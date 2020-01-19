Cübbe gitti önlük geldi

Ortaokul yıllarında hukuk okumaya karar verir.
Öyle de yapar. Duru İpek Doğan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yolunu tutar. Doğan, yıllarca hayalindeki işi yapar. Ama 8 yılın ardından Duru İpek Doğan, avukatlığın kendine uygun bir meslek olmadığına karar verir. Yeni arayışlar Doğan’ı çocukluğundan itibaren büyük merak duyduğu mutfağa yöneltir. Avukat cübbesini çıkaran Duru İpek Doğan, aşçı önlüğünü giyer. Esnaf lokantasına modern dokunuş misyonuyla İzmir’de Susam Lokantası’nı açan Doğan’ın gündeminde sürpriz menülerin yer alacağı bir meyhane yer alıyor.
DURU İpek Doğan, hayallerinin peşinden giderek hedeflerine ulaşmak adına mücadele veren bir iş insanı. Radikal bir kararla da 30’undan sonra meslek değiştiren çiçeği burnunda genç ve cesur bir girişimci. Susam Lokantası’nın kurucularından Duru İpek Doğan ile girişimcilik serüveninden beslenme alışkanlıklarında yaşanan değişme ve gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1985 İzmir doğumlu olan Duru İpek Doğan, anne ve babasının peyzaj mimarı olduğunu belirterek, hikayesinin devamını şöyle aktardı:
O GÖREVİ FIRSATA ÇEVİRDİ
“Aslında çevremde girişimci ruha sahip ya da bu alanda adımlar atan kimse yoktu. Benim bu alandaki en büyük atılımım ise ilkokul yıllarında aile ya da eş-dost buluşmasında çocukları oyalama görevini fırsata çevirmem diyebiliriz. Oyalama görevini bir tiyatroyla renklendiriyordum ve bunun için de bilet satıyordum. İlk paramı böyle kazandım diye bilirim. Bunu daha sonra yine eve gelen misafirlere yaptığım ve ipe astığım resimleri satarak devam ettirdim. Lise yıllarında ise kendimce tasarladığım takıları Güzelbahçe’de kurduğum stantta satarak dışarıya da açılmış oldum.”
ORTAOKULDA KARARINI VERDİ
İlkokul yıllarından itibaren yaptığı tüm girişimcilik denemelerine rağmen Duru İpek Doğan, ortaokuldan itibaren hukuk okumak istediğini paylaşarak, “O dönemin koşuları, çevrenin yönlendirmesiyle hukuk okumak ve avukat, hakim, kaymakam ya da savcı olup ülkeye hizmet etmek en büyük isteğimdi. Bu istek doğrultusunda da 2003’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Tabii, İzmir’de Akdeniz kültürüyle yaşadıktan sonra Ankara’nın atmosferi beni çok da mutlu etmedi. Üç senenin ardından devam zorunluluğu olmayınca da İzmir’e döndüm ve sınavdan sınava Ankara’ya gittim. Bu iş uzaktan olmadığı için de okulu 6 yılda bitirebildim. Ankara’da yapamadıysam hakim, savcı, kaymakam olduğumda atanacağım kentlerde de yapamam düşüncesiyle farklı işleri düşünmeye başladım. Ama İzmir’de 2008 staj yaptığım avukatlık bürosu mesleği bana sevdirdi” diyerek bir süre sonra ise kendi avukatlık bürosunu açtığını paylaştı.
NE YAPABİLİRİMİ SORGULADI
2017’nin sonunda avukatlık yapmak istemediğine karar veren Duru İpek Doğan, şöyle devam etti: “Avukatlık bir süre sonra insanın enerjisini alıyor. Burada benim karakter yapımın da etkisi var. Çünkü, olayları çok içselleştiriyorum. İş gibi değil, meslek olarak bakıyordum. ‘Bu davayı açarsan kaybedersin’ dediğimde çatışmalar yaşadım. Ömrümü mutsuz olduğum bir meslekle sürdürmek istemiyorum kararı aldım. Bir yandan elimdeki davaları temizlemeye başladım, bir yandan da ‘ne yapabilirimi’ sorgulamaya başladım. Yeteneklerimi sorguladım. Ve çocukluğumdan itibaren mutfağa karşı büyük bir ilgim vardı. Bundan yola çıkarak kendi yerimi açma kararı aldım. Ama öncesinde İstanbul’da bir mutfak akademisinde 4 aylık bir eğitimin ardından 4 aylık da staj yaptım. 2019’da da İzmir Karabağlar’da Susam Lokantası ile yeni bir yolculuğa başladık.”
