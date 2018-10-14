Depodan Milano’ya

Bir deponun düzenlenmesi göreviyle tekstil sektörüne ilk adımı atar.
Bir yandan üniversiteye devam eder, diğer tarafta ise profesyonel iş hayatında basamakları birer birer çıkar. Tuğba Hazar, 10 yıllık profesyonel hayatın ardından da babasının sağlık sorunları nedeniyle aile şirketine dönüş yapar. Hazar, fason üretim yapan ve sıkıntılı günler yaşayan aile işletmesinden ihracatçı bir şirket çıkarır. Tuğba Hazar, İzmir’de kurduğu Tuline Tekstil ile bugün İtalya’dan Hollanda’ya birçok Avrupa ülkesindeki kadınları giydiriyor. Hollandalı müşterisiyle de ortaklık kurarak mağazalaşma yoluna giden Hazar, Milano’ya ise ofis açtı. Önümüzdeki yıllarda kendi markasıyla İtalya’da mağazalaşmayı hedefleyen Tuğba Hazar’ın gündeminde ayrıca kilolu kadınları giydirmek var.
TUĞBA Hazar... Babasının ‘insanlar anne ve babadan patron olmamalı’ sözünden hareketle zor olanın peşinden giderek başarıyı yakalayanlardan. Karşısına çıkan her sıkıntının üstesinden mücadeleci kişiliğiyle gelen Tuline Tekstil’in kurucusu Tuğba Hazar ile girişimcilik hikayesinden gelecek planlarına birçok konuyu konuştuk. 1979 İzmir doğumlu olan Tuğba Hazar, ailesinin tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:
PES ETMESİNİ BEKLİYORLARDI
“Okul sonrası annemin yanına zorunlu ziyaret ve beklemelerin dışında aile işiyle bir bağım yoktu. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandım. Üniversite hayatıyla birlikte de benim hikayem başlamış oldu. Üniversite sürecinde yaz tatillerinde çalışmak istiyordum. Aile kanalıyla alanında çok iyi bir tekstil firmasında 1996’da staja başladım. Şirket sahibi de beni bir depoya verdi. Burada iki depocu, bir tartı ve tonlarca kumaşla iş hayatına adım atmış oldum. O ana kadar hiçbir iş tecrübem olmamıştı. Kumaşları bilmiyorum. Kumaşları öğrenmek için binalar arasında mekik dokudum. Ve o yaz sıcağında üç hafta içinde o depoyu saydım ve istifledim. Patron benim pes etmemi beklerken yorucu üç haftanın sonunda çok iyi bir iş çıkardım.”
ANNE BABADAN PATRON OLMADI
Tuğba Hazar’ın depo performansı profesyonel iş hayatında yeni bir kapı açar. Haftanın iki günü asistan olarak işi başladığını anlatan Hazar, “O şirket bana iyi bir okul oldu. Nakıştan baskıya her departmanda çalıştım. Müdür yardımcılığına kadar yükseldim. Babamın kalp krizi geçirmesiyle de artık aile şirketine dönme zamanımın geldiğini düşündüm. Babamın ‘insanın kendisi bir şeyler başarmalı, anneden babadan patron olmamalı’ sözünden de hareketle Tuline Tekstil’i kurdum. Aile şirketi fason odaklı çalışıyordu. 2007’de yaşanan kriz nedeniyle iş yaptıkları bir kaç firmanın Türkiye’den çıkma kararı alması, aile işletmesini de sıkıntıya soktu. 300 çalışanın işi de tehlikeye girince, yeni arayış kaçınılmaz oldu. Çevremdeki firmalara koleksiyon hazırlamaya başladım. 150 kişilik ekibe makineleri vererek yeni bir şirket kurmalarını sağladım ve bize fason üretime başladılar. Kalan ekibi benim şirketime alarak ihracata başladık” diyerek ilk yılın sonunda Tuline Tekstil’in 1 milyon dolar ihracat yapan bir şirket haline geldiğini paylaştı.
MODANIN KALBİNE OFİS AÇTI
Bugün tamamen ihracat ağırlıklı çalıştıklarını söyleyen Tuğba Hazar, üretimin yüzde 60’nı İtalya’daki önemli markalara ihraç ettiğini söyledi. Hazar, şöyle devam etti: “İtalya’nın yanı sıra Hollanda ve birçok Avrupa ülkesine koleksiyon ihracatı yapıyoruz. Bir süredir de mağaza açma fikrim vardı. Bu ağırlıklı Hollanda’da mağazaları da olan müşterimizin hoşuna gitti. Ve 2 yıl önce ortak olduk. Franchise dışında şu an ortaklı Hollanda’da üç mağazamız bulunuyor. 2018 Eylül’de ise Tuline olarak modanın kalbi Milano’da ofis açtım. Orada bir tasarımcımız bulunuyor. Tuline olarak odağımız ise kadınlar. Smart casual kadın giyim üzerine çalışıyoruz. Kapıların kapandığı, ürün satamadığım, fuarlardan eli boş döndüğüm çok zor günleri geçerek buralara geldim.”
