağlıklı güzellik hizmetine eğitimi de ekleyerek 1994’te ESSİ’yi kurar. Bir yandan güzellik ve estetik alanında çalışan Nacar, öte taraftan da yetiştirdiği uzmanlarla sektörü büyütür. Zübeyde Nacar, 2010’da franchise sistemiyle büyüme kararı alır. Bugün 36 şubeye ulaşan Nacar, şimdi de kozmetik alanında üretime hazırlanıyor. İnşaat Mühendisi olan Zübeyde Nacar, 2018’de ise ESSİ’yi İngiltere, Katar, Kıbrıs ve Almanya’ya taşımaya hazırlanıyor.

ZÜBEYDE Nacar... Yaklaşık 24 yıl önce Türkiye’de adı dahi konmayan güzellik ve estetik sektörünü büyüttüğü gibi aynı zamanda kendi rakiplerini de yaratan bir girişimci. ESSİ Güzellik-Estetik-Kozmetik-Eğitim’in kurucusu ve genel müdürü Zübeyde Nacar ile hem girişimcilik serüvenini, hem de gelecek planlarını konuştuk. Yozgat doğumlu olan Zübeyde Nacar, babasının işçi olarak gittiği Avrupa’nın yolunu tutar. Zübeyde Nacar, şöyle devam etti:



İŞİN EĞİTİMİNİ ALDI

“Benim estetik ve güzelliğe karşı özel ilgim vardı. Bu nedenle de işin eğitimini almaya karar verdim. Hollanda’da şimdiki ismi Damland College’da 4 yıllık süren bir eğitim sürecim oldu. Eğitimin ardından da ailecek 1983’te Türkiye’ye dönme kararı aldık. Kayseri’ye yerleştik. Uluslararası güzellik uzmanı unvanım olduğu için çok kıymetliydim. İlk etapta çeşitli projelerde görev aldım. Daha sonra ise meslek okullarında branş öğretmeni olarak çalışmaya başladım. 1993’te ise asker olan eşimin görevi nedeniyle İzmir’e geldik.”







DELİ GÖZÜYLE BAKTILAR

Zübeyde Nacar, İzmir’de çalışacağı kız meslek lisesinde kadronun dolu olması nedeniyle bir arkadaşının yönlendirmesiyle gündemine çıraklık merkezini alır. Ancak bir süre sonra radikal kararla kendi işini kurmak için harekete geçer. 1994’teki ekonomik krizde eşinin de desteğiyle ESSİ’yi Gaziemir’de kurduğunu aktaran Zübeyde Nacar, “O dönem insanlar bize deli gözüyle baktı. ‘Paralarını yazık ediyorlar’ dediler. Ama biz bunlara kulak asmadan yola çıktık. O dönem Türkiye’de estetik ve güzellik diye bir sektör yoktu. Yola çıktığımda da olayı süslenme, oje sürme olarak görmedim” diyerek bu yapıya eğitimi de katarak, estetik ve güzelliği sağlığın bir dalı olarak görerek hareket ettiğini söyledi.



O YATIRIM ÇÖPE GİTTİ AMA...

Zübeyde Nacar, bir yandan güzellik ve estetik alanında hizmet verdiklerini, öte taraftan da kadınların meslek sahibi olması misyonuyla kurduğu akademiyle her yıl 100’lerce güzellik uzmanı yetiştirir. Sektörün büyümesinde aktif görev alan Nacar, şöyle devam etti:

“Bizden eğitim alanların kimi kendi salonunu açtı, kimi de onun yanında çalıştı. Rakip gibi görmesem de rakiplerimizi yarattık. 2004’e kadar sektör olarak kabul edilmiyorduk. Ancak o dönem çıkan bir yönetmelikle salonlarda doktor bulundurma zorunluluğu bir anda sektörü büyüttü. Aynı yıl tıp doktorlarına ‘Estetik Eğitim Kursu’ vermek üzere Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye’nin üçüncü ‘Medikal Estetik Eğitim Merkezi’ni kurduk ve 2006’ya kadar 400 doktoru ‘Medikal Estetik Hekimi’ olarak mezun edip, estetik sektörüne kazandırdık. Adana’da bir milyon liralık yatırımla bunun için akademi kurduk. Ancak, plastik cerrahların açtığı bir dava sonucu sektörümüz büyük darbe aldı ve medikal estetik hekimi uygulaması kalktı. Yatırımımız da çöpe gitti. Ama biz boş durmadık. Hep yeniliğin peşinden koşan yapımız var. Bu mantıkla 2010’da franchise modeliyle büyüme kararı aldık. Bugün 14 şehirde 36 şubeye ulaştık.”



