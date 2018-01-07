 Aydınlatarak ününe ün kattı

Meslek hayatına yurtdışında devam etme kararı alır. Ancak kızının başka ülkeye gitmesine razı gelmeyen kayınpederinin engeline takılır. Esat Ünlü de onun yanında ticareti öğrenir. 1986’da ise elektrik malzemesi ticareti üzerine kendi şirketini kurar. Zamanla da üretime odaklanır. Esat Ünlü, kurduğu Barem Aydınlatma ile bugün proje odaklı iç ve dış mekanların aydınlanmasına katkı sağlıyor. İkinci kuşağın da işe dahil olmasıyla markalaşma atağı başlatan Esat Ünlü’nün gündeminde Avrupa’da büyüme var.







ESAT Ünlü... Zorunluluktan da olsa hiç bilmediği aydınlatma sektörüne adım atan ve bu alanda basamakları birer birer çıkan bir girişimci. Çok hızlı gelişen sektörde farkındalık yaratarak başarıyı yakalayan bir isim. Barem Aydınlatma’nın kurucusu Esat Ünlü ile girişimcilik serüvenini, ikinci kuşaktan Emre Ünlü ile de gelecek planlarını konuştuk. 1952 Manisa Alaşehir doğumlu olan Esat Ünlü, 1958’de babaannesinin isteğiyle İzmir’e taşındıklarını anlatarak, şöyle devam etti:



KAYINPEDERİ ENGEL OLDU

“Babam Alaşehir’de çiftçilik yapıyordu. O dönem babaannem bizim okumamız için babama İzmir’e taşınma baskısı yaptı. Böylece İzmir serüvenimiz başladı. Tabii, babam Alaşehir’de toprakla uğraşmaya devam etti. Yaz olunca biz de çiftliğe gidiyorduk. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği’ni kazandım. Üniversite yıllarında da bir akrabamızın şirketinde çalıştım. Askerlik dönüşü de nişanlandım. Eşim İzmir’in en büyük elektrikçisi Seyhan Elektrik’in kızıydı. Stajımı İngiltere’de yapmıştım ve kariyerime orada devam etmek istiyordum. Kömür madenlerinde çalışmayı düşünüyordum. Ama bu fikrim kayınpederin engeline takıldı. Seyhan Elektrik’in sahibi olan kayınpederim kızının yurtdışına gitmesini istemedi. Ve beni yanında işe aldı. İyi bir ustanın yanında talebelik yaptım. Hiçbir fikrim ve tecrübem olmayan sektörü ondan öğrendim.”



ÇİN, İŞİN TADINI KAÇIRDI VE...

Esat Ünlü, kayınpederinin 1986’da vefatı sonrası Seyhan Elektrik’in kapanmasıyla yola tek başına devam kararı alır. Ailenin de rızasını alarak Seyhan Elektrik ismiyle kendi işini kurduğunu anlatan Esat Ünlü, “Elektrik malzemeleri satışıyla ticarete devam ettim. 1991’de ise kardeşim ve bir ustanın ortaklığıyla Barem Aydınlatma’yı kurduk. Burada da tamamen avize işine odaklandık. İtalya’dan çeşitli firmaların distribütörlüğünü aldık. İtalyan ağırlıklı çalışarak isim yaptık. Büyüdük. Ancak Çin malı çıkınca işin tadı kaçtı. İnsanlar kaliteye değil etikete bakar oldu. Bu süreçte proje odaklı iç ve dış aydınlatmada üretime yöneldik. Zorunlu kalmadıkça İtalya’dan ürün getirmedik. 2001’de de kardeşim ve diğer ortağımızla yolları ayırdık. İç mimarlık okuyan oğlum Emre Ünlü ile Barem’i büyütmeye devam ettik” diyerek bugün rezidans, AVM, otel, tatil köyü, ofis ve villa aydınlatmasında gelişen teknoloji ile değişen estetik değerlerle güncel uygulamalar yaptıklarını paylaştı.



