 En pahalısı Çeşme değerleneni Balıkesir

Satılık konut metrekare fiyatı yüzde 22 artarak 7 bin 500 TL’ye yükselen Çeşme, 2017’de Türkiye’nin en pahalı 6’ncı ilçesi oldu. Balıkesir ise satılık konut fiyatı en çok artan ilk 5 il arasında yer aldı.

SATILIK konutta Türkiye’nin en pahalı ilçeleri belli oldu. Hürriyet Emlak Aralık 2017 Emlak Endeksi verileri, Beşiktaş’ın en pahalı ilçe olduğunu ortaya koydu. Beşiktaş’ta, aralık itibariyle satılık konut ortalama metrekare fiyatı 15 bin 172 TL’ye yükseldi. Satılık konutta Türkiye’nin en pahalı ilk 20 ilçesi İstanbul, İzmir ve Muğla’dan çıktı. Çeşme, Bodrum, Narlıdere ve Güzelbahçe ilk 20’deki Egeli ilçeler olmayı başardı. Listenin 6’ncı sırasında yer alan Çeşme’de satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 7 bin 500 TL. Ortalama olarak 100 metrekarelik bir evin fiyatı 750 bin TL oldu. Çeşme’de fiyatlar son bir yılda yüzde 22 oranında artış gösterdi.

Güzelbahçe yükselişte

Türkiye’nin önde gelen turizm noktalarından Bodrum listede 10’uncu sırada yerini aldı. Bodrum’da satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 5 bin 636 TL. İlçede fiyatlar son bir yılda yüzde 13 arttı. 14’üncü sırada bulunan Narlıdere’de ise satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 4 bin 459 TL oldu. İlçede konut fiyatları 2017’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 27 yükseldi. Listenin 15’inci sırasında kendine yer bulan bir diğer Egeli ise Güzelbahçe. İlçede satılık konutların ortalama metrekare fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 28’lik artışla 4 bin 340 TL olarak gerçekleşti.

İLK BEŞTE BİR EGELİ

HÜRRİYET Emlak Aralık 2017 Emlak Endeksi verilerine göre 2017’nin ilk 3 çeyreğinde Türkiye’de en çok değerlenen il Edirne olmuştu. Yıl biterken de sonuç değişmedi. 2017’nin satılık konutta en çok değerlenen ili yüzde 32 ile Edirne oldu.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 5 il arasında Ege’den yüzde 20 ile Balıkesir yer aldı. Kentte ortalama konut fiyatları 2 bin lira oldu. Ege’nin diğer kentlerinin 2017 performansı ise şöyle: Aydın ve Denizli’de 2016’ya kıyasla 2017’de fiyatlar yüzde 16 arttı. İzmir’de fiyatlar yüzde 15, Manisa’da yüzde 13, metrekare fiyatı 4 bin 220 lirayla Ege’nin en pahalı ili Muğla’da yüzde 9, Uşak’ta ise yüzde 5 oranında yükseldi.







SADECE BERGAMA’DA

FİYATLAR GERİLEDİ

GAYRİMENKUL sektöründe hareketli bir dönem yaşayan İzmir’de satılık konut fiyatları 2017 boyunca değerlendi. 5 büyük kent arasında Bursa’dan sonra en çok değerlenen il olan İzmir’de satılık konut metrekare ortalaması aralıkta 2 bin 419 TL iken, 2017 Aralık’ta yüzde 15 artışla 2 bin 789 TL’ye yükseldi. Amortisman süresinin 19 yıl olduğu İzmir’in popüler ilçesi Dikili son bir yılda yüzde 29 artışla en çok değerlenen yer oldu. Son bir yılda Bergama dışında hiçbir ilçede satılık konut fiyatları düşmedi. En kısa amortismana sahip olan ilçe 7 yılla Çeşme oldu.

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Bodrum’da inşaat enflasyonu mu var?

BODRUM’da inşaat dış cephe ve tamamlayıcı ürünlerle ilgili mimari hizmet veren Şensa Yapı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Osman Şenol, ilçede inşaat sektöründe son dönemde yaşanan enflasyona dikkat çekti. “Bodrum’da bir inşaat enflasyonu var” diyen Şenol, sadece inşaat sayısında değil, inşaatların satış ve kira fiyatlarında da aynı enflasyonun bulunduğununu savundu. 90’lı yıllarda yaşanan emlak patlamasıyla Bodrum’a insanların ev almak için akın ettiğini ifade eden Osman Şenol, şöyle devam etti:

Fazla ürün, yüksek fiyat

“Bu nedenle de bir çok inşaatın başlaması söz konusu oldu. Son yıllarda Bodrum özellikle büyük şehirlerden aldığı göç nedeniyle inşaat alanında yine en çok ilgiyi çeken belde. Şu an devam eden 100’e yakın inşaat projesi var. Yeni yapılan projelerde öyle enteresan fiyat politikalarıyla karşılaşıyorsunuz ki, ister istemez insanın aklı karışmıyor değil. Öncelikle inşaat sektöründe enflasyon yaşanması ‘çok fazla ev var’ olarak algılanmamalı. Burada birçok kente göre çok daha büyük maliyetlerle karşılaşıyorsunuz. Bunu kabul ediyorum. Ancak bir başka sorun da hak etmeyen evlerin olmadık paralarla alıcılara pazarlanması. Bu nedenle hala alıcısıyla buluşamamış birçok proje satılmayı bekliyor. Yani hem ürün fazla, hem de fiyatlar çok yüksek.”

KOMŞU ETKİSİ

“ULUSAL bir marka gelip Bodrum’da yaptığı yatırımla bir proje oluşturabilir” diyen Osman Şenol, “Bu projeyi aslında ederinden daha fazla meblağlarla da çevresindeki eşine dostuna satabilir. Bu o bölgede otomatik olarak bir emsal teşkil edince, bu kez çevresinde bulunan diğer projeler de kendi fiyatlarını o seviyeye çekiyor. Bu da özellikle Bodrum’da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Şöyle bir baktığınızda 600 bin, 800 bin veya 1 milyon TL üzerinde satılan evlerin fazlalığından da ne demek istediğimi anlayabilirsiniz” görüşünü paylaştı.

Ticari yapılar uçuşa geçti

ÖZELLİKLE son dönemde İstanbul’dan aldığı göçle adından sıkça söz ettiren İzmir’de ticari yapılardaki hareketlilik fiyatlara yansımış durumda. Kentte, 2016’da satılık ticari yapılarının metrekare satış fiyatı 3 bin 270 lira seviyelerindeyken bu rakam geçen yıl yüzde 15’lik artışla 3 bin 764 TL oldu. Aralık 2017’de ise 4 bin 625 TL ile zirve yaptı.