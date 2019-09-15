 Eksiyle başladı ihracatçı oldu

Üniversite için hayalindeki kent İstanbul’un yolunu tutar. Antropoloji okur.
Üniversitenin ardından da profesyonel hayatta kariyerine yön verir. Merve Alpargun Altıntaş, tekstildeki aile şirketinin sıkıntıya girmesiyle Aydın’a geri döner. Ağabeyi Alp Alpargun ile önce Merve Tekstil’i kurarak aile şirketine nefes aldıran Merve Alpargun Altıntaş, ürün grubunu da dokumadan örmeye kaydırır. İki kardeş, önce turizm bölgeleri ardından da yurtdışına açılarak sıkıntılı günleri geride bırakır. Bugün sektörde önemli bir oyuncu olan Merve Alpargun Altıntaş’ın gündeminde ise yeni pazarlar var.
MERVE Alpargun Altıntaş.... Zorda olan aile şirketi için hayalindeki kenti bırakarak açtığı yeni sayfada başarıyı yakalayan genç girişimci. ‘Battı, iflas etti, bir daha ayağa kalkamazlar’ söylemlerine kulak asmayıp ağabey-kardeş uyumuyla sıkıntıların üstesinden gelen bir iş insanı. Merve Tekstil’in kurucularından Merve Alpargun Altıntaş ile girişimcilik serüveninden, gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1978 Aydın doğumlu Merve Alpargun Altıntaş, babasının eğitimci, annesini ise avukat olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
GÖMLEK ATÖLYESİYLE BAŞLADILAR
“Fizik öğretmeni olan merhum babam çeşitli kurumlarda idarecilik yaptıktan sonra kamudan ayrıldı. Bir döneme damgasını vuran Aydın Tekstil Fabrikası’nda genel müdürlük yaptı. Oradaki görevinin ardından da 90’ların başında gömlek dikmek için bir atölye kurdu. O zaman diktiği gömlekleri ise pazarcılara veriyordu. Ben de ortaokuldan itibaren okuldan kalan zamanımı bu atölyede geçirdim. Zaman içerisinde okul gömleğini de ürün portföyüne ekledi. Bir süre sonra da Aydın Tekstil’e fason kadife pantolon, gömlek, kapitone yelek ve ceket üretiyordu. Bir yandan üretim bir yandan da butikte satış yaparak işleri büyüttü.”
HAYALİNDEKİ KENTE VEDA ETTİ
“Annem İstanbul Üniversitesi Hukuk, babam İstanbul Üniversitesi Fizik, ağabeyim İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama mezunu. Böyle bir ailede büyüyünce başka bir şehirde üniversite düşünmedim” diyen Merve Alpargun Altıntaş, 1994’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nü kazanır. Altıntaş, “1998’de sosyal antropolog olarak mezun oldum ve bir araştırma şirketinde iş hayatına ilk adımı attım. Öğrenci bütçesiyle her türlü sosyal ve kültürel hayatı yaşadım. Ancak, ne zaman mezun olup, maaşlı işe başladım, ekonomik anlamda İstanbul’dan keyif almaz oldum. Aynı dönemde aile şirketimiz Alpteks, ekonomik sıkıntı içine girdi” diyerek 1 yıllık profesyonel iş hayatının ardından hayalindeki kente veda ederek Aydın’a döndüğünü paylaştı.
KURTULUŞ İP ASKILI PENYEDEN
Aile şirketinin çeşitli sıkıntılardan hareket kabiliyetini yitirme aşamasına geldiğini aktaran Merve Alpargun Altıntaş, o süreci şöyle aktardı: “Borçlar nedeniyle banka hesaplarımız bloke edilmişti. O dönem askerde olan ağabeyimin de ortaklığıyla 1999’da Merve Tekstil’i kurma kararı aldık. Böylece nefes alabileceğimiz bir alan yarattık. Ama mevcut üretim modeliyle sıkıntıyı atlatmak çok da kolay değildi. Çevremizdeki tekstilcilere baktığımızda bizim gibi dokuma kumaşla uğraşan yoktu. Herkes örme kumaştan t-shirt tarzı ürünler üretip, araba araba mal yapıp turizm bölgelerine satarak para kazanıyordu. Dokumadan örmeye geçmek zor olsa da odağımızı buraya kaydırdık ve ip askılı bir penyeyle yola çıktık. Tüm borçlarını ödedikten sonra Alpteks’i 2004’te kapattık. Yoğun mücadelenin ardından Merve Tekstil’i büyüterek bugünlere geldik.”
