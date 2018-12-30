Bu projenin zemininde 2 bin 720 daire var

GAYRİMENKUL alanındaki hareketlilikle birlikte İzmir’in merkezinin değişeceğini savunan Prof. Dr. Atilla Sezgin, “Bugün merkez konumundaki Konak artık eski şehir. Oraya yeni bir şey yapmak çok da mümkün değil. Alsancak’ta hareketlilik var, ama trafik ve otopark sorunu bulunuyor. Onun için yeni merkezin Halkapınar olacağını düşünüyorum. Hem yaşam, hem ofis, hem de yeme-içme için iyi alternatifler sunan bir bölge yükseliyor” diye konuştu.
İZMİR, son dönemde birçok alanda olduğu gibi gayrimenkulde de gözdelerden biri durumunda. Bir yandan gayrimenkulde hareketlilik yaşayan kent, diğer tarafta ise 300 binin üzerinde konutun acil yenilenmesi gerektiği gerçeğiyle de karşı karşıya. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına 1’inci derece deprem bölgesinde yer alan İzmir’de risk büyük. Onun için yeni yapılan projelerde zemin çok önemli. Bu hassasiyeti göz önünde bulunduran kurumlardan biri de Türkerler Holding... “Bugüne kadar zemine 136 bin metreküp beton, 15 bin 740 ton demir kullandık. Bu malzemeyle 100 metrekare ortalamayla 2 bin 720 daire yapabilirdik” diyen Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Sezgin ile enerjiden gayrimenkule Ege Bölgesi’nde devam eden ve gündemde olan yatırımları konuştuk.
EGE’YE BÜYÜK YATIRIM
Ankara merkezli Türkerler Holding’in enerjiden sağlığa, inşaattan altyapı ve gayrimenkul geliştirmeye kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Atilla Sezgin, Cumhuriyet tarihinde Ege’ye yapılan en büyük yatırımların altında da Türkerler Holding’in imzası olduğunu söyledi. Şu an gayrimenkul alanında İstanbul, Ankara ve İzmir’de üzerinde durdukları üç projenin bulunduğu bilgisini veren Prof. Dr. Sezgin, şöyle devam etti:
YAŞAM 2020 MAYIS’TA
“Ankara Mahall tamamlandı ve yaşam başladı. İstanbul’da Çiftçiler Holding ile birlikte yürüttüğümüz Çiftçi Towers var. Burada da yüzde 98 mertebesindeyiz. 2019 bahar döneminde yaşam başlayacak. Üçüncü önemli projemiz ise İzmir’de yer alıyor. Mahall Bomonti İzmir. Arazi 2013’te Özelleştirme İdaresi’nde alındı. 2016 Mayıs’ta da inşaat başladı. 350 milyon dolarlık bir yatırımla 576 ofis, 476 konut, 35’e yakın ticari alan bulunuyor. 45 dönümde yer alan projenin 25 bin metrekaresini yeşil alan ayırdık. Burada da bisiklet yolundan yürüyüşe ve tenis kortlarına kadar özel detaylar yer alacak. İzmir’e özel olan projenin inşaatını 2019 sonu itibariyle bitirmeyi hedefliyoruz. 2020 Mayıs ayında da yaşamın başlamasını planlıyoruz” dedi.
136 BİN METREKÜP BETON
İnşaatın 2016 Mayıs’ta başladığını, uzun süredir zeminde çalıştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Atilla Sezgin, “Bulunduğumuz bölge itibariyle zor bir zeminde çalıştık. 100 metreye ulaşan baret kazıklar yaptık. Yöre dolgu alan olduğu için teknolojik hesaplar yapılarak kazıklar çakıldı. Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik üniversiteleri ile Amerika’dan da bir okuldan destek aldık. Kazıklar için Türkiye’de bir tane olan bir makineyi bekledik. Ve en sonunda zemin kısmını tamamladık. Bugüne kadar zemine 136 bin metreküp beton, 15 bin 740 ton da demir kullandık. Bu malzemeyle 100 metrekare ortalamayla 2 bin 720 daire yapmak mümkündü” diye konuştu.
