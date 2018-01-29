 Gayrimenkulde yüzde 7 büyüdük

Türkiye genelinde 2017’de 1 milyon 409 bin 314 konut satış sonucu el değiştirdi. Yüzde 15.3 pay alan Ege’nin yedi kenti ise 2017’yi 215 bin 713’le kapattı.

GEÇEN yılı fiyat artışlarıyla kapatan Ege gayrimenkul sektöründe konut satış istatistikleri belli oldu. TÜİK verilerine göre Ege’nin yedi kentinde konut satışları 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 7.22 artışla Türkiye ortalamasının üzerinde büyüdü. Türkiye ortalaması yüzde 5.1 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında 2017’de İzmir, 84 bin 184’le Ege’nin lideri, Türkiye’nin ise üçüncüsü oldu. Satış sayılarına göre İzmir’i 35 bin 33’le Aydın izledi. En az satış ise 6 bin 320 ile Uşak’ta gerçekleşti. Ege’de satılan konutların 75 bin 173’ü ipotekli satış türünde gerçekleşti. 2016’ya kıyasla ipotekli satışlar yüzde 7.3 arttı.

Sıçrama Denizli’den

Ege’de 2017’de konut satışında en iyi performans 2016’ya kıyasla satışlarını yüzde 21.18 artıran Denizli’nin oldu. Kentte 18 bin 149 konut satıldı. Balıkesir ise yüzde 2’lik büyüme ile yedi kent arasında sonuncu sırada yer aldı. Ege genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 13.11 artarak 94 bin 132 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 43.6 olarak gerçekleşti. İlk satışlarda İzmir 34 bin 661 konutla birçok alanda olduğu gibi burada da birincilik kürsüsünde yer aldı.

YABANCIDAN YANA YÜZÜMÜZ GÜLMÜYOR

YABANCILARA yapılan konut satışları 2017’de ülke genelinde bir önceki yıla göre yüzde 22.2 oranında arttı. Ancak yabancılara konut satışında ilk 10’da yer alan Ege’de, Muğla ve Aydın’da yüzde 2.86’lık gerileme yaşandı. 2017’de bu iki kentte yabancılara bin 460 konut satışı yapıldı. Listenin dokuzuncu sırasında yer alan Aydın’da 826, Muğla’da ise 634 konut yabancıların oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak’ı, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya Federasyonu ve Afganistan izledi.

EGE’NİN 2017 KARNESİ

Aydın 35.033

Balıkesir 28.250

Denizli 18.149

İzmir 84.184

Manisa 25.159

Muğla 18.618

Uşak 6.320

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Üniversiteliye özel proje

Son dönemde yatırımda gaza basan Yücesoy Mühendislik, özellikle üniversite öğrencilerini yakında ilgilendiren Çiğli Balatçık’ta ‘Yücesoy Konsept’ projesinin yapımına başladı.

YÜCESOY Mühendislik, yılın ilk proje tanıtımını Yücesoy Konsept’le yaptı. Yönetim Kurulu Üyesi Evren Gökçöl, özellikle Katip Çelebi Üniversitesi’nin yanı başında olmasıyla öğrencilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek özel bir konsept hazırladıklarını söyledi. Proje firması olmalarının getirdiği bilgi birikimi ve deneyimi Yücesoy Konsept’te de kullandıklarını dile getiren Gökçöl, “3 bin 100 metrekare alan üzerinde 140 adet 1+1 konut inşa edeceğiz. Projede toplam bin 500 metrekarelik 12 ticari alan bulunacak. Yücesoy Konsept öğrencilerin yaşam konforunu artıracak donanımlara sahip. Konutlar ankastreli teslim edilecek. Sinema, fitness merkezi, ütü ve çamaşır hizmeti, kütüphane ve çalışma odaları ile kapalı otopark da bulunacak” diye konuştu.

Konut ihtiyacı var

Projenin ulaşım imkanları açısından da avantajlı olduğuna dikkat çeken Evren Gökçöl, “Projemiz Katip Çelebi Üniversitesi’ne 500 metre, İZBAN’a 300 metre, çevre yoluna da çok yakın konumda. Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı tramvay projesi de yakınından geçecek. Ulaşım olarak öğrenciler için çok avantajlı konumdayız. Bölgede altyapı çalışmaları devam ediyor. Balatçık yeni yatırımlara açık bir bölge. Şu anda Katip Çelebi’nin 12 bin öğrencisi var. Bu rakam kısa zamanda 20 bine ulaşacak. Bölgedeki konut ihtiyacına Yücesoy Mühendislik kalitesiyle yanıt vermek istedik” dedi.

Yılın ilk projesi

Konutları 2019 Ağustos’ta teslim edecekleri bilgisini veren Gökçöl, şöyle devam etti: “Şu anda ön talep toplama aşamasındayız. Proje tamamlandığında yatırımcılar yüzde 50 civarında kar elde edecek. Üniversiteye yakın konumundan ötürü konutlarda kiralama sıkıntısı da yaşanmayacak. Toplam 40 milyon TL’lik yatırıma imza atmış olduk. Yücesoy Konsept’le 2018’in ilk lansmanını gerçekleştirdik. Bu yıl içinde Menemen, Çiğli, Bornova, Konak, Gaziemir, Güzelbahçe gibi farklı lokasyonlarda da sekiz lansman gerçekleştireceğiz. Toplam 500 milyon TL’lik yatırıma imza atacağız.”

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Bir İstanbullu daha geliyor

İSTANBULLU Mar Yapı, İzmir Bornova’da ilk projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar İstanbul’da oluşturduğu ‘G’ konseptini İzmirlilerle tanıştıracak olan firma, bu yıl İzmir’de de bir ‘G’ projesine imza atmayı planlıyor. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Robert Varon, “Mar Yapı olarak gayrimenkul sektöründe her zaman fark yaratan projelerle gündeme geldik. Yaşam kalitesini yükselten, sunduğu hizmetlerle ayrıcalıklı yaşamın kapılarını aralayan ‘G’ konseptini farklı şehirlerle de tanıştırmanın zamanı geldiğine inanıyorum. 2018’de İzmirlilere yakışır bir ‘G’ projesi hayata geçireceğiz. İzmir’de böyle bir projeye imza atacağımız için çok heyecanlıyız. Bornova’da hayata geçireceğimiz projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız” dedi.

Yuva dişi kuştan ama tapu erkekte

EGE’nin yedi kentinde erkekler yüzde 55 payla 18 bin 966, kadınlar ise yüzde 34’le 74 bin 330 konutun sahibi oldu. 5 bin 732 konut ise 2017’de ortaklaşa alındı. Ege’de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il sıralamasında İzmir, 29 bin 509’la ilk sırada yer aldı. 193’le Uşak, ortaklaşa konut satışının en az gerçekleştiği kent oldu.