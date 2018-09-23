Dünyayı ısıtıyorlar

Yolları üniversitede kesişir. Harçlıklarını çıkarmak için gündüz proje çizer, akşamları ise okulun yolunu tutarlar.
Mehmet Çetinel ve Haluk Cengizalp, üniversitenin ardından da tesisat projeleri çizerek kariyerlerine yön verir. İki ortak, 80’lerin başında güneş kolektörü üretimiyle sanayiciliğe adım atar. Sürekli çağın ihtiyaçlarını takip eden ikili, zamanla hidrofor, kat kaloriferi, panel radyatör ve kombiyle MAKTEK’in üretim serüvenini çeşitlendirir. Bugün ikinci kuşağın da görev aldığı ve İzmir’den 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapan MAKTEK’in hedefinde ise tasarrufu ve teknolojiyi merkezine alan ürünler yer alıyor.
MEHMET Çetinel ve Haluk Cengizalp... Üniversite yıllarında başlayan arkadaşlığı iş alanında da ortaklıkla perçinleyen ve zaman içinde karşılarına çıkan tesadüfleri fırsata çeviren iki başarılı isim. Rekabetin yoğun olduğu ısıtma sektöründe, aralarında yaptıkları görev dağılımıyla piyasanın ihtiyacı olan ürünleri geliştirerek 41 yılı geride bırakan iki girişimci. İkinci kuşaktan genel koordinatör Sibel Çetinel Gürbüz de MAKTEK’in kuruluşu hikayesini ve geleceğe dair planlarını anlattı. MAKTEK’in ortaklarından Haluk Cengizalp’in memur, babası Mehmet Çetinel’in ise çiftçi bir ailede yetiştiğini anlatan Sibel Çetinel Gürbüz, şöyle devam etti:
GÜNDÜZ İŞ AKŞAM OKUL
“Dedem, babamın çiftçi olmasını istediği için okumasını hiç istemez. Ama o bütün zorlukları aşarak Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni kazanır. Burada da yolu Haluk Cengizalp ile kesişir. Sıra arkadaşı olurlar. İkisinin ortak özelliği de ailelerinden herhangi bir destek görmemeleri. Hal böyle olunca da bu ikilinin çalışmaktan başka çareleri yoktur. Birinci sınıftan itibaren proje çizerek elde ettikleri parayla ayakta kalmaya çalışırlar. İkinci öğretim oldukları için de geceleri okulun bitmesi için emek sarf ederler.”
BİZ BUNU ÜRETİRİZ DEDİLER
Üniversitenin ardından da Mehmet Çetinel ve Haluk Cengizalp’in kariyerlerine MAKTEK isimli bir firmaya kalorifer tesisat projeleri çizerek devam ettiğini aktaran Sibel Çetinel Gürbüz, “O dönem iş disiplinleri ikiliye daha fazla iş getirir. Zorlu şartlar içinde bir süre sonra da ofis açarlar. Yerli ve yabancı çeşitli firmaların bayiliğini alarak ticari faaliyetlerini sürdürürler. Soyadlarından Alpel Teknik Tesisat 1977’de doğar. Tesisat işleri yaptıkları dönemde de güneş kolektörlerinin bolca kullanıldığı bir sürece tanıklık ederler. Bir süre sonra ‘biz bunu üretiriz’ diyen iki ortak, İzmir Pınarbaşı’nda 30 metrekarelik bir yerde güneş kolektörü üretimine başlar” diyerek sanayicilik serüveni ortaya çıkış sürecini paylaştı.
