Çelik gibi yatırım



GAYRİMENKUL sektöründe 20 yılı geride bırakan Biva Mimarlık, İzmir Bayraklı’da yeni projeye başladı. Şirket, 151 metre yüksekliğe sahip olacak Biva Tower’la Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası unvanı talip oldu. 32 kattan oluşan projede toplam 96 daire yer alıyor. Biva Tower’ı Aralık 2019’da tamamlamayı hedeflediklerini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz, hem yeni projelerini anlattı, hem de kentsel dönüşümle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeşil binaya talip

Yıllarca konut, işyeri ve kurumsal işyerlerinin anahtar teslimi ile sanayi yapılarının kurulması gibi işlere imza attıklarını dile getiren Yılmaz, daha sonra konut sektörüne yöneldiklerini ve her yaptıkları projede, “Nasıl bir adım daha farklıya gidebiliriz?” diye düşündüklerini belirtti. Vahap Yılmaz, doğaya duyarlılık ve sosyal sorumluluk anlayışıyla ‘Gold Yeşil Bina’ sertifikasına başvurduklarını, Biva Tower’a yeni bir özelik daha kazandıracaklarını aktardı.

Farklı bir konsept

İzmir’e yeni bir simge ve değer daha kazandırmak için yola çıktıklarını ifade eden Yılmaz, Avrupa ve Türkiye’nin en yüksek yapısal çelik binasını İzmir’de yaşama geçirdiklerini söyledi, şöyle devam etti: “İnşaat aslında aile mesleğimiz. Yıllardır edindiğimiz bilgi birikim ve deneyimle alanında uzman bir ekiple çalışıyoruz. Bugüne kadar imza attığımız her projede öncelikle kaliteyi ön planda tuttuk. Biva Tower’da yeni ve modern bir yaşamın anahtarını müşterilerimize sunuyoruz. Projede ilk iki katta ticari alanlar, hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde tasarlanan açık otopark, sosyal alanlar, 200 metrekarelik yüzme havuzu bulunacak. Vale, oto yıkama, temizlik, resepsiyon hizmeti, akıllı ev sistemi, balkonda jakuzi, market ve güvenlik gibi pek çok hizmeti de bir arada sunacağız. Spor salonu konusunda ise ulusal çapta tanınan bir firmayla anlaşarak farklı konseptte hizmet vermek istiyoruz.”

İKİ KAT DAHA HIZLI

YAPISAL çelik binaların birçok avantaja sahip olduğunu savunan Vahap Yılmaz, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre yeşil sertifikaya uygun bir sistemle çalıştıklarını paylaştı Yılmaz, “Çelik binaların en büyük avantajı betonarme binaya göre inşaat hızının iki katı olması. Ayrıca, İzmir’in 1’inci derece deprem bölgesi olmasından dolayı betonarme yapılara oranla çok daha hafif ve zemine uyguladığı ağırlık daha az olacağından çok şiddetli sarsıntılarda bile güvenle yaşanabilecek yaşam alanları sağlayabilir. Bu avantajlara ek olarak yapısal çelik olan bu kulemizde konutların tasarlanması ve kendi içinde bölünebilirliği özelliği ön plana çıkıyor. Tavan yüksekliklerinin imalatlarda 3.80 metre olup net ölçü olarak 3.20 kalmasından dolayı getirdiği hacimsel ferahlık bu projenin en büyük özellikleri arasında” bilgisini verdi.

EN BÜYÜK SORUN ARSA

İZMİR’de konut sektöründe yaşanan en büyük sıkıntıların başında yeni arsa üretilememesinin geldiğini dile getiren Vahap Yılmaz, kentsel dönüşüm yasasıyla birlikte bugüne kadar 100’den fazla binayı yenilediklerini ve 2 bin civarı yeni konut ve işyeri ürettiklerini vurguladı. Kentsel dönüşümde Avrupai çizgiler taşıyan kendilerine özgü bir mimari tarz geliştirdiklerini ve taklit edilmeye başlandıklarını da belirten Yılmaz, kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.







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Faizler

20 ayın

zirvesinde

BANKALARIN tüketicilere sunduğu en düşük oranlı konut kredisi faizi aylık yüzde 1.15 ile son 20 ayın en yüksek rakamına ulaştı. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla çok sayıda banka 10 yıllık konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş ve söz konusu oranlar aylık yüzde 0.92’ye kadar gerilemişti. Ancak sadece 1 ay bu rakamda kalan oranlar sonrasında tekrar yükselmeye başladı. En son 2016 Haziran’da yüzde 1.15 olan konut kredisi faiz oranları aradan geçen 20 ay sonrasında tekrardan bu rakama ulaştı.

Düşmesi bekleniyor

Konut sektörünün temsilcileri, Türkiye’de faiz oranlarında yüzde 1’in kritik eşik olduğu ve faiz oranlarının bu rakamın altında olması, bir an önce düşürülmesi gerektiği görüşünde. Sektör temsilcileri, faizlerin düşmemesi halinde konut satışlarının yavaşlayacağını belirterek, geçen yıl yakalanan rekorun gerisinde kalınacağını, tüketicilerin büyük kısmının konut alımını yüksek faiz oranları nedeniyle ertelediğini savundu. Tüketici cephesi de faizlerin bir an önce düşmesini bekliyor.

Dönüşümde aldanmayın

EVİNİ kentsel dönüşümle yenilemek isteyen kat sahiplerine uyarılarda bulunan Vahap Yılmaz, “Kentsel dönüşümde proje ve sözleşmeye çok dikkat edilmeli. Bazı inşaat firmaları imar durumuna aykırı taslak projelerle kat maliklerine daha geniş ev vaadinde bulunuyor. Yapılamayacak projelerle halkın gözünü boyayıp dürüst firmaları eleme yoluna gidiyorlar” dedi.