SIRADA İZMİR
MEYHANESİ VAR
ESKİDEN anneler çalışsa da akşam eve geldiklerinde yemek yaptığını, böyle bir kültürün olduğunu belirten Duru İpek Doğan, bugün bu tablonun değişmeye başladığını söyleyerek, “Benim yaş grubumda olup, iş hayatında aktif çalışanlarda evde yemek yapma kültürü azalıyor. Bunun yanı sıra bu kuşak öğlen yemekleri tercihinde de artık fast food yerine ev yemeği ya da tencere yemeğini tercih eder oldu. Sağlıklı beslenmeyi daha çok tercih ediyorlar. Bu yapıya dikkat ederek yeni girişimime yön verdim. Değişiklik yapmayı seviyorum. Bu nedenle ileride de bir İzmir meyhanesi açma planım bulunuyor. Misafir ağırlamayı sevdiğim için de bu meyhaneye insanların rezervasyonla geldiği, ama ne yiyeceklerinin sürpriz olacağı bir yapı hedefliyorum” diyor.
ESNAF LOKANTASININ
MODERN HALİ
SUSAM’ın esnaf lokantalarının modernleşmiş hali olduğunu söyleyen Duru İpek Doğan, şu bilgileri paylaştı: “Menü çoğunlukla İzmir ve Ege yemeklerinden oluşuyor. Çünkü ben bunları biliyorum. Tabii, ara ara farklı yörelerden de yemekler sunuyoruz. Yerel ürünleri farklı şekilde yorumluyorum. Bu işe kayınbiraderimle başladık. Para nasıl kazanılır çok da bilmediğimiz için şimdi mutfakta anneler bize yardımcı oluyor. Ama tüm yemekleri ben yapıyorum. Onlar bana yardımcı oluyor. Bir tek salı günleri çıkan aşureyi annem yapıyor. Öğlen menümüz iki ana, bir yardımcı yemek ile bir çeşit çorbadan oluşuyor. 7-8 çeşit de börek, salata ve mezelerimiz oluyor.”
KISA KISA
* Duru İpek Doğan, menüde kullandığı ürünlerin mevsimine uygun olmasına dikkat ettiğini, “Alışverişimi her salı ve perşembe semt pazarından yapıyorum” diyor.
Cübbe gitti önlük geldi
Ortaokul yıllarında hukuk okumaya karar verir.
Öyle de yapar. Duru İpek Doğan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin yolunu tutar. Doğan, yıllarca hayalindeki işi yapar. Ama 8 yılın ardından Duru İpek Doğan, avukatlığın kendine uygun bir meslek olmadığına karar verir. Yeni arayışlar Doğan’ı çocukluğundan itibaren büyük merak duyduğu mutfağa yöneltir. Avukat cübbesini çıkaran Duru İpek Doğan, aşçı önlüğünü giyer. Esnaf lokantasına modern dokunuş misyonuyla İzmir’de Susam Lokantası’nı açan Doğan’ın gündeminde sürpriz menülerin yer alacağı bir meyhane yer alıyor.
DURU İpek Doğan, hayallerinin peşinden giderek hedeflerine ulaşmak adına mücadele veren bir iş insanı. Radikal bir kararla da 30’undan sonra meslek değiştiren çiçeği burnunda genç ve cesur bir girişimci. Susam Lokantası’nın kurucularından Duru İpek Doğan ile girişimcilik serüveninden beslenme alışkanlıklarında yaşanan değişme ve gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1985 İzmir doğumlu olan Duru İpek Doğan, anne ve babasının peyzaj mimarı olduğunu belirterek, hikayesinin devamını şöyle aktardı:
O GÖREVİ FIRSATA ÇEVİRDİ
“Aslında çevremde girişimci ruha sahip ya da bu alanda adımlar atan kimse yoktu. Benim bu alandaki en büyük atılımım ise ilkokul yıllarında aile ya da eş-dost buluşmasında çocukları oyalama görevini fırsata çevirmem diyebiliriz. Oyalama görevini bir tiyatroyla renklendiriyordum ve bunun için de bilet satıyordum. İlk paramı böyle kazandım diye bilirim. Bunu daha sonra yine eve gelen misafirlere yaptığım ve ipe astığım resimleri satarak devam ettirdim. Lise yıllarında ise kendimce tasarladığım takıları Güzelbahçe’de kurduğum stantta satarak dışarıya da açılmış oldum.”
