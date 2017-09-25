En pahalı 6’ncı ilçe Çeşme oldu

HÜRRİYET Emlak Ağustos 2017 Emlak Endeksi verilerine göre Türkiye’nin en pahalı 20 ilçesi belli oldu. Satılık konutta Türkiye’nin en pahalı ilk 20 ilçesi İstanbul ve İzmir’den çıktı. Ağustos 2017 Emlak Endeksi verilerine göre, Türkiye’nin en pahalı ilçesi Beşiktaş oldu. Beşiktaş’ta Ağustos 2017 itibarıyla satılık konut ortalama metrekare fiyatı 15 bin 251 TL oldu. Ağustos 2016’da Türkiye genelinde satılık konut ortalama metrekare fiyatı 2 bin 630 TL iken, Ağustos 2017’de 2 bin 805 TL’ye yükseldi. Özellikle lüks konut projeleri, büyük ilçelerdeki fiyatları yukarıya çekti.

YÜZDE 12 ARTTI

İstanbul’dan sonra en pahalı il olarak bilinen İzmir’de satılık konutların fiyat artışı hız kesmiyor. Hürriyet Emlak Ağustos 2017 Emlak Endeksi verilerine göre, İzmir’de satılık konut fiyatı son bir yılda yüzde 12 artışla 2 bin 625 TL’ye ulaştı. Çeşme’de ise satılık konutun ortalama metrekare fiyatı yüzde 17 artarak 7 bin 83 TL’ye yükseldi. Çeşme, Türkiye’deki en pahalı ilçeler arasında 6’ncı sıraya yerleşti. İlk 20’nin 14’üncü sırasında yer alan Narlıdere yüzde 17’lik artışla 4 bin 50 TL oldu. 16’ıncı sıradaki Güzelbahçe’de 3 bin 929, Urla’da ise 3 bin 731 liraya yükseldi.

REKOR ALİAĞA’NIN

İzmir’deki kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 5 oranında artarak metrekare bazında 12 TL’ye yükseldi. Amortisman süresinin 18 yıl olduğu İzmir’in popüler sahil ilçesi Aliağa, son bir yılda yüzde 43 artışla rekor kırdı. Son bir ayda ise fiyatların en fazla arttığı ilçe yüzde 5 ile Dikili oldu. Karaburun, yüzde -2.6 ile son bir ayda fiyatların düştüğü ilçeler arasında ilk sıraya yerleşti. En kısa amortisman süresine sahip olan ilçe 5 yıl ile Çeşme oldu.