AYDINLATMANIN GENEL CERRAHI

1978 doğumlu olan ikinci kuşak temsilcisi Emre Ünlü, babasının belirli bir noktaya getirdiği Barem Aydınlatma’yı daha da yukarılara taşımak için yoğun emek sarf ediyor. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık mezunu Emre Ünlü, “Aslında işe paspas yaparak başladım. Aklımda baba mesleği yoktu. Hatta üniversite tercihim de farklı oldu. Ama çalışınca bu işi çok sevdim. 2001’de şirkete adım attığımda artık avizeden çıkıp aydınlatmanın teknik yapısına girmenin gerekli olduğunu düşündüm. Aydınlatmanın bir kültür olduğunu anlatmaya çalıştım. Hala da devam ediyorum. Otel ya da alışveriş merkezlerinin aydınlatmalarını projeye uygun olarak üretip teslim ediyoruz” diyerek Barem’i aydınlatmanın genel cerrahı olarak tanımladı.



GÖZÜ AVRUPA LİGİNDE

AĞIRLIKLI Ege odaklı projelerde yer aldıklarını anlatan Emre Ünlü, şöyle devam etti: “Zaman zaman İstanbul’da da çalışıyoruz. Şu an Beyrut’ta bir otel projemiz bulunuyor. Geçmişte Bosna Hersek, Azerbaycan, Norveç ve Avusturya’da işler yaptık. Kalitemizin yanında Avrupa’ya göre uygun iş gücü tercih nedeni oluyor. İyi referanslarımız var. Türkiye’de inşaata odaklı bir yapıyla hareket etmek zorundayız. Şimdi yönümüzü dünyaya döndük. İki yıl içinde Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Ağırlığımızı buraya vereceğiz. Biz şu an İstanbul ligindeyiz. İstanbul bu işin süper ligi. Amacımız ise Avrupa ligi.”



MESAJ VERMENİN YENİ YÖNTEMİ

“BİNALARIN tasarımı doğru kurgulanmış gece aydınlatmasıyla daha da ortaya çıkar” diyen Emre Ünlü, “Aydınlatmanın rengiyle toplumsal mesajlar verilebilir. Özel günlerde farklı renk aydınlatma tekniği sayesinde çevreye en güzel ve doğru mesajı iletebilirsiniz. İzmir Ticaret Odası’nın yeni hizmet binasına kurulan aydınlatma sistemi, kullanıcıya doğru bilgi vererek doğru sonucun alınabildiğinin en göze çarpan örneklerinden biri” görüşünü paylaştı.



İŞ YAPIŞ ŞEKLİ DEĞİŞMELİ

AYDINLATMA projelerinin inşaat başlarken hazırlanması gerektiğini savunan Emre Ünlü, inşaat sürecinde aydınlatma ekipmanlarının üretilmesinin uygun olduğunu vurguladı. Ünlü, “Proje başlamadan önce doğru aydınlatma projesinin hazırlanabilmesi için bizim de işin içinde olmamız ileride telafisi mümkün olmayacak hataları önlemek adına önemli. Bina bittikten sonra bize geldiğinde, aydınlatma projesi için temelden yapılması gereken işler süreci zorlaştırıp uzatıyor. Altyapı uygun şekilde hazırlanır ise proje sorunsuz tamamlanarak çok başarılı sonuçlar sağlanabilir. Proje sahiplerini ikna etmeye çalıştığımız en önemli konu budur. Aydınlatmaya, projenin sonuna doğru, bütçe ve zaman azaldığı aşamalarda karar verilmeye çalışıldığında, teknik olarak sıkıntılarla karşılaşılıyor. Aydınlatma projesini baştan tasarladığınızda ortaya konulan özel detaylar, yapılara farklılık kazandırmakta, değerli kılmakta” bilgisini verdi.

KISA KISA

* Son dönemde Folkart Bornova Life, Folkart Çeşme, Mistral, İzmir Ticaret Odası gibi projeleri aydınlattıklarını söyleyen Esat Ünlü, bugüne kadar 500’ü otel ve tatil köyleri olmak üzere bine yakın projeye imza attıklarını söyledi.

* İkinci kuşağın işe dahil olmasıyla markalaşma atağı başlattıklarını söyleyen Emre Ünlü, 2018’de yenilenen markaları Barnova’yla girdiklerini belirterek, “Markamızın gücüyle 2018’de rekor büyümeye imza atmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.

* İstanbul merkezli büyük inşaat firmalarının İzmir’e gelmesinin kendilerine büyük ivme kazandıracağını dile getiren Esat Ünlü, 40 yıllık tecrübelerinin gücüyle yeni yılda pek çok önemli projeye imza atacaklarını söyledi.