Bu da genç işi kooperatif

Her biri kendi alanında iyi eğitim alır.
Kimi danışmanlık yapar, kimi de dergi çıkarır. Berkin Şafak Şener ile Yusuf Can Gökmen’in çıkardıkları dergiyi yaşatmak için verdikleri mücadelede ise yolları danışmanlık yapan Mehmet Kuzu’yla kesişir. Kuzu, ‘Birlikten kuvvet doğar’ anlayışıyla çözümün kooperatifleşmeden geçtiğini söyler. Ve, ‘Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi’ 2015’te İzmir’de kurulur. Sosyal dayanışma ekonomisi bileşeniyle bir araya gelen gençler, kısa sürede hem ulusal, hem de uluslararası platformlarda proje geliştirme-uygulamadan saha araştırması-veri analizine, stratejik danışmanlık-kapasite geliştirmeden kooperatifleşme danışmanlığı-savunuculuğuna kadar farkındalık yapan birçok işe imza atar. Şimdi hedefte, Genç Avrupalı Kooperatifler Ağı’nda icracı konumda olmak var..
GENÇ İşi Kooperatif... Yıllardır ağırlıklı tarıma dayalı yürütülen kooperatifçiliğin farklı alanlarda da yapılabileceğinin en somut örneklerinden biri. Kendilerini yeni nesil kooperatifçiler olarak tanımlayan ve bunu da eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiye inanarak yapan bir oluşum. Genç İşi Kooperatif’in kurucu ortaklarından Mehmet Kuzu ile hem kooperatifin kuruluş öyküsünü hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden 2009’da mezun olduğunu anlatan Mehmet Kuzu, hikayenin devamını şöyle aktardı:
MODEL İHTİYACI ORAYA GÖTÜRDÜ
“Mezun olur olmaz Türkiye Ulusal Ajans’ta eğitmen oldum. Daha sonra İngiltere’de Lozan Üniversitesi Aktüerya Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimim başladı. Ekonomik durumlar nedeniyle İngiltere macerama son vermek zorunda kaldım. 2013’te ise Seferihisar Belediyesi’nden danışmanlık teklifi geldi ve Ankara’dan İzmir’e taşındım. Ve tarımsal kalkınma alanında kooperatifçilikte iyi uygulamalara tanıklık ettim. Danışmanlığa daha sonra Selçuk Belediyesi’nde devam ettim. Efes’in UNESCO’ya katılım sürecinde turizm için farklı bir model ihtiyacı doğdu. Bununla ilgili çalışma yapmaya başladım. Dernek, vakıf, şirket sorgulaması yaparken karşımıza turizm geliştirme kooperatifi karşımıza çıktı. Burada da Manisa’da kurulan Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi ile yollar kesişti. Oraya gidip bir deneyim paylaşımı yaptık. Daha sonra Selçuk’ta da kooperatifleşme gerçekleşti.”
İSTİHDAM SORUNUNA ÇÖZÜM
Mehmet Kuzu, süreç içerisinde tarımsal kalkınma dışında da bilimsel araştırma ve geliştirmeden eğitime kadar birçok farklı alanda da kooperatifin olduğunu görür. Ve bu yapıyı o dönem çevresinde üniversiteden mezun olup, iş bulamayan arkadaşlarına istihdam olanağı sağlaması adına kafa yorar. Mehmet Kuzu, “Bu fikirle haşır neşir olduğum dönemde de Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Berkin Şafak Şener ile Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Yusuf Can Gökmen, hazırladıkları popüler kent kültürü ve yaşam dergisi Aydabir’e gelir bulmak için mücadele veriyordu. Benden de destek istediler. Derginin sürdürülebilir olması için en doğru yapının kooperatifleşmeyle olacağı fikrini paylaştım. Ve gelinen noktada benim bilgim, onların emeğiyle birleşerek 2015’te İzmir’de Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi kurulmuş oldu” diyerek Genç İşi Koopertaif’in doğuş sürecini paylaştı.
BİRÇOK İLKE İMZA ATTI
İlk iki yıl Genç İşi Kooperatif’i geliştirmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Mehmet Kuzu, şöyle devam etti: “İzmir Valiliği AB destekli İŞte Genç Projesi ile ‘İzmir’de Genç İşsizliği Araştırması’nı yaptık. İki yılın sonunda ise Türkiye’de kooperatifleşmenin gelişmesini kendimize misyon olarak belirledik. Çünkü, herkes kooperatifleşmenin nasıl yapıldığına dair onlarca soru yöneltiyordu. Bu işin Avrupa’da nasıl yapıldığını inceledik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu’na dahil edildik. Sosyal kooperatif kapasitesinin artırılması için uluslararası çalıştay faaliyeti kapsamında Genç İşi Kooperatif, ABD, Tunus, Lübnan ve Türkiye’den 25 öncü sosyal kooperatifçiyi İstanbul’da buluşturdu. Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle yaş ortalaması 22 olan 25 gence Türkiye’de ilk kez ‘Gençler için Sosyal Kooperatifçiliğe Giriş Eğitim’ modülü uygulandı. Bu eğitim sayesinde Genç İşi Kooperatif, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Think.Coop eğitim modülünü ilk kez Türkçe’ye kazandırdı. Yani kısa sürede kooperatifçilik alanında önemli işlere imza attık. Atmaya da devam ediyoruz.”
