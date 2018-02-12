Gençler farklı olanın peşinden



SON dönemde oldukça hareketli günler yaşayan İzmir gayrimenkul sektöründe gençlerin de ağırlığı iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Genç inşaatçılar farkındalık yaratıyor, müteahhitlik algısını değiştiriyor ve katma değerli işleri hayata geçirmek için yoğun mesai harcıyor. Bu akımın temsilcilerinden biri de ‘Farklı bir bakış’ sloganıyla hareket eden EKY’nin kurucularından Erdinç ve Elçin Kaya kardeşler. Erdinç ve Elçin Kaya ile hem çalışmalarını, hem gelecek hedeflerini, hem de İzmir’deki gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri konuştuk.

İkinci kuşak iş başında

EKY’nin 1993’te Hasan Kaya tarafından kurulan Karden İnşaat’ın bir markası olduğunu ifade eden ikinci kuşaktan Erdinç Kaya, “Babam Hasan Kaya, 1980’den itibaren özel sektörde büyük projelerde proje müdürü olarak görev aldı. 1993’te ise İzmir’de Karden İnşaat’ı kurdu ve Karşıyaka’da birçok konut projesi üretti. ODTÜ Makine Mühendisliği’nin ardından ben de ani bir kararla 2010’da babamla çalışmayı seçtim. Daha sonra da ortaklı bir yapıyla ‘Siena’ markası altında bölgede ses getiren işlere imza attık. 2016’da ise ODTÜ İstatistik mezunu, Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi ve finans üzerine yüksek lisans yapan, İstanbul’da ve İzmir’de çeşitli şirketlerde finans, denetim alanlarında çalışan ve yöneticilik görevlerinde bulunan Elçin Kaya da bize katıldı” diyerek, Karden İnşaat’ın tecrübe ve yenilikçi anlayışının ikinci kuşağın yönetimindeki EKY markasıyla sürdüğünü aktardı.

Standart yapılardan sıkıldık

Siena markasıyla proje üretmeye devam ettiklerini dile getiren Elçin Kaya, genç bakışla bunu bir adım daha ileriye taşımak adına çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti: “İzmir’de standart binalardan ve genel kabullerden sıkılan bir kitle var. Biz de İzmir’deki en çarpıcı konut binasını inşa etme fikriyle Soho’yu ortaya çıkardık. Tasarımından iç mekan özelliklerine kadar uzun saatler süren çalışmalar sonucunda projelendirildi.

Yapılmamışı yapmayı hedefleyen proje, EKY’nin finansal başarı kadar mimari farklılığı da hedeflediğinin somut bir göstergesi oldu. Karşıyaka’da bulunan 2017’de tamamlanan projede, 17 adet özel tasarım daire bulunuyor. Bunlardan ikisi gerçek anlamda New York tarzında tasarlanmış loft daireler.”

DEVAMI GELECEK

SOHO’nun niş bir proje olduğunu ifade eden Erdinç Kaya, “Şimdi bunu bir adım ileri taşımak istiyoruz. Farklılığı daha da uzağa götürme planlarımız var. Soho’da yaptığımızı şimdi Sasalı’da 21 villalık projede hayata geçireceğiz. 2019’da başlamayı planlıyoruz. Biraz alışılmışın dışına çıkmak istiyoruz. Müteahhitlere karşı güven sorunu var. Bunları da aşmak hedeflerimiz arasında. Amacımız katma değer yaratan projelere imza atmak” diyerek, farklı olanın peşinde olduklarını dile getirdi.







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10 yöneticiden 4’ü

İzmir’de iş arıyor





DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yapılan araştırmalara göre her 10 yönetici adayından 4’ünün İzmir’de iş aramaya başladığına dikkat çekti.

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, İzmir’in her geçen gün yükselen trendine dikkat çekti. “Birçok sektörün faaliyet gösterdiği İzmir dünyanın en özel şehirlerinden biri” diyen Yılmaz, 2017’de İzmir’de 34 bin 661 adedi birinci el olmak üzere 84 bin 184 konutun satıldığını hatırlattı. Ziya Yılmaz, “Türkiye’deki tüm kentlere baktığınızda ise konut fiyatlarında en fazla artışın yüzde 18.9’la İzmir’de yaşandığını görüyoruz” dedi.







