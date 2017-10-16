Bu projede müze de var akvaryum da

Yılın ilk 8 ayında bir önceki döneme göre yüzde 6.29’luk artışla 53 bin 686 konutun satıldığı İzmir’de son çeyrek hareketliliği başladı. Ontan da yeni projesinin lansmanını kasımda yapacak.

GAYRİMENKUL sektörünün İzmir’deki güçlü aktörlerinden Ontan Grup yıllı iddialı bir projeyle kapatmaya hazırlanıyor. Ontan, Bornova’da hayata geçireceği Modda Bulvar’ın lansmanını kasımda yapacak. Bin 50 konutun yer aldığı proje için firma, 500 milyon lirlık yatırım planlıyor. Üç etaptan oluşan proje fark yaratan sosyal donatılarıyla da adından sıkca söz ettirecek gibi. Ontan Modda Bulvar’da müzeden kültür merkezine, hatta akvaryuma kadar farklı detaylar dikkat çekiyor.

160 binlik inşaat alanı



İzmir’deki en büyük inşaatlardan birine başlayacaklarını söylen Ontan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem, yeni projeleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Modda Bulvar, Bornova Kamil Tunca Bulvarı’nda yer alıyor. 15 bin metrekare arsa üzerinde inşaatı gerçekleştirilecek. Projenin toplam inşaat alanı ise 160 bin metrekareye yaklaşıyor. Zemin katta çarşı yer alıyor. 1 ve 2’nci katlarda ise bin metrekare üzerinde kapalı alana sahip spor salonu bulunuyor.”

Bir eksikliği giderecek

Yenilik yapmayı sevdiklerini ifade eden Öktem, Modda Bulvar’da da bunun en güzel örneğini ortaya koyacaklarını paylaştı. Onur Öktem, “Hem projeye değer katmak, hem de sosyal sorumluluk mantığıyla farklı donatılarımız olacak. Proje fikir olarak İzmir’in sosyal yaşam projesi olarak planlanmış ve kent için önemli eksiklerden biri olan sanat ve sosyal yaşamı tamamlayacak unsurları barındırması açısından önemli bir eksiğin giderilmesinde de rol oynayacak. Canlı performansların gerçekleştirileceği 600 kişilik kapasiteye sahip olan ve ilk olarak Ontan Bayraklı’da açılan Modda Sahne yer alacak. Ayrıca proje bünyesinde bir bilim ile güzel sanatlar müzesi de yer alacak. Aynı zamanda projemizde bir akvaryum bulunuyor. 3’üncü kattan itibaren konutların yer alacağı projede toplamda bin 50 daire bulunacak” bilgisini paylaştı.

48 AYDA TAMAMLANACAK

DAİRE tiplerinin 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 ve 4 + 1 şeklinde olacağını anlatan Onur Öktem, “Proje 3 etap şeklinde planıyor. Kasım ayı içinde gerçekleştirilecek lansman sonucunda ilk etabın Aralık 2019, ikinci etabın Aralık 2020, son etabın ise Aralık 2021’de teslim edilmesi hedefleniyor. Tüm projeyi 48 ayda bitireceğiz. Projenin bulunduğu lokasyonun ulaşım açısından da rahatlığı oldukça ön planda. Yeni yapılacak ‘Otogar Metro’ projesinin duraklarından biri projenin hemen önünde yer alıyor. Buca Uçan Yol’un ilave edilecek etabının ulaşacağı nokta yine projenin tam önündeki kesişim alanı. Ayrıca İzmir - İstanbul Otoyolu’nun kente girişi de projenin tam önünden geçiyor” dedi.



GÖZLER ÇINARLI’DA

ÖNÜMÜZDEKİ yıl programı hakkında da bilgi veren Onur Öktem, “İzmir Çınarlı’da planların önünün açılmasıyla bir projenin startını veriyoruz. 27 katlı bir bina yapacağız. Ofis, homeofis ve rezidans olarak 3 fonksiyonlu olacak. Bu bölgede öncü olmak istiyoruz. Buranın önümüzdeki 4 - 5 yıl içinde şehrin en hızlı büyüyecek bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Bölge sürpriz. Örnek bir yapı yok. Ne şekilde talebin olacağını zaman gösterecek. Buraya 2018’de başlamayı planlıyoruz” diyerek, yatırım tutarının da 150 milyon lira olacağını paylaştı.

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Seyrek’te

Bakırçay

sevinci





Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ın, “2018’de öğrencilerimize kapımızı açmak için çok yoğun çalışıyoruz” sözleri inşaat sektörünün temsilcilerini umutlandırdı.

İZMİR Seyrek, Bakırçay Üniversitesi ile yine gayrimenkuldeki eski hareketli günlerine dönmek için gün sayıyor. Son 5 yılda onlarca projenin yükseldiği bölgede, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından FETÖ / PDY’ye soruşturması kapsamında Gediz Üniversitesi’nin kapatılmasıyla hareketlilik yavaşlamıştı. Daha sonra Torba Yasa’yla kurulan Bakırçay Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ın, “2018’de öğrencilerimize kapımızı açmak için çok yoğun çalışıyoruz” sözleri de sektör temsilcilerine umut oldu.