KİMLER VAR
MEHMET Kuzu, Berkin Şafak Şener ve Yusuf Can Gökmen’in kurucu ortak olduğu Genç İşi Kooperatif’te bugün Ezgi Ergenç, Gülden Budak, Kadir Deniz, Eda Kayadibinlioğlu, Arda Özdöl, Levent Kahraman, Metin Özarslan, Nurdan Özarslan, Mustafa Emre Gözleveli, Rüveyda Ünbay ise ortak olarak sürece katkı koyuyor. Cansu Sönmez, Ethem Uğur Celep, Özge Elif Özer, Öykü Kızıltan, Anıl Koç, Elif Gönültaş ve Yıldız Başaran Alatlı ise kooperatifin gönüllüleri.
GÖZLER AVRUPA’DA
“GENÇ İşi Kooperatif, hassas grupların kooperatifleşmesini desteklerken Türkiye’de ‘sosyal kooperatifçilik’ mevzuatının bir an önce hazırlanmasını ve uygulanmasını istiyor” diyen Mehmet Kuzu, gelecekle ilgili hedeflerini ise şöyle aktardı: “Bu çalışmalar yürürken Genç Avrupalı Kooperatifler Ağı’nda icracı konumda olmayı amaçlıyoruz. Kooperatif ortakları, gençlerin istihdama katılımını da tüm bu beklentilerin gerçekleşme aşamasında önde tutmayı sürdürerek hibe programlarını yakından takip edip kaynak geliştirmeye devam edecek. Eşit işe eşit ücret ve patronsuz işletme anlayışıyla, herkesi kooperatifleşmeye davet ediyoruz.”
KISA KISA
* Mehmet Kuzu, kooperatifleşmenin her geçen gün sayıları artan gençlerin girişimlerini daha da değerli hale getirmesinde önemli bir araç olabileceğini savundu.
Bu da genç işi kooperatif
Her biri kendi alanında iyi eğitim alır.
Kimi danışmanlık yapar, kimi de dergi çıkarır. Berkin Şafak Şener ile Yusuf Can Gökmen’in çıkardıkları dergiyi yaşatmak için verdikleri mücadelede ise yolları danışmanlık yapan Mehmet Kuzu’yla kesişir. Kuzu, ‘Birlikten kuvvet doğar’ anlayışıyla çözümün kooperatifleşmeden geçtiğini söyler. Ve, ‘Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi’ 2015’te İzmir’de kurulur. Sosyal dayanışma ekonomisi bileşeniyle bir araya gelen gençler, kısa sürede hem ulusal, hem de uluslararası platformlarda proje geliştirme-uygulamadan saha araştırması-veri analizine, stratejik danışmanlık-kapasite geliştirmeden kooperatifleşme danışmanlığı-savunuculuğuna kadar farkındalık yapan birçok işe imza atar. Şimdi hedefte, Genç Avrupalı Kooperatifler Ağı’nda icracı konumda olmak var..
GENÇ İşi Kooperatif... Yıllardır ağırlıklı tarıma dayalı yürütülen kooperatifçiliğin farklı alanlarda da yapılabileceğinin en somut örneklerinden biri. Kendilerini yeni nesil kooperatifçiler olarak tanımlayan ve bunu da eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiye inanarak yapan bir oluşum. Genç İşi Kooperatif’in kurucu ortaklarından Mehmet Kuzu ile hem kooperatifin kuruluş öyküsünü hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nden 2009’da mezun olduğunu anlatan Mehmet Kuzu, hikayenin devamını şöyle aktardı:
MODEL İHTİYACI ORAYA GÖTÜRDÜ
“Mezun olur olmaz Türkiye Ulusal Ajans’ta eğitmen oldum. Daha sonra İngiltere’de Lozan Üniversitesi Aktüerya Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimim başladı. Ekonomik durumlar nedeniyle İngiltere macerama son vermek zorunda kaldım. 2013’te ise Seferihisar Belediyesi’nden danışmanlık teklifi geldi ve Ankara’dan İzmir’e taşındım. Ve tarımsal kalkınma alanında kooperatifçilikte iyi uygulamalara tanıklık ettim. Danışmanlığa daha sonra Selçuk Belediyesi’nde devam ettim. Efes’in UNESCO’ya katılım sürecinde turizm için farklı bir model ihtiyacı doğdu. Bununla ilgili çalışma yapmaya başladım. Dernek, vakıf, şirket sorgulaması yaparken karşımıza turizm geliştirme kooperatifi karşımıza çıktı. Burada da Manisa’da kurulan Obasya Turizm Geliştirme Kooperatifi ile yollar kesişti. Oraya gidip bir deneyim paylaşımı yaptık. Daha sonra Selçuk’ta da kooperatifleşme gerçekleşti.”