GÜNEŞ KOLEKTÖRÜNDEN KOMBİYE
Bu süreçte iki ortağın bir görev dağılımına gittiğini anlatan Sibel Çetinel Gürbüz, hikayenin devamını şöyle aktardı: “Babam pazarlamaya, Haluk Cengizalp ise üretime odaklanır. MAKTEK firmasının kurucusunun yaşlanmasıyla da onun isim hakkını alarak markaları yaparlar. Bir süre sonra güneş kolektöründe rekabetin artmasıyla yeni arayışlara girilir. Ve mazotlu kazanda alanındaki boşluğu görerek bu ürünün üretimine odaklanırlar. Ardından kazanı tamamlayan panel radyatörü de üretme kararı alırlar. Tabii, yeterli sermaye olmadığı için de çevrelerindeki bayileri işe ortak ederek ikinci bir tesis kurulur. Mazotlu kazan üretimi de doğalgaz devriyle azalır. 90’ların sonunda kombi üretimine başladık. Zamanla portföyü geliştirdik. Kömürle, odunla çalışan kalorifer kazanlarını ürün gamımıza kattık. Endüstriyel, cafe-restoran ısıtıcılar dahil oldu. Bugün merkeziden bireysel ısıtmaya kadar akla gelebilecek hemen hemen her şeyi üretiyoruz. Doğalgazın kombinin yanına elektrikliyi ekledik. 90 kişilik bir ekiple yolumuza devam ediyoruz.”
• Sibel Çetinel Gürbüz, MAKTEK’in 41 yıllık süreçte ilklere de imza attığını söyleyerek, “Dünyada ilk defa elektrikle çalışan konvansiyonel panel radyatör ürettik. Bu ürünümüz TÜBİTAK’tan ‘Faydalı Model Tescil Belgesi’ aldı” diyor.
ÇİN’E PANEL RADYATÖR
İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) bulunan tesislerde katı yakıtlı kat kaloriferi ile kombi kısmında yıllık 50 ile 55 bin adet cihaz ürettiklerini söyleyen Sibel Çetinel Gürbüz, panel radyatörde ise bu kapasitenin bir milyon olduğunu paylaştı. Sibel Çetinel Gürbüz, “2017’de üretimin yüzde 55’i ihraç edildi. Bu yıl bu oranın daha da artacağını tahmin ediyoruz. 40’ı aşkın ülkeye ihracatımız var. En fazla ihracat yaptığımız yerlerin başında ise Çin geliyor. Çin’e panel radyatör ihraç ediyoruz. Bu ürünler orada lüks konutlarda kullanılıyor. Bugün Türk iklimlendirme sektörünün dünyada, özellikle orta segmentte iyi bir karşılığı var. Bu alanda kalite ve fiyatıyla rüştünü ispatlamış durumda” diyor.
SİZİ TANIYAN CİHAZLAR GELİYOR
İAOSB’deki iki fabrikaya ek üçüncü bir alanda da yatırım çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Sibel Çetinel Gürbüz, gelecekle ilgili planlarını şöyle aktardı: “Bu üçüncü tesiste bir AR-GE merkezi kurmayı planlıyoruz. Bizde standart ürünlerin yanı sıra dönemin ihtiyaçlarına cevap veren akıllı cihazlar da var. Müşterinin beklentisine göre de ürün geliştiriyoruz. Bugün iklimlendirme sektörünün odağında, artan enerji maliyetleriyle birlikte tasarruflu ürünler yer alıyor. Ayrıca, tüketici artık her şeyin otomatik olmasını istiyor. Biz de buna odaklandık. Yapay zeka mantığıyla kullanıcısının tüm beklentilerine göre hareket eden cihazlar üzerinde çalışıyoruz.”
BABALARININ İZİNDEN
HALUK Cengizalp ile Mehmet Çetinel’in ortaklığıyla kurulan MAKTEK’te bugün ikinci kuşak da işbaşında. Sibel Çetinel Gürbüz, “Uluslararası ilişkiler mezunuyum. 5-6 yıl İstanbul’da uluslararası bir şirkette deneyim kazandıktan sonra MAKTEK ailesine katıldım. Ortağımız Haluk Cengizalp’in oğlu Buğra, makine mühendisliğini bitirdikten sonra bizimle çalışmaya başladı. İkimiz de babalarımızın izinden gidiyoruz. Buğra Cengizalp üretimde ben ise satış ve pazarlama odağında MAKTEK için emek veriyoruz” diyor.