YURTDIŞINA
AÇILDILAR
UZUN bir süre arabaya yükledikleri ürünleri turizm bölgelerinde ağabeyi Alp Alpargun’la pazarlayan Merve Alpargun Altıntaş, “Hem kendimizi hem de işimizi geliştirdik. Markalaşma kararı aldık. Önce ‘Ephidalya’ ardından da ‘More’ doğdu. Bir süre sonra da bu işin sadece iç piyasayla devam etmeyeceğini anladık. 2008’de yurtdışına açılma kararı aldık. Tabii, ilk deneyimlerimiz zararla sonuçlandı. Sonra Fransa ile başarıyı yakaladık. Uzun yıllar hediyelik eşya mağazaları bulunan bir firmaya ürün gönderdik. Şimdi ise İngiltere’ye ihracat yapıyoruz” diyerek şimdi ağırlıklı yurtdışına çalıştıklarını söyledi.
AĞABEY KARDEŞ UYUMU
GÖMLEK atölyesinden ihracat yapan bir yapıya dönüştüklerini aktaran Merve Alpargun Altıntaş, gelecekle ilgili planlarını şöyle aktardı: “Ağabey-kardeş uyumuyla bugünlere geldik. Bir atölyeden şimdi modelhaneden kesimhaneye ve bünyesinde tekstil mühendisleri olan yapıya dönüştük. Gelişim sürecimize baktığımızda, artık farklı müşteriler bulmamız gerektiğini görüyoruz. Yurtdışında satış ağı kurmak gibi planlarımız var. Butik ve esnek üretimle yeni müşteriler bulacağız. Örme kumaştan kadın, erkek ve çocuk giyimi üzerine aylık 15 bin adetlik bir üretim yapıyoruz.”
KISA KISA
* Aydın’da önemli bir başarı hikayesine imza atan Merve Alpargun Altıntaş, STK ayağında da oldukça aktif. 30 yaşında Aydın Sanayi Odası’na ‘merhaba’ dediğini söyleyen Altıntaş, “Meclis üyesi değil, meclis öğrencisi olarak kendimi gördüm. Şimdi de başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum” diyor.
* “Her yıl kuruluş yıldönümünde çalışanlar ve aileleriyle bir etkinlik yapıyoruz. Geçen yıl Çanakkale’ye, bu eylülde ise Anıtkabir’e gittik” diyen Merve Alpargun Altıntaş, 30 kişilik kadroyla aile mantığıyla çalıştıklarını aktardı.
Eksiyle başladı ihracatçı oldu
Üniversite için hayalindeki kent İstanbul’un yolunu tutar. Antropoloji okur.
Üniversitenin ardından da profesyonel hayatta kariyerine yön verir. Merve Alpargun Altıntaş, tekstildeki aile şirketinin sıkıntıya girmesiyle Aydın’a geri döner. Ağabeyi Alp Alpargun ile önce Merve Tekstil’i kurarak aile şirketine nefes aldıran Merve Alpargun Altıntaş, ürün grubunu da dokumadan örmeye kaydırır. İki kardeş, önce turizm bölgeleri ardından da yurtdışına açılarak sıkıntılı günleri geride bırakır. Bugün sektörde önemli bir oyuncu olan Merve Alpargun Altıntaş’ın gündeminde ise yeni pazarlar var.
MERVE Alpargun Altıntaş.... Zorda olan aile şirketi için hayalindeki kenti bırakarak açtığı yeni sayfada başarıyı yakalayan genç girişimci. ‘Battı, iflas etti, bir daha ayağa kalkamazlar’ söylemlerine kulak asmayıp ağabey-kardeş uyumuyla sıkıntıların üstesinden gelen bir iş insanı. Merve Tekstil’in kurucularından Merve Alpargun Altıntaş ile girişimcilik serüveninden, gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1978 Aydın doğumlu Merve Alpargun Altıntaş, babasının eğitimci, annesini ise avukat olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
GÖMLEK ATÖLYESİYLE BAŞLADILAR
“Fizik öğretmeni olan merhum babam çeşitli kurumlarda idarecilik yaptıktan sonra kamudan ayrıldı. Bir döneme damgasını vuran Aydın Tekstil Fabrikası’nda genel müdürlük yaptı. Oradaki görevinin ardından da 90’ların başında gömlek dikmek için bir atölye kurdu. O zaman diktiği gömlekleri ise pazarcılara veriyordu. Ben de ortaokuldan itibaren okuldan kalan zamanımı bu atölyede geçirdim. Zaman içerisinde okul gömleğini de ürün portföyüne ekledi. Bir süre sonra da Aydın Tekstil’e fason kadife pantolon, gömlek, kapitone yelek ve ceket üretiyordu. Bir yandan üretim bir yandan da butikte satış yaparak işleri büyüttü.”