İSTİHDAM SORUNUNA ÇÖZÜM
Mehmet Kuzu, süreç içerisinde tarımsal kalkınma dışında da bilimsel araştırma ve geliştirmeden eğitime kadar birçok farklı alanda da kooperatifin olduğunu görür. Ve bu yapıyı o dönem çevresinde üniversiteden mezun olup, iş bulamayan arkadaşlarına istihdam olanağı sağlaması adına kafa yorar. Mehmet Kuzu, “Bu fikirle haşır neşir olduğum dönemde de Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Berkin Şafak Şener ile Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Yusuf Can Gökmen, hazırladıkları popüler kent kültürü ve yaşam dergisi Aydabir’e gelir bulmak için mücadele veriyordu. Benden de destek istediler. Derginin sürdürülebilir olması için en doğru yapının kooperatifleşmeyle olacağı fikrini paylaştım. Ve gelinen noktada benim bilgim, onların emeğiyle birleşerek 2015’te İzmir’de Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi kurulmuş oldu” diyerek Genç İşi Koopertaif’in doğuş sürecini paylaştı.
BİRÇOK İLKE İMZA ATTI
İlk iki yıl Genç İşi Kooperatif’i geliştirmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Mehmet Kuzu, şöyle devam etti: “İzmir Valiliği AB destekli İŞte Genç Projesi ile ‘İzmir’de Genç İşsizliği Araştırması’nı yaptık. İki yılın sonunda ise Türkiye’de kooperatifleşmenin gelişmesini kendimize misyon olarak belirledik. Çünkü, herkes kooperatifleşmenin nasıl yapıldığına dair onlarca soru yöneltiyordu. Bu işin Avrupa’da nasıl yapıldığını inceledik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Danışma Kurulu’na dahil edildik. Sosyal kooperatif kapasitesinin artırılması için uluslararası çalıştay faaliyeti kapsamında Genç İşi Kooperatif, ABD, Tunus, Lübnan ve Türkiye’den 25 öncü sosyal kooperatifçiyi İstanbul’da buluşturdu. Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle yaş ortalaması 22 olan 25 gence Türkiye’de ilk kez ‘Gençler için Sosyal Kooperatifçiliğe Giriş Eğitim’ modülü uygulandı. Bu eğitim sayesinde Genç İşi Kooperatif, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Think.Coop eğitim modülünü ilk kez Türkçe’ye kazandırdı. Yani kısa sürede kooperatifçilik alanında önemli işlere imza attık. Atmaya da devam ediyoruz.”
KİMLER VAR
MEHMET Kuzu, Berkin Şafak Şener ve Yusuf Can Gökmen’in kurucu ortak olduğu Genç İşi Kooperatif’te bugün Ezgi Ergenç, Gülden Budak, Kadir Deniz, Eda Kayadibinlioğlu, Arda Özdöl, Levent Kahraman, Metin Özarslan, Nurdan Özarslan, Mustafa Emre Gözleveli, Rüveyda Ünbay ise ortak olarak sürece katkı koyuyor. Cansu Sönmez, Ethem Uğur Celep, Özge Elif Özer, Öykü Kızıltan, Anıl Koç, Elif Gönültaş ve Yıldız Başaran Alatlı ise kooperatifin gönüllüleri.
GÖZLER AVRUPA’DA
“GENÇ İşi Kooperatif, hassas grupların kooperatifleşmesini desteklerken Türkiye’de ‘sosyal kooperatifçilik’ mevzuatının bir an önce hazırlanmasını ve uygulanmasını istiyor” diyen Mehmet Kuzu, gelecekle ilgili hedeflerini ise şöyle aktardı: “Bu çalışmalar yürürken Genç Avrupalı Kooperatifler Ağı’nda icracı konumda olmayı amaçlıyoruz. Kooperatif ortakları, gençlerin istihdama katılımını da tüm bu beklentilerin gerçekleşme aşamasında önde tutmayı sürdürerek hibe programlarını yakından takip edip kaynak geliştirmeye devam edecek. Eşit işe eşit ücret ve patronsuz işletme anlayışıyla, herkesi kooperatifleşmeye davet ediyoruz.”
KISA KISA
* Mehmet Kuzu, kooperatifleşmenin her geçen gün sayıları artan gençlerin girişimlerini daha da değerli hale getirmesinde önemli bir araç olabileceğini savundu.