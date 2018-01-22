 Dar gelirliye ev

Arsa fiyatlarının çok yükselmesi nedeniyle özel sektörün ihtiyaç sahibi orta ve alt gelir grubuna yönelik projeler geliştiremediği ortamda, Hazine arazilerini almada öncelik sahibi olan TOKİ, Ege’de de dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam ediyor.

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ), bu yıl İzmir ve Manisa’da 3 bin 46 konutu daha önce hiç ev sahibi olmayanlar için satışa çıkarmayı planlıyor. Ege’nin 7 kentinde çoğu tamamlanmak üzere olan 22 bin 164 konutu bulunan TOKİ, bu yılın sonunda 8 bin 874 konut ihale edip inşaatına başlamayı hedefliyor. 2018’de 33 ilde açık satışa sunacakları 45 bin 456 konutun olduğunu söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, bunların yerlerinin belli olduğunu aktardı. Ekonomist’e açıklama yapan Turan, şu bilgileri paylaştı:

Aktif rol alıyor

“TOKİ olarak ülkemizin şehirleşme çalışmalarında aktif rol alıyoruz. Bu kapsamda kentlerimizin 2023 nüfus perspektifine göre konut planlamaları yapıyoruz. İzmir’in belirli bölgelerinde arazi geliştirme çalışmalarımız var. Manisa’da 5 bin 500 konutluk 30 bin nüfuslu bir kasaba üretiyoruz. İhtiyaç duyulan her yerde varız. 2018’de İzmir ve Manisa’da bin 523’er konutumuzu açık satışa sunacağız.”

Beş proje var

TOKİ’nin bu yıl satışa sunacağı projeler ise şöyle: Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi 2. etap 2 kısımda 775 konut, 9 dükkan, cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul inşaatları, alt yapı ve çevre düzenlemesi işi. Yine Akgedik Mahallesi 2. etap 1. kısımda 7 bin 748 konut ile 16 dükkan, alt yapı ve çevre düzenlemesi. İzmir Kemalpaşa Çambel Mevkisi’nde 679 konut, 22 ticari alan, cami, 16’şar derslikli ilkokul ve ortaokul inşaatı, alt yapı ve çevre düzenlemesi. İzmir Tire’de 529 konut. İzmir Torbalı’nın Ayrancılar Mahallesi’nde 315 konut ile 8 dükkan.

DİKEY DEĞİL YATAY YAPI

YENİ dönemde az katlı binaların yanı sıra yerel mimari örneklerini de öne çıkaran TOKİ, Türkiye’nin tarih ve coğrafyasının sunduğu mimari zenginliği ‘TOKİ Yerel Mimari Uygulama’ adıyla projelendirdi. 2023’e kadar tüm TOKİ projelerinde dikey değil, yatay yapılaşma olacak. TOKİ, geleneksel yaşam kültürünün modern şehirlerde hayat bulması için sosyal ihtiyaçlara cevap verecek, mahalle kültürünün oluşmasına imkan tanıyan projeler üretiyor. Kurum son yıllarda oluşan kalitesiz üretim imajını ortadan kaldırmak için de kalitesi ve nitelikleri artırılmış sosyal konut üretimine odaklanmış durumda.

2023’E HAZIRLIK

TOKİ yeni üretim disiplinleriyle Türkiye’nin kentlerini Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yılı olan 2023’e hazırlıyor. 2002’den bu yana 805 bin 72 konut ve 10 bin 430 sosyal donatı ürettiklerini paylaşan Ergün Turan, “Ülkemiz 2023 hedefleri doğrultusunda sağlıktan eğitime, altyapı yatırımlarından sanayiye büyük bir kalkınma hamlesi içinde gelişimini sürdürüyor. TOKİ olarak vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak için 2023 hedefimizi 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. Bu hedefle 2023 yılında 5-5.5 milyon vatandaşımız TOKİ’nin yapmış olduğu konutlarda yaşayacak. 2023 hedefleri doğrultusunda ilk etapta 2016-2019 yılları arasında Türkiye genelinde yaklaşık 259 bin 220 konut yapmayı planlıyoruz. Bu hedefler çerçevesinde 2017’de 50 bin 189 konutu ihale edip inşaatına başladık. 11 bin 282 konutun da ihale tarihlerini belirledik. Böylelikle orta vadede açıklana 2016-2019 hedefine 125 bin konut kalacak. 2018 ve 2019’da da hedeflenen rakamı yakalamak için planlamalar yapan kurumumuz 2023 hedefini gerçekleştirmek için dar gelirliler için yılda yaklaşık 65 bin konut üretecek” bilgisini verdi.

KAYITLI EVİNİZİN OLMAMASI GEREKİYOR

TOKİ’nin dar gelirliler için ürettiği konutlara başvurabilmek için öncelikle kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı ev olmaması gerekiyor. İkinci olarak daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak ile başvurucunun 18 yaşını doldurmuş olması koşulu aranıyor. Konut bedelinin yüzde 10, 20 veya 25’i oranında peşinat alınırken, 10, 15 ila 20 yıl taksit imkanı sunuluyor.

İNŞAAT AŞAMASINDAKİ PROJELER

İl - Konut Sayısı

Aydın 777

Balıkesir 1.692

Denizli 3.507

İzmir 6.248

Manisa 5.269

Muğla 2.424

Uşak 2.247

Toplam 22.164

Kira öder gibi taksit seçeneği

DAR gelirlileri ev sahibi yapma hedefi kapsamında 33 ilde inşa edilen 86 projede toplam 45 bin 456 konutu açık satışa sunacaklarını dile getiren TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Konutlarımızın fiyatları niteliklerine göre değişecek. 180-240 ay vadeyle vatandaşlarımız kira öder gibi taksitle konut sahibi olacak” diyor.