HAYALİNDEKİ KENTE VEDA ETTİ
“Annem İstanbul Üniversitesi Hukuk, babam İstanbul Üniversitesi Fizik, ağabeyim İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama mezunu. Böyle bir ailede büyüyünce başka bir şehirde üniversite düşünmedim” diyen Merve Alpargun Altıntaş, 1994’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nü kazanır. Altıntaş, “1998’de sosyal antropolog olarak mezun oldum ve bir araştırma şirketinde iş hayatına ilk adımı attım. Öğrenci bütçesiyle her türlü sosyal ve kültürel hayatı yaşadım. Ancak, ne zaman mezun olup, maaşlı işe başladım, ekonomik anlamda İstanbul’dan keyif almaz oldum. Aynı dönemde aile şirketimiz Alpteks, ekonomik sıkıntı içine girdi” diyerek 1 yıllık profesyonel iş hayatının ardından hayalindeki kente veda ederek Aydın’a döndüğünü paylaştı.
KURTULUŞ İP ASKILI PENYEDEN
Aile şirketinin çeşitli sıkıntılardan hareket kabiliyetini yitirme aşamasına geldiğini aktaran Merve Alpargun Altıntaş, o süreci şöyle aktardı: “Borçlar nedeniyle banka hesaplarımız bloke edilmişti. O dönem askerde olan ağabeyimin de ortaklığıyla 1999’da Merve Tekstil’i kurma kararı aldık. Böylece nefes alabileceğimiz bir alan yarattık. Ama mevcut üretim modeliyle sıkıntıyı atlatmak çok da kolay değildi. Çevremizdeki tekstilcilere baktığımızda bizim gibi dokuma kumaşla uğraşan yoktu. Herkes örme kumaştan t-shirt tarzı ürünler üretip, araba araba mal yapıp turizm bölgelerine satarak para kazanıyordu. Dokumadan örmeye geçmek zor olsa da odağımızı buraya kaydırdık ve ip askılı bir penyeyle yola çıktık. Tüm borçlarını ödedikten sonra Alpteks’i 2004’te kapattık. Yoğun mücadelenin ardından Merve Tekstil’i büyüterek bugünlere geldik.”
YURTDIŞINA
AÇILDILAR
UZUN bir süre arabaya yükledikleri ürünleri turizm bölgelerinde ağabeyi Alp Alpargun’la pazarlayan Merve Alpargun Altıntaş, “Hem kendimizi hem de işimizi geliştirdik. Markalaşma kararı aldık. Önce ‘Ephidalya’ ardından da ‘More’ doğdu. Bir süre sonra da bu işin sadece iç piyasayla devam etmeyeceğini anladık. 2008’de yurtdışına açılma kararı aldık. Tabii, ilk deneyimlerimiz zararla sonuçlandı. Sonra Fransa ile başarıyı yakaladık. Uzun yıllar hediyelik eşya mağazaları bulunan bir firmaya ürün gönderdik. Şimdi ise İngiltere’ye ihracat yapıyoruz” diyerek şimdi ağırlıklı yurtdışına çalıştıklarını söyledi.
AĞABEY KARDEŞ UYUMU
GÖMLEK atölyesinden ihracat yapan bir yapıya dönüştüklerini aktaran Merve Alpargun Altıntaş, gelecekle ilgili planlarını şöyle aktardı: “Ağabey-kardeş uyumuyla bugünlere geldik. Bir atölyeden şimdi modelhaneden kesimhaneye ve bünyesinde tekstil mühendisleri olan yapıya dönüştük. Gelişim sürecimize baktığımızda, artık farklı müşteriler bulmamız gerektiğini görüyoruz. Yurtdışında satış ağı kurmak gibi planlarımız var. Butik ve esnek üretimle yeni müşteriler bulacağız. Örme kumaştan kadın, erkek ve çocuk giyimi üzerine aylık 15 bin adetlik bir üretim yapıyoruz.”
KISA KISA
* Aydın’da önemli bir başarı hikayesine imza atan Merve Alpargun Altıntaş, STK ayağında da oldukça aktif. 30 yaşında Aydın Sanayi Odası’na ‘merhaba’ dediğini söyleyen Altıntaş, “Meclis üyesi değil, meclis öğrencisi olarak kendimi gördüm. Şimdi de başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum” diyor.
* “Her yıl kuruluş yıldönümünde çalışanlar ve aileleriyle bir etkinlik yapıyoruz. Geçen yıl Çanakkale’ye, bu eylülde ise Anıtkabir’e gittik” diyen Merve Alpargun Altıntaş, 30 kişilik kadroyla aile mantığıyla çalıştıklarını aktardı.