KİLOLU KADINLARI DA GİYDİRECEK
“PERAKENDE ayağında büyümeyi hedefliyoruz” diyen Tuğba Hazar, “Burada da iki kanalda ilerlemeyi planlıyorum. Birincisi ortağımla Hollanda’nın dışında Belçika ve Almanya’da da olmak gibi hedeflerimiz bulunuyor. Her yıl 6 mağaza öngörümüz var. Sonuçta bu mağazalar büyüdükçe Tuline de büyüyecek. Çünkü, mağazada yer alan ürünlerin yüzde 90’ı bizden. Şu an mağazacılığı öğreniyorum. Asıl amaç ise Tuline markasıyla da mağazalaşmak. Burada da hedef pazar ofis açtığımız İtalya. Konsept olarak da büyük beden yapmak gibi planım var. Kilolu kadınlarda şık ve güzel giyinmek istiyor. Bu talebe cevap vermek istiyorum” diyor.
EKİBİN YAŞ
ORTALAMASI 25
TEKSTİLDE ekibin çok önemli olduğunu söyleyen Tuğba Hazar, şunları aktardı: “Kadromuzda 12 tekstil mühendisi var. Tasarımcılarımızın tamamı üniversite mezunu. Oldukça da genç bir kadroyla çalışıyoruz. Yaş ortalamamız 25. Burada da başarıyı getiren bir faktör de herkes kendi işinin patronu gibi çalışıyor. Ve herkes her departman hakkında bilgi ve deneyim sahibi. Bu esnek yapıyla büyüyoruz.”
KISA KISA
* Ayda 300 bin parça ürettiklerini söyleyen Tuğba Hazar, ihracatta gümüş madalya sahibi olduklarını söyleyerek, “Sektörümüzde Ege’de ilk 28 içinde yer alıyoruz” diyor.
Depodan Milano’ya
Bir deponun düzenlenmesi göreviyle tekstil sektörüne ilk adımı atar.
Bir yandan üniversiteye devam eder, diğer tarafta ise profesyonel iş hayatında basamakları birer birer çıkar. Tuğba Hazar, 10 yıllık profesyonel hayatın ardından da babasının sağlık sorunları nedeniyle aile şirketine dönüş yapar. Hazar, fason üretim yapan ve sıkıntılı günler yaşayan aile işletmesinden ihracatçı bir şirket çıkarır. Tuğba Hazar, İzmir’de kurduğu Tuline Tekstil ile bugün İtalya’dan Hollanda’ya birçok Avrupa ülkesindeki kadınları giydiriyor. Hollandalı müşterisiyle de ortaklık kurarak mağazalaşma yoluna giden Hazar, Milano’ya ise ofis açtı. Önümüzdeki yıllarda kendi markasıyla İtalya’da mağazalaşmayı hedefleyen Tuğba Hazar’ın gündeminde ayrıca kilolu kadınları giydirmek var.
TUĞBA Hazar... Babasının ‘insanlar anne ve babadan patron olmamalı’ sözünden hareketle zor olanın peşinden giderek başarıyı yakalayanlardan. Karşısına çıkan her sıkıntının üstesinden mücadeleci kişiliğiyle gelen Tuline Tekstil’in kurucusu Tuğba Hazar ile girişimcilik hikayesinden gelecek planlarına birçok konuyu konuştuk. 1979 İzmir doğumlu olan Tuğba Hazar, ailesinin tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:
PES ETMESİNİ BEKLİYORLARDI
“Okul sonrası annemin yanına zorunlu ziyaret ve beklemelerin dışında aile işiyle bir bağım yoktu. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandım. Üniversite hayatıyla birlikte de benim hikayem başlamış oldu. Üniversite sürecinde yaz tatillerinde çalışmak istiyordum. Aile kanalıyla alanında çok iyi bir tekstil firmasında 1996’da staja başladım. Şirket sahibi de beni bir depoya verdi. Burada iki depocu, bir tartı ve tonlarca kumaşla iş hayatına adım atmış oldum. O ana kadar hiçbir iş tecrübem olmamıştı. Kumaşları bilmiyorum. Kumaşları öğrenmek için binalar arasında mekik dokudum. Ve o yaz sıcağında üç hafta içinde o depoyu saydım ve istifledim. Patron benim pes etmemi beklerken yorucu üç haftanın sonunda çok iyi bir iş çıkardım.”