Dünyayı ısıtıyorlar
Yolları üniversitede kesişir. Harçlıklarını çıkarmak için gündüz proje çizer, akşamları ise okulun yolunu tutarlar.
Mehmet Çetinel ve Haluk Cengizalp, üniversitenin ardından da tesisat projeleri çizerek kariyerlerine yön verir. İki ortak, 80’lerin başında güneş kolektörü üretimiyle sanayiciliğe adım atar. Sürekli çağın ihtiyaçlarını takip eden ikili, zamanla hidrofor, kat kaloriferi, panel radyatör ve kombiyle MAKTEK’in üretim serüvenini çeşitlendirir. Bugün ikinci kuşağın da görev aldığı ve İzmir’den 40’ı aşkın ülkeye ihracat yapan MAKTEK’in hedefinde ise tasarrufu ve teknolojiyi merkezine alan ürünler yer alıyor.
MEHMET Çetinel ve Haluk Cengizalp... Üniversite yıllarında başlayan arkadaşlığı iş alanında da ortaklıkla perçinleyen ve zaman içinde karşılarına çıkan tesadüfleri fırsata çeviren iki başarılı isim. Rekabetin yoğun olduğu ısıtma sektöründe, aralarında yaptıkları görev dağılımıyla piyasanın ihtiyacı olan ürünleri geliştirerek 41 yılı geride bırakan iki girişimci. İkinci kuşaktan genel koordinatör Sibel Çetinel Gürbüz de MAKTEK’in kuruluşu hikayesini ve geleceğe dair planlarını anlattı. MAKTEK’in ortaklarından Haluk Cengizalp’in memur, babası Mehmet Çetinel’in ise çiftçi bir ailede yetiştiğini anlatan Sibel Çetinel Gürbüz, şöyle devam etti:
GÜNDÜZ İŞ AKŞAM OKUL
“Dedem, babamın çiftçi olmasını istediği için okumasını hiç istemez. Ama o bütün zorlukları aşarak Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni kazanır. Burada da yolu Haluk Cengizalp ile kesişir. Sıra arkadaşı olurlar. İkisinin ortak özelliği de ailelerinden herhangi bir destek görmemeleri. Hal böyle olunca da bu ikilinin çalışmaktan başka çareleri yoktur. Birinci sınıftan itibaren proje çizerek elde ettikleri parayla ayakta kalmaya çalışırlar. İkinci öğretim oldukları için de geceleri okulun bitmesi için emek sarf ederler.”
BİZ BUNU ÜRETİRİZ DEDİLER
Üniversitenin ardından da Mehmet Çetinel ve Haluk Cengizalp’in kariyerlerine MAKTEK isimli bir firmaya kalorifer tesisat projeleri çizerek devam ettiğini aktaran Sibel Çetinel Gürbüz, “O dönem iş disiplinleri ikiliye daha fazla iş getirir. Zorlu şartlar içinde bir süre sonra da ofis açarlar. Yerli ve yabancı çeşitli firmaların bayiliğini alarak ticari faaliyetlerini sürdürürler. Soyadlarından Alpel Teknik Tesisat 1977’de doğar. Tesisat işleri yaptıkları dönemde de güneş kolektörlerinin bolca kullanıldığı bir sürece tanıklık ederler. Bir süre sonra ‘biz bunu üretiriz’ diyen iki ortak, İzmir Pınarbaşı’nda 30 metrekarelik bir yerde güneş kolektörü üretimine başlar” diyerek sanayicilik serüveni ortaya çıkış sürecini paylaştı.