Tercih edilir oldu

“İzmir bir süredir başta İstanbul olmak üzere orta ve üst düzey yöneticilerin daha fazla tercih ettiği veya yaşamak üzere iş fırsatlarını kolladığı bir şehir haline geldi” diye Yılmaz, şöyle devam etti: “İzmir beyaz yakalı göç alan şehirler sıralamasında en başa yükseldi. Yapılan araştırmalara göre her 10 yönetici adayından 4’ü İzmir’de iş aramaya başladı. Rakamlar da İzmir’e olan talebi fazlasıyla yansıtıyor. Son 10 yılda İzmir’de sanayi yüzde 140 arttı. Dünyada en hızlı büyüyen ikinci kent oldu. İngiliz Knight Frank’ın 2017’de yaptığı araştırmaya göre, İzmir dünyanın 150 metropolü arasında değerlilik sıralamasında 8’inci sırada yer aldı. Turizm konusunda hem İzmir’in, hem de bölgede yer alan diğer şehirlerimizin müthiş potansiyeli var.”

O sorunun cevabı belli

İzmir’in yaşanabilirlik endeksinde 10 sıra birden yükseldiğine dikkat çeken Ziya Yılmaz, “Bugün İstanbul’da yaşayanlara, ‘Hangi şehirde yaşamak isterdiniz?’ diye sorduğunuzda alacağınız ilk yanıt ‘İzmir’ olacak. İzmir-İstanbul Otoyolu 2018 sonunda tamamlandığında rakamlar katlanarak artacak. Mesafe 3.5 saate düşecekr ki, bugün İstanbul’da Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçmek dahi bazen 2-3 saati buluyor. ‘Her Türk vatandaşının İzmir’de bir evi olmalı’ diye düşünüyoruz ve kaçırılmayacak avantajlarla sunduğumuz lansman fırsatından yararlanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

JEST KAMPANYASI

ZİYA Yılmaz, yoğun talebi geri çevirmemek adına topraktan satışa sundukları DAP İzmir projesinin lansman kampanyasını henüz başlatabildiklerini kaydetti. İzmir’deki ilk projeleri DAP İzmir için sürprizler yapmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, “Alıcı ve yatırımcılarımızın isteklerini geri çevirmemek adına lansmanını bile yapamadığımız projemizi topraktan satışa sunduk ve çadır kurarak çok kısa sürede önemli bir bölümünün satışını tamamladık. İzmir’de ilk projemiz olması sebebi ile başlangıç fiyatlarını ‘jest’ niteliğinde mümkün olduğunca aşağıya çektik. Bununla da yetinmeyip 1 yıl kira garantisi vererek yatırımın 10-12 yılda kendini amorti etmesini sağlıyoruz. Kampanya çerçevesinde sadece 14 bin 950 liradan başlayan peşinat ve 2 bin 300 liradan başlayan taksitlerle DAP İzmir’den ev sahibi olunabilecek. Projemizin konumlandığı bölge yakın gelecekte İzmir’in en değerli bölgesi haline gelecek ve yüksek prim yapacak. Başta İzmirliler olmak üzere DAP İzmir’den konut sahibi olmak isteyenlerin bu avantajlı koşulları kaçırmamasını tavsiye ederiz.”

Yatırım fonuna dönüştü

İZMİR gayrimenkul piyasasının İstanbul ve Ankara’dan farklı olduğunu savunan Erdinç Kaya, “Her iki şehirde de hem müteahhit ayağında, hem de müşteri cephesinde sermaye çok güçlü. Tabii bu güç bir süre sonra kontrolden çıktı ve konutlar yatırım fonuna dönüştü. Sayısız projeyle birlikte sektörde balon etkisi yarattı. Ve fiyatlar her iki kentte de düştü. Bu İzmir’de olmadı. Yatırımdan çok, son tüketicinin ihtiyacına yönelik bir yapı gelişti” diyerek, şu anda İstanbullu firmaların İzmir’de çok fazla oyuna dahil olmadığını paylaştı.