ORKESTRA ÇUKURU DA VAR
MAHALL Bomonti İzmir’in bulunduğu alanda tarihi binaların olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Atilla Sezgin, bu binaların 1912’de İzmir’de Bomonti Ailesi’nin kurduğu bira, gazoz ve buz fabrikalarından bazıları olduğunu söyleyerek, “Bunlar daha sonra TEKEL’e geçmiş. Özelleştirme sonrası biz de ‘Anıtlar Kurulu’ndan aldığımız izinle bu binaları restore etmeye başladık. Bu binaların 9’unu yaptığımız anlaşmayla Doğuş Grubu bünyesinde bulunan d.ream işletecek. İstanbul’da bulunan Bomontiada, İzmir’e geliyor. Burada da The populist, Monochrome, Babylon ve Günaydın gibi markalar ilk kez İzmir’de olacak. Burası 2019 Mayıs’ta açılıyor. Yine bu alanda 650 kişilik tiyatro ve konser alanımız yer alacak. Projede, orkestra çukuru bulunuyor. Mahall Bomonti İzmir’de bir de butik otel bulunacak. Uluslararası otel zinciri Marriott ile anlaştık. Residence inn Marriott ismiyle 170 odalı bir otelimiz olacak. İlk kez Amerika’da hayata geçen konseptiyle İzmir’de yer alacak” bilgisini verdi.
6 MİLYARI BULDU
EGE’de sadece gayrimenkul alanında yatırımlarının bulunmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Atilla Sezgin, enerji ve sağlık alanında da önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Şu an Ege’de 6 milyar liralık bir yatırımımız bulunuyor. İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü bu yatırımlardan biri. Jeotermal ve rüzgar enerji santrali odağında da çalışıyoruz. Manisa Alaşehir’de 330 milyon dolarlık yatırımla 78 MW kurulu güce sahip jeotermal enerji santralimiz bulunuyor. Hedef burada kapasiteyi 300 MW’ye çıkarmak. Yatırım tutarı da 1 milyar dolara ulaşacak. İzmir Tire, Balıkesir Kalfaköy ve Aydın Yenihisar’da da rüzgar enerji santrali projelerimiz bulunuyor.”
KISA KISA
* Mahall Bomonti İzmir özelinde satışların iyi gittiğini söyleyen Prof. Dr. Atilla Sezgin, “Konutta yüzde 70’e ulaştık. Ama ofislerde satış oranı düşük. Bölgede imar planı nedeniyle çok ofis var. İzmir bu kadar ofisi kaldırmaz” diyor.
Bu projenin zemininde 2 bin 720 daire var
GAYRİMENKUL alanındaki hareketlilikle birlikte İzmir’in merkezinin değişeceğini savunan Prof. Dr. Atilla Sezgin, “Bugün merkez konumundaki Konak artık eski şehir. Oraya yeni bir şey yapmak çok da mümkün değil. Alsancak’ta hareketlilik var, ama trafik ve otopark sorunu bulunuyor. Onun için yeni merkezin Halkapınar olacağını düşünüyorum. Hem yaşam, hem ofis, hem de yeme-içme için iyi alternatifler sunan bir bölge yükseliyor” diye konuştu.
İZMİR, son dönemde birçok alanda olduğu gibi gayrimenkulde de gözdelerden biri durumunda. Bir yandan gayrimenkulde hareketlilik yaşayan kent, diğer tarafta ise 300 binin üzerinde konutun acil yenilenmesi gerektiği gerçeğiyle de karşı karşıya. Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına 1’inci derece deprem bölgesinde yer alan İzmir’de risk büyük. Onun için yeni yapılan projelerde zemin çok önemli. Bu hassasiyeti göz önünde bulunduran kurumlardan biri de Türkerler Holding... “Bugüne kadar zemine 136 bin metreküp beton, 15 bin 740 ton demir kullandık. Bu malzemeyle 100 metrekare ortalamayla 2 bin 720 daire yapabilirdik” diyen Türkerler Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Sezgin ile enerjiden gayrimenkule Ege Bölgesi’nde devam eden ve gündemde olan yatırımları konuştuk.