LONDRA’DA BİR İZMİRLİ

TÜRKİYE’de hem akademik ayağında hem de şube sayısı anlamında her geçen gün büyüdüklerine dikkat çeken Zübeyde Nacar, “Büyüyoruz, ama sürekli değişen yönetmelikler ve bürokrasi nedeniyle bu işi Türkiye’de yapmak çok zor. Ciddi yatırımlar yapıyoruz ve bazen bunlar çöp olabiliyor. Bu nedenle rotamızı yurtdışına çevirme kararı aldık. İkinci kuşağın etkisiyle ilk adımı Londra’da atıyoruz. Burada 2018 ilk çeyreğinde merkezimizi açıyoruz. İkinci adımı ise Ortadoğu’nun en büyük kliniğini Katar’da açarak yapacağız. Buraya Türkiye’den 20 hemşire ile 6 doktorla gidiyoruz. Kıbrıs Gazimagosa’da büyük bir merkez açıyoruz. Bunların yanında gündemde bir de Almanya var. Bilgi birikimimizi yurtdışına götüreceğiz. Bu işi bizim kadar iyi bilen yok” diyerek yurtdışı planlarını aktardı.



TERECİYE TERE SATACAKLAR

ESSİ’nin laboratuvarlarını kurduklarını anlatan Zübeyde Nacar, “MTK Sitesi’nde iki ay içinde üretime başlıyoruz. Burada hem kişiye özel ürünler geliştireceğiz hem de ESSİ’nin ihtiyacı olan kozmetik ürünleri üreteceğiz. Yaklaşık 3 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Burada hedeflerimiz arasında ihracat da var. Çok özel ürünler yapacağız. Avrupa’dan daha iyi yapmak gibi bir hedef koyduk kendimize. Tereciye tere satmak gibi bir misyon belirledik. İlerleyen süreçte ise gündeme cihaz üretimini de alabiliriz” ifadesini kullandı.



TEKNOLOJİYE YATIRIM

ESSİ bir aile şirketi. 4 kişilik yönetimi var. Zübeyde Nacar, “Eşim Reşit Nacar, çocuklarımız Bekir ve Efe Nacar ile birlikte şirketimizi geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Herkesin görev tanımı belli. Bir aile anayasamız da var. Bu işin geleceği teknoloji odaklı olduğu için çocuklar eğitimlerini ona göre aldı. Bekir, elektrik elektronik yüksek mühendisi. Efe ise enerji sistemleri mühendisi. Bu donanımlarını işi geliştirmek için kullanıyorlar. Çocuklar 12 yaşından beri işin içinde” bilgisini verdi.

KISA... KISA...

* Zübeyde Nacar, tüm güzellik salonlarında doktorların da çalışması gerektiğini savunuyor. Bu alanda ciddi mücadeleler veren Nacar, bunun için Estetik, Sağlık Turizmi ve Medikal Eğitim Derneği’ni kurmuş. Nacar, “Bu alanda ciddi bir merdivenaltı ve kayıt dışı yapı var” diyor.

* Dekorasyon ve iç mimariye karşı da bir merakının olduğunu dile getiren Zübeyde Nacar, “Bu merakla yoğun ihracat yaptığımız Azerbaycan’da inşaat mühendisliği okudum” diyerek mimar olmak isterken inşaat mühendisi olduğunu paylaştı.

* Franchise şubelerle birlikte yaklaşık 300 kişiye iş imkanı sunduklarını ifade eden Zübeyde Nacar, 2020’ye kadar yurtdışında şube sayısını 25’e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “2023’e kadar ise hem Türkiye’de hem de yurtdışında 100 noktaya ulaşmayı planlıyoruz” diyor.