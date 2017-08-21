Göç başladı yatırımlar hızlandı

Ama artık bu tablo değişti. Bunun en somut örneği de TÜİK’in geçen yıl açıkladığı 2015’te 16 bin 129 kişinin İstanbul’dan İzmir’e taşınmasıydı. Bu veriye göre İzmir en yüksek göçü İstanbul’dan aldı. Bu göç dalgası başta İstanbul olmak üzere birçok kentten her geçen yıl artarak devam ediyor. İstanbul’daki trafik, aşırı betonlaşma ve yavaşlayan sosyal etkileşim İzmir’e göçü hızlandırıyor. İstanbul’dan ayrılmak isteyen ve İzmir’de iş pozisyonları arayan 40 yaş üstü yöneticilerde de artış dikkat çeken başka bir detay. Tüm bunlara bir de İzmir ile İstanbul arasındaki ulaşımı 3.5 saate indireceği konuşulan otoyol projesi eklenince bu göçün artarak devam edeceği bir gerçek. Tüm bu gelişmeleri gayrimenkul sektörü de yakından takip ediyor. Özelikle birçok İstanbullu yatırımcının gündeminde artık İzmir’le ilgili proje var. Gündemindeki projeyi hayata geçirenlerden biri de DAP Yapı. Firma, Bornova’da 700 konutluk projesinin startını verdi.

O projeler etkili oldu

“İzmir’de kalıcı olmaya geldik” diyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, hem mevcut projelerini, hem de gelecek planlarını paylaştı. İzmir’in potansiyeline inandıklarını belirten Yılmaz, “İstanbul - İzmir arasını 3.5 saate indirmesi beklenen otoyol projesi ve Körfez Geçiş Köprüsü İzmir’in kırılma noktası. Biz de bu projeleri görünce yatırım kararı aldık. 2016’da İzmir, İstanbul’dan 24 bin göç aldı. Şehrin sanayisi son 10 yılda yüzde 140 büyüdü. Dünyada sanayisi en hızlı büyüyen ikinci şehir İzmir. Gelen turist sayısı ise 1 milyonu buluyor. Her yönden geleceği parlak olan İzmir’de gayrimenkul değerleri de yükseliyor. 2 sene sonra yeni ve güzel bir projeden metrekaresi 10 bin liranın altında ev bulmak güç olacak. Konut pazarı da bakir. Şehirde yapı stoğu oldukça eski. Biz de kentsel dönüşüm konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” görüşünü paylaştı.

Hedef 100 bin talep

2017’de çok özel projelere start verdiklerini ifade eden Ziya Yılmaz, “Ülkemizin göz bebeği olan Bornova’da Atatürk Stadyumu’nun yanında mimarisi ve DAP Yapı kalitesiyle İzmir’in güzelliğine yaraşır bir projeye başlıyoruz. Şu ana kadar 15 bin ön talep aldık. Hedefimiz bunu 100 bine çıkarmak. Lansmanda da yarısını satmak. İzmirlilerin ilgisinden oldukça memnunuz. İzmir projemize başta İstanbullular olmak üzere başka şehirlerden de talep var. İzmir’in yerel mimari geleneğine uyumlu bir tasarım gözettik. 30’ar katlı iki kuleden oluşan, farklı daire alternatiflerinin yer alacağı, her biri balkonlu ve 700 üniteden oluşacak projemizi ekim ayında tüm detaylarıyla paylaşacağız. Projenin yatırım tutarı ise 400 milyon lira olacak” bilgisini aktardı.

ÜÇ YILA ÜÇ PROJE

ZİYA Yılmaz İzmir’de tek bir projeyle kalmayı düşünmediklerini belirterek, “Arazi geliştirmeye devam edeceğimizi de şimdiden söyleyebilirim. Şu an bile masamızda 10 araziyle ilgili çalışmalar duruyor. İzmir’i uzun süredir izliyoruz ve burada kalıcı olmak için geldik. Hedefimiz 3 yıla 3 proje. İstanbul’da agresif projeler yaptık. 180 derece dönen bina, Kartal sahile yaptığımız İstMarina, vazo mimarisindeki Vazo Kule, tango yapan çiften esinlendiğimiz Tango Kule, Taksim’deki bal peteği görünümündeki projemiz bunlardan birkaçı. Şimdi sıra İzmir’de” ifadesini kullandı.

SEKTÖR YÜZDE 10 BÜYÜR

“2017 bizim için çok özel bir yıl olacak” diyen Ziya Yılmaz, “DAP Yapı olarak müşterilerimize en iyi ürünü sunmak dışında ülke ekonomisine ve proje geliştirdiğimiz bölgelere de katkı sağlamak en büyük gayemiz. 2017’nin henüz ilk çeyreğinde belki de Cumhuriyet tarihimizin en büyük satış başarısını yakaladık. Türkiye her anlamda gelişen ve büyüyen bir ülke. Ülkemizin her bölgesi farklı güzelliklere sahip. Tarih, kültür, sanat, doğal güzellikler anlamında hiçbir ülkeden geri kalır yanımız yok. Açıkçası, potansiyelimizin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Sadece gayrimenkulde değil, tüm sektörlerde çok daha iyisini rahatlıkla başaracağımızı düşünüyorum. Gayrimenkulde ise yüzde 10’a yakın büyüme bekliyorum” diye konuştu.