EGE’YE BÜYÜK YATIRIM
Ankara merkezli Türkerler Holding’in enerjiden sağlığa, inşaattan altyapı ve gayrimenkul geliştirmeye kadar birçok farklı sektörde faaliyet gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Atilla Sezgin, Cumhuriyet tarihinde Ege’ye yapılan en büyük yatırımların altında da Türkerler Holding’in imzası olduğunu söyledi. Şu an gayrimenkul alanında İstanbul, Ankara ve İzmir’de üzerinde durdukları üç projenin bulunduğu bilgisini veren Prof. Dr. Sezgin, şöyle devam etti:
YAŞAM 2020 MAYIS’TA
“Ankara Mahall tamamlandı ve yaşam başladı. İstanbul’da Çiftçiler Holding ile birlikte yürüttüğümüz Çiftçi Towers var. Burada da yüzde 98 mertebesindeyiz. 2019 bahar döneminde yaşam başlayacak. Üçüncü önemli projemiz ise İzmir’de yer alıyor. Mahall Bomonti İzmir. Arazi 2013’te Özelleştirme İdaresi’nde alındı. 2016 Mayıs’ta da inşaat başladı. 350 milyon dolarlık bir yatırımla 576 ofis, 476 konut, 35’e yakın ticari alan bulunuyor. 45 dönümde yer alan projenin 25 bin metrekaresini yeşil alan ayırdık. Burada da bisiklet yolundan yürüyüşe ve tenis kortlarına kadar özel detaylar yer alacak. İzmir’e özel olan projenin inşaatını 2019 sonu itibariyle bitirmeyi hedefliyoruz. 2020 Mayıs ayında da yaşamın başlamasını planlıyoruz” dedi.
136 BİN METREKÜP BETON
İnşaatın 2016 Mayıs’ta başladığını, uzun süredir zeminde çalıştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Atilla Sezgin, “Bulunduğumuz bölge itibariyle zor bir zeminde çalıştık. 100 metreye ulaşan baret kazıklar yaptık. Yöre dolgu alan olduğu için teknolojik hesaplar yapılarak kazıklar çakıldı. Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik üniversiteleri ile Amerika’dan da bir okuldan destek aldık. Kazıklar için Türkiye’de bir tane olan bir makineyi bekledik. Ve en sonunda zemin kısmını tamamladık. Bugüne kadar zemine 136 bin metreküp beton, 15 bin 740 ton da demir kullandık. Bu malzemeyle 100 metrekare ortalamayla 2 bin 720 daire yapmak mümkündü” diye konuştu.
ORKESTRA ÇUKURU DA VAR
MAHALL Bomonti İzmir’in bulunduğu alanda tarihi binaların olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Atilla Sezgin, bu binaların 1912’de İzmir’de Bomonti Ailesi’nin kurduğu bira, gazoz ve buz fabrikalarından bazıları olduğunu söyleyerek, “Bunlar daha sonra TEKEL’e geçmiş. Özelleştirme sonrası biz de ‘Anıtlar Kurulu’ndan aldığımız izinle bu binaları restore etmeye başladık. Bu binaların 9’unu yaptığımız anlaşmayla Doğuş Grubu bünyesinde bulunan d.ream işletecek. İstanbul’da bulunan Bomontiada, İzmir’e geliyor. Burada da The populist, Monochrome, Babylon ve Günaydın gibi markalar ilk kez İzmir’de olacak. Burası 2019 Mayıs’ta açılıyor. Yine bu alanda 650 kişilik tiyatro ve konser alanımız yer alacak. Projede, orkestra çukuru bulunuyor. Mahall Bomonti İzmir’de bir de butik otel bulunacak. Uluslararası otel zinciri Marriott ile anlaştık. Residence inn Marriott ismiyle 170 odalı bir otelimiz olacak. İlk kez Amerika’da hayata geçen konseptiyle İzmir’de yer alacak” bilgisini verdi.
6 MİLYARI BULDU
EGE’de sadece gayrimenkul alanında yatırımlarının bulunmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Atilla Sezgin, enerji ve sağlık alanında da önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Şu an Ege’de 6 milyar liralık bir yatırımımız bulunuyor. İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü bu yatırımlardan biri. Jeotermal ve rüzgar enerji santrali odağında da çalışıyoruz. Manisa Alaşehir’de 330 milyon dolarlık yatırımla 78 MW kurulu güce sahip jeotermal enerji santralimiz bulunuyor. Hedef burada kapasiteyi 300 MW’ye çıkarmak. Yatırım tutarı da 1 milyar dolara ulaşacak. İzmir Tire, Balıkesir Kalfaköy ve Aydın Yenihisar’da da rüzgar enerji santrali projelerimiz bulunuyor.”
KISA KISA
* Mahall Bomonti İzmir özelinde satışların iyi gittiğini söyleyen Prof. Dr. Atilla Sezgin, “Konutta yüzde 70’e ulaştık. Ama ofislerde satış oranı düşük. Bölgede imar planı nedeniyle çok ofis var. İzmir bu kadar ofisi kaldırmaz” diyor.