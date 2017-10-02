Gayrimenkule güvenimiz tam

TÜRKİYE genelinde konut satışları Ağustos 2017’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.7 oranında artarak 120 bin 198 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 696 satış ve yüzde 15.6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 630 satış ve yüzde 10.5 payla Ankara, 6 bin 838 satış ve yüzde 5.7 payla İzmir izledi. Ege’nin 7 kentinde ise Ağustos 2017’de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7.9’luk artışla 18 bin 423 konut satıldı. Ege’nin 7 kenti, 8 ayı ise bir önceki döneme göre yüzde 10.24’lük artışla 136 bin 906 konut satışıyla kapattı.

POZİTİF ARTIŞ EĞİLİMİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ağustos 2017 konut satış istatistiklerini değerlendiren İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yetkiner, ilk ve ikinci el satışlarda talebin zayıf olmasına karşın pozitif artış eğiliminin yaşandığını söyledi. Yetkiner, ilk kez satılan konutların toplam satışlarda payının yüzde 47 olduğunu, bunun geleceğe güvenin güçlü göstergelerinden birisi olarak değerlendirilebileceğini kaydetti. İpotekli konut satışlarının bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 6.3 oranında artış göstererek 38 bin 743 olduğunu ifade eden Yetkiner, şöyle devam etti:

2016’YA GÖRE DAHA İYİ

“İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 32.2 olarak gerçekleşti. Hala istenilen düzeyde olmasa bile yabancılara konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artarak, bin 684 oldu. Ağustos ayında Türkiye’den en çok konut satın alan yabancı ülke vatandaşı 317 adetle Iraklılar oldu. Iraklıları sırasıyla 198 konut ile Suudi Arabistan, 135 konut ile Kuveyt ve 95 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. İkamet amaçlı yapı sayısı, yüzölçümü ve daire sayısı istatistikleri, 2017’nin 2016 yılından çok daha iyi olacağına işaret ediyor. Sonuç olarak Türk halkının konuta ve Türk ekonomisine güveni devam ediyor.”

Özemeksan’ın

yeni ‘İkon’u

Özemeksan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Binali Özbaykız, 367 dairenin yer aldığı İkon Tower projesini 2019 Haziran’da teslim etmeyi planladıklarını dile getirdi. İNŞAAT sektöründe 30 yıllık bir geçmişi olan Özemeksan İnşaat, İzmir Bornova’da projelerden birini daha hayata geçirdi. Yatırımlarıyla dikkat çeken firmanın yeni projesi ise İkon Tower oldu. Özemeksan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Binali Özbaykız, projeye ciddi bir zaman ayırdıklarına dile getirerek, 1+1’den 4+1’e kadar farklı metrekare seçeneklerinin olduğu projede 367 bağımsız bölüm bulunduğu bilgisini verdi.

HEM YATAY HEM DİKEY

“Projede kullandığımız her ayrıntıda çağın gereksinimlerini göz önünde tuttuk” diyen Özbaykız, 10 bin metrekare otopark alanıyla araçlar için tahsisli kapalı otopark yaptıklarını bildirdi. Malzeme kalitesinin yanında renk uyumlarına da özen gösterdiklerini vurgulayan Özbaykız, “Bütün bu titizliğin yanında 2 bloktan oluşan projemizde, 9 katlı blok ile yatay yaşam konseptini öne çıkarırken, 36 katlı kule yapısıyla da dikey yaşam konforunu müşterilerimize sunmayı hedefledik. Ailelerin güven içinde yaşayabileceği, çocuklarının zengin sosyal alanlarda keyifle vakit geçirebileceği bir proje ortaya koyduk” ifadesini kullandı.

MAKSİMUM GÜN IŞIĞI

Konumu, mimarisi, kalitesi, kullanışlı daire seçenekleri ve sosyal alanlarıyla İkon Tower’ın özel bir proje olduğunu ifade eden Özbaykız, şöyle devam etti: “Müşteri beklenti ve davranışları doğrultusunda her noktası özel olarak tasarlandı. Yaşadığınız ev kendinize olan değeri gösterir. Her projede olduğu gibi Ikon Tower’da bu felsefeyle yapıldı. Daha önce hayata geçirdiğimiz projelerimizde olduğu gibi İkon Tower’da da maksimum gün ışığı almanızı sağlayacak geniş pencereler, ferah yaşam alanları ve en önemlisi müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyan teslim sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin karşısına çıkıyoruz.”

GÜVENLİK ÖNEMLİ

TAMAMI konuttan oluşan projenin yüzde 50 gibi büyük bir oranının 3+1 ve 4+1 dairelerden oluştuğunu dile getiren Özbaykız, güvenliğe de büyük önem verdiklerini söyledi. Özbaykız, “50 metre uzunluğunda, 120 santimetre çapında betonarme kazıklarla temel sistemi güçlendirildi. Ayrıca doğramalarda ‘Smart Slide Sistemi’ni tercih ettik. Ege’de bu seriyi ilk uygulayan firmayız” dedi.