 Bu liselilerin işi çoktan hazır

Nitelikli iş gücü yetişmesi amacıyla elini taşın altına koyan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) yönetimi, 2014’te kurduğu Özel Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile hem gençleri meslek sahibi yapıyor hem de sanayicinin büyük bir sorununa çözüm üretiyor.

Ulaşımdan kırtasiyeye öğrencilerin yüzde 100 burslu okuduğu okulda, sürdürülebilir eğitim için kaynak AVM kirasından gelecek. Gündemde bir de lise bulunuyor.

ÖZEL İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi... Türkiye’de meslek liselerine karşı olan önyargıyı kırmak için çalışan bir kurum. Sanayide kullanılan sistemlere uyumlu son teknolojik imkanlarla donatılmış atölye ve laboratuvarlara sahip bir okul. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Başkanı ve Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Lisesi Kurucu Temsilcisi Hilmi Uğurtaş ile hem okulun kuruluş öyküsünü hem gelecek planlarını hem de eğitim sektörünü konuştuk.

EN BÜYÜK SORUNA ÇÖZÜM

Sanayicinin yıllardır konuşulan ve konuşulmaya da devam edecek olan en büyük sorununun nitelikli eleman olduğuna dikkat çeken Hilmi Uğurtaş, şöyle devam etti:

“İAOSB yönetimi olarak bu noktada ne yapabilirizi sorguladık. Kim ne yapmış ona baktık. ENKA Holding’in meslek lisesini inceledik ve çok etkilendik. Bu örneğin geliştirilmesi gerektiğini düşündük. Ve 2014’te ilk adımı 95 öğrenciyle prefabrik binada attık. Daha sonra Norm Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın değerli katkılarıyla yaklaşık 40 milyon liralık yatırımla 21 derslikli yeni binamızı kurduk. Kapasitemiz 600 öğrenci. Şu anda 405 öğrenci eğitim görüyor.”







KAYNAK AVM KİRASINDAN

Öğrencilerin tamamının eğitim öğretim, ulaşım, kıyafet, yiyecek, kitap ve kırtasiyenin de dahil olduğu yüzde 100 tam bursla okutulduğunu anlatan Hilmi Uğurtaş, “Bugün devlettin OSB’lerdeki teknik meslek liselerine desteği doğrultusunda öğrenci başına 5 bin 900 TL katkı alıyoruz. Bir öğrencinin bize maliyeti ise 13 bin 250 TL civarında. Aradaki farkı şu an İAOSB üstleniyor. Hem eğitimin sürdürülebilir olması hem de gelecekte İAOSB’ye bir yük olmaması adına bir model geliştirdik. Bölgede bir AVM kuruluyor. Bu AVM’nin kirasıyla çocuklarımızı okutacağız” diyerek, okulda sanayicilerin isteği doğrultusunda endüstriyel otomasyon, elektrik elektronik ve makine teknolojileri alanlarında eğitim verildiği bilgisini paylaştı.

TORPİL İŞLEMİYOR

OKULA TEOG yerine gelen liselere giriş sınavında başarılı olan öğrencileri alacaklarını söyleyen Hilmi Uğurtaş, “Talep görmeye başladık. İnsanlar çocuklarını burada okutmak için araya birilerini koyuyor. Ama biz sınavdaki başarı sıralamasına göre öğrenci alıyoruz ve burada da kurallarımız kesin. Amacım meslek liselerine yönelik olan önyargıyı kırmak. Şu an tüm öğrencilerimiz gerek genel kültür dersleri gerekse endüstriyel teknik alanlardaki meslek derslerinde iddialı bir eğitim alıyor. Konuşma, yazma ve okuma seviyesinden çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olarak yetiştiriliyor. Lise, 500 öğrencili bir konferans salonuna sahip. Öğrencilerin sosyal etkinliklerinde kullanılması için hazırlanmış kulüp çalışma odaları bulunuyor. Ayrıca tam donanımlı spor salonu ve açık bir basketbol sahası öğrencilere hizmet veriyor” bilgisini verdi.

NİTELİKLİ MÜHENDİSE KATKI

“BİR ülke üretmeden büyüyemez” diyen Hilmi Uğurtaş, şunları söyledi: “Bu üretimin içerisinde sanayi ilk sırada yer alır. Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’yle ülkenin en iyi eğitim veren meslek liselerinden birini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Buradan mezun olan arkadaşlarımız dilerlerse sanayide ara eleman olarak yoluna devam edebilir. Ya da liseden sonra ülkenin en iyi üniversitelerine girmelerini ve başarılı birer teknik eleman, mühendis olarak sanayi kuruluşlarında görevlerine başlamalarını istiyoruz. Çünkü iyi yetişmiş mühendis anlamında da açık büyük. Biz bu soruna da çözüm üretmiş olacağız. Bugün hepimiz Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Gelişmekte olan ülkelerin bu çalışmalara daha fazla yer vermesi gerekliliği ortada. Okulumuzdaki eğitim sisteminin çocuklarımızı bu yönde teşvik edecek nitelikte olmasına çok önem veriyoruz.”

SIRADA ÜNİVERSİTE VAR

İLK mezunlarını bu yıl vereceklerini dile getiren Hilmi Uğurtaş, gelecekle ilgili planlarını şöyle aktardı:

“Şu an okulumuza ciddi bir talep var. Kapasitemiz belli. Dolayısıyla hedeflerimiz arasında bunu iki katına çıkarmak var. Yeni bir bina daha düşünüyoruz. Bir diğer hedefimiz ise üniversite. Şu an okulumuzun bulunduğu alanın yanında buna uygun bir yerimiz var. İlk etapta meslek yüksekokulu ile yola çıkarak bu hayalimizi de hayata geçirmek istiyoruz.”

Fırsatçılara

‘dur’ dedik

DEVLETİN OSB’lerde kurulacak meslek liselerine destek vermesiyle birlikte bazı fırsatçıların ortaya çıktığını ifade eden Hilmi Uğurtaş, “OSB’nin avantajını bilen bazı fırsatçılar yönetimlerin kapısını çalıyor. Tabii, öğrenci başına devletin 5 bin 900 TL desteğinin üstüne hiçbir şey katmıyor. Biz bu tür uyanıklara ‘dur’ dedik. Ege’de bunun önünü tıkadık. Artık akıllı olan OSB’ler bunu kendisi yapıyor” dedi.