 Gayrimenkulde yabancılar Ege’ye göz kırptı

BİRÇOK sektörde olduğu gibi gayrimenkul alanında da 2018 zor bir yıl oldu. Ekonomide yaşanan gelişmelerin paralelinde konut faiz oranlarında yaşanan artışın da etkisiyle gayrimenkul sektörü 2018’i azda olsa küçülmeyle kapattı.
Ege’de de tablo benzer. TÜİK’in açıkladığı 11 aylık veriye göre Ege’nin 8 kentinde yüzde 3.86’lık gerilemeyle 198 bin 869 konut satıldı. Bu konutların 46 bin 388’i ise ipotekli satış. Bir önceki döneme kıyasla yüzde 36.66’lık gerileme var.
EN BÜYÜK ARTIŞ İZMİR’DE
Bu olumsuz tablonun yanı sıra TÜİK’in açıkladığı verilerde güzel bir gelişme de var. O da yabancılara yapılan konut satışı. Son yıllarda ilk 10’da pek görünmeyen Ege kentleri, 2018’in 11 aylık döneminde bunu aştı. Aydın 992 konut satışıyla 7’nci, 832 ile Muğla 9’uncu, büyük bir sürpriz yapan İzmir ise 583 konutla 10’uncu sırada yerini aldı. Üç kentte 11 ayda yabancılara yapılan 2 bin 407 konut satışının bir önceki döneme kıyasla büyümesi ise yüzde 57. Uzun süredir listede kendine yer bulamayan İzmir, ilk 10’daki kentler arasında yüzde 231’lik büyümeyle de en büyük artışa imza atan il oldu. Sayı küçük olsa da sektör adına umut verici bir tablo gerçekleşti.
BU FUAR BÜYÜK FIRSAT
Tam da yabancıların başta İzmir olmak üzere Ege’ye göz kırptığı bu ortamda yurtdışında yaşayan Türklerle Türk gayrimenkul firmalarını buluşturacak Evim Türkiye Fuarı büyük bir fırsat. Evim Türkiye Gayrimenkul Fuarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği, Demirören Medya ve İstexpo ortaklığında 8-10 Şubat’ta Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek. 6 bin metrekare fuar alanında 3 gün boyunca katılımcı markalar projelerini sunarak satış yapma, ödeme avantajlarını anlatma imkanı bulacak. Gayrimenkul firmaları, bankalar ve değerleme uzmanlarının yer aldığı fuarda birçok şehirden farklı gelir grubuna hitap eden projeler tanıtılacak. Şu ana kadar İzmir’den İzka İnşaat ve Ataseven İnşaat, Bodrum’dan da Vithome İnşaat fuarda yerlerini alacak.
ARTIŞTA LİDER UŞAK
YILIN 11 ayında 198 bin 869 konutun satıldığı Ege’de, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak satışlarını artırırken; İzmir, Denizli, Manisa, Muğla ve Aydın ise bir önceki dönemin gerisinde kaldı. Ege’de en büyük artış yüzde 5.26’lık artışla 6 bin 43 konutun satıldığı Uşak oldu. 68 bin 712 konut satışıyla Ege’nin lideri olan İzmir, bir önceki döneme göre yüzde 9.45’lik gerilemeyle de en fazla düşüşün yaşandığı kent oldu.
Gayrimenkulde yabancılar Ege’ye göz kırptı
BİRÇOK sektörde olduğu gibi gayrimenkul alanında da 2018 zor bir yıl oldu. Ekonomide yaşanan gelişmelerin paralelinde konut faiz oranlarında yaşanan artışın da etkisiyle gayrimenkul sektörü 2018’i azda olsa küçülmeyle kapattı.
Ege’de de tablo benzer. TÜİK’in açıkladığı 11 aylık veriye göre Ege’nin 8 kentinde yüzde 3.86’lık gerilemeyle 198 bin 869 konut satıldı. Bu konutların 46 bin 388’i ise ipotekli satış. Bir önceki döneme kıyasla yüzde 36.66’lık gerileme var.
EN BÜYÜK ARTIŞ İZMİR’DE
Bu olumsuz tablonun yanı sıra TÜİK’in açıkladığı verilerde güzel bir gelişme de var. O da yabancılara yapılan konut satışı. Son yıllarda ilk 10’da pek görünmeyen Ege kentleri, 2018’in 11 aylık döneminde bunu aştı. Aydın 992 konut satışıyla 7’nci, 832 ile Muğla 9’uncu, büyük bir sürpriz yapan İzmir ise 583 konutla 10’uncu sırada yerini aldı. Üç kentte 11 ayda yabancılara yapılan 2 bin 407 konut satışının bir önceki döneme kıyasla büyümesi ise yüzde 57. Uzun süredir listede kendine yer bulamayan İzmir, ilk 10’daki kentler arasında yüzde 231’lik büyümeyle de en büyük artışa imza atan il oldu. Sayı küçük olsa da sektör adına umut verici bir tablo gerçekleşti.
BU FUAR BÜYÜK FIRSAT
Tam da yabancıların başta İzmir olmak üzere Ege’ye göz kırptığı bu ortamda yurtdışında yaşayan Türklerle Türk gayrimenkul firmalarını buluşturacak Evim Türkiye Fuarı büyük bir fırsat. Evim Türkiye Gayrimenkul Fuarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği, Demirören Medya ve İstexpo ortaklığında 8-10 Şubat’ta Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek. 6 bin metrekare fuar alanında 3 gün boyunca katılımcı markalar projelerini sunarak satış yapma, ödeme avantajlarını anlatma imkanı bulacak. Gayrimenkul firmaları, bankalar ve değerleme uzmanlarının yer aldığı fuarda birçok şehirden farklı gelir grubuna hitap eden projeler tanıtılacak. Şu ana kadar İzmir’den İzka İnşaat ve Ataseven İnşaat, Bodrum’dan da Vithome İnşaat fuarda yerlerini alacak.
ARTIŞTA LİDER UŞAK
YILIN 11 ayında 198 bin 869 konutun satıldığı Ege’de, Balıkesir, Çanakkale ve Uşak satışlarını artırırken; İzmir, Denizli, Manisa, Muğla ve Aydın ise bir önceki dönemin gerisinde kaldı. Ege’de en büyük artış yüzde 5.26’lık artışla 6 bin 43 konutun satıldığı Uşak oldu. 68 bin 712 konut satışıyla Ege’nin lideri olan İzmir, bir önceki döneme göre yüzde 9.45’lik gerilemeyle de en fazla düşüşün yaşandığı kent oldu.