GÜNEŞ KOLEKTÖRÜNDEN KOMBİYE
Bu süreçte iki ortağın bir görev dağılımına gittiğini anlatan Sibel Çetinel Gürbüz, hikayenin devamını şöyle aktardı: “Babam pazarlamaya, Haluk Cengizalp ise üretime odaklanır. MAKTEK firmasının kurucusunun yaşlanmasıyla da onun isim hakkını alarak markaları yaparlar. Bir süre sonra güneş kolektöründe rekabetin artmasıyla yeni arayışlara girilir. Ve mazotlu kazanda alanındaki boşluğu görerek bu ürünün üretimine odaklanırlar. Ardından kazanı tamamlayan panel radyatörü de üretme kararı alırlar. Tabii, yeterli sermaye olmadığı için de çevrelerindeki bayileri işe ortak ederek ikinci bir tesis kurulur. Mazotlu kazan üretimi de doğalgaz devriyle azalır. 90’ların sonunda kombi üretimine başladık. Zamanla portföyü geliştirdik. Kömürle, odunla çalışan kalorifer kazanlarını ürün gamımıza kattık. Endüstriyel, cafe-restoran ısıtıcılar dahil oldu. Bugün merkeziden bireysel ısıtmaya kadar akla gelebilecek hemen hemen her şeyi üretiyoruz. Doğalgazın kombinin yanına elektrikliyi ekledik. 90 kişilik bir ekiple yolumuza devam ediyoruz.”
• Sibel Çetinel Gürbüz, MAKTEK’in 41 yıllık süreçte ilklere de imza attığını söyleyerek, “Dünyada ilk defa elektrikle çalışan konvansiyonel panel radyatör ürettik. Bu ürünümüz TÜBİTAK’tan ‘Faydalı Model Tescil Belgesi’ aldı” diyor.
ÇİN’E PANEL RADYATÖR
İZMİR Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) bulunan tesislerde katı yakıtlı kat kaloriferi ile kombi kısmında yıllık 50 ile 55 bin adet cihaz ürettiklerini söyleyen Sibel Çetinel Gürbüz, panel radyatörde ise bu kapasitenin bir milyon olduğunu paylaştı. Sibel Çetinel Gürbüz, “2017’de üretimin yüzde 55’i ihraç edildi. Bu yıl bu oranın daha da artacağını tahmin ediyoruz. 40’ı aşkın ülkeye ihracatımız var. En fazla ihracat yaptığımız yerlerin başında ise Çin geliyor. Çin’e panel radyatör ihraç ediyoruz. Bu ürünler orada lüks konutlarda kullanılıyor. Bugün Türk iklimlendirme sektörünün dünyada, özellikle orta segmentte iyi bir karşılığı var. Bu alanda kalite ve fiyatıyla rüştünü ispatlamış durumda” diyor.
SİZİ TANIYAN CİHAZLAR GELİYOR
İAOSB’deki iki fabrikaya ek üçüncü bir alanda da yatırım çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren Sibel Çetinel Gürbüz, gelecekle ilgili planlarını şöyle aktardı: “Bu üçüncü tesiste bir AR-GE merkezi kurmayı planlıyoruz. Bizde standart ürünlerin yanı sıra dönemin ihtiyaçlarına cevap veren akıllı cihazlar da var. Müşterinin beklentisine göre de ürün geliştiriyoruz. Bugün iklimlendirme sektörünün odağında, artan enerji maliyetleriyle birlikte tasarruflu ürünler yer alıyor. Ayrıca, tüketici artık her şeyin otomatik olmasını istiyor. Biz de buna odaklandık. Yapay zeka mantığıyla kullanıcısının tüm beklentilerine göre hareket eden cihazlar üzerinde çalışıyoruz.”
BABALARININ İZİNDEN
HALUK Cengizalp ile Mehmet Çetinel’in ortaklığıyla kurulan MAKTEK’te bugün ikinci kuşak da işbaşında. Sibel Çetinel Gürbüz, “Uluslararası ilişkiler mezunuyum. 5-6 yıl İstanbul’da uluslararası bir şirkette deneyim kazandıktan sonra MAKTEK ailesine katıldım. Ortağımız Haluk Cengizalp’in oğlu Buğra, makine mühendisliğini bitirdikten sonra bizimle çalışmaya başladı. İkimiz de babalarımızın izinden gidiyoruz. Buğra Cengizalp üretimde ben ise satış ve pazarlama odağında MAKTEK için emek veriyoruz” diyor.