ORTAOKULDA KARARINI VERDİ
İlkokul yıllarından itibaren yaptığı tüm girişimcilik denemelerine rağmen Duru İpek Doğan, ortaokuldan itibaren hukuk okumak istediğini paylaşarak, “O dönemin koşuları, çevrenin yönlendirmesiyle hukuk okumak ve avukat, hakim, kaymakam ya da savcı olup ülkeye hizmet etmek en büyük isteğimdi. Bu istek doğrultusunda da 2003’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Tabii, İzmir’de Akdeniz kültürüyle yaşadıktan sonra Ankara’nın atmosferi beni çok da mutlu etmedi. Üç senenin ardından devam zorunluluğu olmayınca da İzmir’e döndüm ve sınavdan sınava Ankara’ya gittim. Bu iş uzaktan olmadığı için de okulu 6 yılda bitirebildim. Ankara’da yapamadıysam hakim, savcı, kaymakam olduğumda atanacağım kentlerde de yapamam düşüncesiyle farklı işleri düşünmeye başladım. Ama İzmir’de 2008 staj yaptığım avukatlık bürosu mesleği bana sevdirdi” diyerek bir süre sonra ise kendi avukatlık bürosunu açtığını paylaştı.
NE YAPABİLİRİMİ SORGULADI
2017’nin sonunda avukatlık yapmak istemediğine karar veren Duru İpek Doğan, şöyle devam etti: “Avukatlık bir süre sonra insanın enerjisini alıyor. Burada benim karakter yapımın da etkisi var. Çünkü, olayları çok içselleştiriyorum. İş gibi değil, meslek olarak bakıyordum. ‘Bu davayı açarsan kaybedersin’ dediğimde çatışmalar yaşadım. Ömrümü mutsuz olduğum bir meslekle sürdürmek istemiyorum kararı aldım. Bir yandan elimdeki davaları temizlemeye başladım, bir yandan da ‘ne yapabilirimi’ sorgulamaya başladım. Yeteneklerimi sorguladım. Ve çocukluğumdan itibaren mutfağa karşı büyük bir ilgim vardı. Bundan yola çıkarak kendi yerimi açma kararı aldım. Ama öncesinde İstanbul’da bir mutfak akademisinde 4 aylık bir eğitimin ardından 4 aylık da staj yaptım. 2019’da da İzmir Karabağlar’da Susam Lokantası ile yeni bir yolculuğa başladık.”
SIRADA İZMİR
MEYHANESİ VAR
ESKİDEN anneler çalışsa da akşam eve geldiklerinde yemek yaptığını, böyle bir kültürün olduğunu belirten Duru İpek Doğan, bugün bu tablonun değişmeye başladığını söyleyerek, “Benim yaş grubumda olup, iş hayatında aktif çalışanlarda evde yemek yapma kültürü azalıyor. Bunun yanı sıra bu kuşak öğlen yemekleri tercihinde de artık fast food yerine ev yemeği ya da tencere yemeğini tercih eder oldu. Sağlıklı beslenmeyi daha çok tercih ediyorlar. Bu yapıya dikkat ederek yeni girişimime yön verdim. Değişiklik yapmayı seviyorum. Bu nedenle ileride de bir İzmir meyhanesi açma planım bulunuyor. Misafir ağırlamayı sevdiğim için de bu meyhaneye insanların rezervasyonla geldiği, ama ne yiyeceklerinin sürpriz olacağı bir yapı hedefliyorum” diyor.
ESNAF LOKANTASININ
MODERN HALİ
SUSAM’ın esnaf lokantalarının modernleşmiş hali olduğunu söyleyen Duru İpek Doğan, şu bilgileri paylaştı: “Menü çoğunlukla İzmir ve Ege yemeklerinden oluşuyor. Çünkü ben bunları biliyorum. Tabii, ara ara farklı yörelerden de yemekler sunuyoruz. Yerel ürünleri farklı şekilde yorumluyorum. Bu işe kayınbiraderimle başladık. Para nasıl kazanılır çok da bilmediğimiz için şimdi mutfakta anneler bize yardımcı oluyor. Ama tüm yemekleri ben yapıyorum. Onlar bana yardımcı oluyor. Bir tek salı günleri çıkan aşureyi annem yapıyor. Öğlen menümüz iki ana, bir yardımcı yemek ile bir çeşit çorbadan oluşuyor. 7-8 çeşit de börek, salata ve mezelerimiz oluyor.”
KISA KISA
* Duru İpek Doğan, menüde kullandığı ürünlerin mevsimine uygun olmasına dikkat ettiğini, “Alışverişimi her salı ve perşembe semt pazarından yapıyorum” diyor.