İsmi bile yetti

Seyrek’te şu ana kadar yaklaşık 2 bin 700 konut projelendirildiğini ve bunun da yüzde 75’inin tamamlandığını aktaran Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yücesoy, Bakırçay Üniversitesi isminin bile bölgeyi hareketlendirmeye yettiğini dile getirdi. Rektör Berktaş’ın ciddi planları olduğunu ifade eden Yücesoy, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu planlar neticesinde Seyrek’in eskisinden de önemli bir merkez olacağını görüyoruz. Bu gelişmeler çerçevesinde satışlarımız yaz dönemine göre yüzde 100 arttı. Seyrek ve çevresindeki arsa alımlarımızı da hızlandırdık. Bu bölgenin sadece bir üniversite şehri değil, merkezinde üniversite yer alan İzmir’in çok katlı yaşam tarzına alternatif oluşturan büyük bir yaşam havzasına dönüşeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte 2018’de bölgenin ve İzmir’in yönünü değiştirecek yeni projelerimize başlayacağız. Ayrıca yine 2018’de eğitim sezonuyla birlikte bölgenin yaşam merkezi olan Studio City’nin çarşısının açılışını yapacağız.”

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Karşıyaka’nın

YENİ YILDIZI

Gerçekleştirdiği konut projeleriyle lüks konut anlayışına farklı boyut kazandıran Mega Yapı A.Ş. şimdi de Royal Recidence’la göz kamaştırıyor.

İZMİR Karşıyaka’nın hızla gelişen bölgesi Örnekköy’de yapımına başlanacak olan Royal Recidence henüz lansmanı bile yapılmadan yoğun ilgi görüyor. Mega Yapı A.Ş. bünyesinde inşa edilecek olan 73 daire ve bin metrekare işyerinden oluşan Royal Recidence’nin şubatta kamuoyuna tanıtılması bekleniyor. Lansmandan önce satış yapmayacaklarını söyleyen Mega Yapı A.Ş. ortakları Hayrettin Büyüksu ve Gökhan Tilkioğlu, “Projemiz A + müşteri portföyüne hitap ediyor. Şubat 2018’de lansmanımızı gerçekleştireceğiz. Lansmanın ardından kısa sürede satışların tamamlanacağını düşünüyoruz” dedi.

Yeni soluk getirecek

Royal Recidence’nin Örnekköy’e yeni bir soluk getireceğini ifade eden Büyüksu, “Butik diyebileceğimiz bu projemizle bölgeye estetik bir güzellik katacağız. Bu proje bundan sonra gerçekleştireceğimiz projelerimiz için de mihenk taşı olacak. Yine bu bölgede kentsel dönüşüm projelerine de imza atmak istiyoruz” diye konuştu. Royal Recidence’da 3 farklı konut tipinin bulunacağını dile getiren Hayrettin Büyüksu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Projemizde 2 + 1, 3 + 1 ve 4 + 1 daireler yer alıyor. Açık ve kapalı yüzme havuzu, cep sineması, fitnes salonu ve otopark imkanlarımız bulunuyor. Ayrıca ticari alanlarımızda bir AVM yer alacak. Bu konuda farklı firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yatırımlarını bizde değerlendiren müşterilerimizin kazançlı olacağını düşünüyoruz. Bizde yatırım yapanlar minimum yılda yüzde 50 kazanç sağlayacaklar.”

Sırada Bornova var

Royal Recidence’nin ardından Bornova’nın en değerli yerlerinden birinde 160 daire ve okul binası projesine başlayacaklarını vurgulayan Tilkioğlu ise, “Bornova’da da yine üst düzey bir projeyi hayata geçireceğiz. Bundan sonra İzmir’in güzide yerlerinde hem estetik açıdan, hem de kullanım açısından fark yaratacak projeleri gündeme getireceğiz. Önümüzdeki süreçte turizm yatırımlarına girmeyi de planlıyoruz. Çeşme’de baktığımız bazı yerler var. Onları değerlendirmeye alacağız. 2020 başından itibaren turizme de yatırım yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.



Gökhan Tilkioğlu, Hayrettin Büyüksu, Nurhan Turhan

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İlgi fiyatları katladı

İZMİR’de özellikle yeni inşaat projelerinin kümelendiği Torbalı’da arsa fiyatları iki kat arttı. Torbalı, nüfus yoğunluğu, ulaşım imkanları ve sanayi bölgelerine olan yakınlığıyla yatırım için avantajlı konuma geldi. Torbalı’nın son yıllarda hem özel sektör, hem de kamu yatırımlarıyla büyük bir ivme yakaladığını anlatan Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun, “İlçede ulaşım altyapısı gelişiyor. Demiryolu, otoban ve havayolu ulaşımıyla da tercih edilen bir yer. Bölgede artan nüfusun ihtiyacına cevap veren 200 - 300 konutluk zengin sosyal donatıları olan siteler faaliyete geçiyor” diye konuştu.

Yeni kent merkezine aday

Arsa ve arazi uzmanı Aydın Özkaya ise, İzmir kent merkezinin artan nüfustan dolayı giderek sıkıştığını ve özellikle Torbalı’nın yeni kent merkezi olmaya aday bir potansiyel taşıdığını söyledi. Torbalı ve çevresinin sanayi, tarım, ticaret gibi pek çok sektörü beslediğini kaydeden Özkaya, ilçenin farklı sektörlerden birçok yatırımcıya hitap ettiğini dile getirdi. Metrekare bazında arsa fiyatlarının istikrarlı bir artış sergilediğini ve yatırımcıların orta vadede karlı çıkacaklarına dikkat çeken Aydın Özkaya, bölgenin geniş ve düz arazi yapısının konut yatırımları açısından avantaj sunduğunu vurguladı.