ANNE BABADAN PATRON OLMADI
Tuğba Hazar’ın depo performansı profesyonel iş hayatında yeni bir kapı açar. Haftanın iki günü asistan olarak işi başladığını anlatan Hazar, “O şirket bana iyi bir okul oldu. Nakıştan baskıya her departmanda çalıştım. Müdür yardımcılığına kadar yükseldim. Babamın kalp krizi geçirmesiyle de artık aile şirketine dönme zamanımın geldiğini düşündüm. Babamın ‘insanın kendisi bir şeyler başarmalı, anneden babadan patron olmamalı’ sözünden de hareketle Tuline Tekstil’i kurdum. Aile şirketi fason odaklı çalışıyordu. 2007’de yaşanan kriz nedeniyle iş yaptıkları bir kaç firmanın Türkiye’den çıkma kararı alması, aile işletmesini de sıkıntıya soktu. 300 çalışanın işi de tehlikeye girince, yeni arayış kaçınılmaz oldu. Çevremdeki firmalara koleksiyon hazırlamaya başladım. 150 kişilik ekibe makineleri vererek yeni bir şirket kurmalarını sağladım ve bize fason üretime başladılar. Kalan ekibi benim şirketime alarak ihracata başladık” diyerek ilk yılın sonunda Tuline Tekstil’in 1 milyon dolar ihracat yapan bir şirket haline geldiğini paylaştı.
MODANIN KALBİNE OFİS AÇTI
Bugün tamamen ihracat ağırlıklı çalıştıklarını söyleyen Tuğba Hazar, üretimin yüzde 60’nı İtalya’daki önemli markalara ihraç ettiğini söyledi. Hazar, şöyle devam etti: “İtalya’nın yanı sıra Hollanda ve birçok Avrupa ülkesine koleksiyon ihracatı yapıyoruz. Bir süredir de mağaza açma fikrim vardı. Bu ağırlıklı Hollanda’da mağazaları da olan müşterimizin hoşuna gitti. Ve 2 yıl önce ortak olduk. Franchise dışında şu an ortaklı Hollanda’da üç mağazamız bulunuyor. 2018 Eylül’de ise Tuline olarak modanın kalbi Milano’da ofis açtım. Orada bir tasarımcımız bulunuyor. Tuline olarak odağımız ise kadınlar. Smart casual kadın giyim üzerine çalışıyoruz. Kapıların kapandığı, ürün satamadığım, fuarlardan eli boş döndüğüm çok zor günleri geçerek buralara geldim.”
KİLOLU KADINLARI DA GİYDİRECEK
“PERAKENDE ayağında büyümeyi hedefliyoruz” diyen Tuğba Hazar, “Burada da iki kanalda ilerlemeyi planlıyorum. Birincisi ortağımla Hollanda’nın dışında Belçika ve Almanya’da da olmak gibi hedeflerimiz bulunuyor. Her yıl 6 mağaza öngörümüz var. Sonuçta bu mağazalar büyüdükçe Tuline de büyüyecek. Çünkü, mağazada yer alan ürünlerin yüzde 90’ı bizden. Şu an mağazacılığı öğreniyorum. Asıl amaç ise Tuline markasıyla da mağazalaşmak. Burada da hedef pazar ofis açtığımız İtalya. Konsept olarak da büyük beden yapmak gibi planım var. Kilolu kadınlarda şık ve güzel giyinmek istiyor. Bu talebe cevap vermek istiyorum” diyor.
EKİBİN YAŞ
ORTALAMASI 25
TEKSTİLDE ekibin çok önemli olduğunu söyleyen Tuğba Hazar, şunları aktardı: “Kadromuzda 12 tekstil mühendisi var. Tasarımcılarımızın tamamı üniversite mezunu. Oldukça da genç bir kadroyla çalışıyoruz. Yaş ortalamamız 25. Burada da başarıyı getiren bir faktör de herkes kendi işinin patronu gibi çalışıyor. Ve herkes her departman hakkında bilgi ve deneyim sahibi. Bu esnek yapıyla büyüyoruz.”
KISA KISA
* Ayda 300 bin parça ürettiklerini söyleyen Tuğba Hazar, ihracatta gümüş madalya sahibi olduklarını söyleyerek, “Sektörümüzde Ege’de ilk 28 içinde yer alıyoruz” diyor.