 ARAnan tasarımcı

Ortaokul yıllarında 6 cm’lik alana Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfini işler. Ağabeyleriyle birlikte önce Yalova, ardından da Adana’da açtıkları mağazalarda pipo üretir. Daha sonra ise kuyumculuk serüveni başlar. Ali Rıza Akdolu, asker dönüşü rotayı Bodrum’a çevirir. Yıllarca üretmeye ve tasarlamaya alışmış eller bu kez kuyumculukta fark yaratmaya başlar. Ve zamanla ARA Collection ile Ali Rıza Akdolu ve ağabeyi Cüneyt Akdolu, Amerika’ya ihracat yapar hale gelir. Akdolu kardeşler, bugün ise Amerika ve Bodrum’daki mağazalarıyla yola devam ediyor. Meteor taşından koleksiyon hazırlığı içinde olan Ali Rıza Akdolu’nun gündeminde Türkiye’de yeni mağazalar açmak yer alıyor.

ALİ Rıza Akdolu... Babadan gelen beceriye sıra dışı bir hal katarak tasarladığı takılarla ‘ünlülerin kuyumcusu’ unvanını almayı başarmış bir isim. Anadolu takılarından ilham alarak fark yaratan tasarımlara imza atan ve ünü sınırları aşan bir girişimci. ARA Collection’un kurucularından Ali Rıza Akdolu, hem girişimcilik hikayesini hem de yarınlara dair planlarını anlattı. 1970 Eskişehir doğumlu olduğunu söyleyerek söze başlayan Ali Rıza Akdolu, şöyle devam etti:



KÜÇÜCÜK ALANA 14 İNSAN

“Babam Eskişehir’de bir pipo üreticisinin yanında çırak olarak sektöre adımını atmış biri. Daha sonra ise kendi yerini açmış. Ben ve ağabeylerim de bu işin içinde büyüdük. Ama hiçbir zaman standart pipo işlemedik. Ağabeyim Cüneyt Akdolu, İsa’nın son yemeği figürünü işledi. Ben ise ortaokul yıllarında 6 cm’lik sigara ağızlığına Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfini işledim. Yani 14 kişiyi o küçücük alana sığdırdım. Eskişehir’de başlayan hikayemiz daha sonra Yalova, ardından da Adana’da devam etti. O dönem müşterilerimiz ağırlıklı yabancı askerlerden oluşuyordu. O nedenle mağazalarımızı Türkiye’de onların bulunduğu lokasyonlara açtık.”



PİPO GİTTİ, KUYUM GELDİ

80’lerde başlayan tütün ve tütün ürünleri karşıtı kampanyalardan etkilendiklerini dile getiren Ali Rıza Akdolu, pipo kullanımının azalmasıyla yeni arayışlara girdiklerini belirterek, “1988’de Adana’da vitrin kuyumculuğu serüveni başladı. Hayallerimizde ise hep Bodrum vardı. Bu hayal, askerlik sonrası benim 1992’de Bodrum’a gelmemle gerçekleşmiş oldu. Bir süre sonra aile de buraya geldi” diyerek, Bodrum’da 5 yıla yakın al-sat kuyumculuğu yaptıklarını paylaştı.





HER ŞEY O TEZGAHTA BAŞLADI

Yıllarca pipoyla tasarım ve üretim odağında önemli işlere imza atan Akdolu kardeşler, bir süre sonra kuyumculuktaki al-sattan sıkılır. Ali Rıza Akdolu, hikayenin devamını şöyle anlattı:

“Al-sat beni mutlu etmiyordu. Mağazanın arka tarafında bulunan ve tamir için kullandığımız bir tezgahımız vardı. Bir gün o tezgahı mağazanın ortasına koydum. Ve o tezgahın mağazanın ortasına gelmesiyle kuyumculukta üretim serüveni başlamış oldu. Tabii, o ana kadar üretimle ilgili en ufak bir fikrimiz yoktu. İlk başta yamuk yumuk, yap-bozlarla ve elime batıra batıra işi öğrendim. Ağabeyim Cüneyt Akdolu ile aklımızda hep yurtdışı fuarları vardı. Bodrum’da kimin ne aldığını gördüğümüz için de ilk yurtdışı adımımızı Amerika’da yapmak istedik. Katıldığımız fuar 11 Eylül saldırılarının sonrasına denk geldi. Ama ağabeyim ve benim imzamızı taşıyan tasarımların büyük çoğunu satmayı başardık. 2004’te ise Amerika’da mağaza açmaya karar verdik. Bugün orada bir mağazamızın yanında 3 de corner mağazamız bulunuyor. Bodrum’da da 3 mağazayla yolumuza devam ediyoruz.”



İLHAM KAYNAĞI

ANADOLU’DAN

ARA Collection olarak üretimi Bodrum’da yaptıklarını paylaşan Ali Rıza Akdolu, üretim sürecini şöyle anlattı: “Altın bize külçe olarak girer. Silindirde çekilir, eritilir. İhtiyaca göre ya plaka ya da tel yaparız. Ve 24 ayar altına tamamen elde şekil veriyoruz. Döküm yok. Eski devirlerde usul ne ise aynı şekilde çalışıyoruz. Kurşun forumlar üzerinde döverek çalışıyoruz. Kullandığımız tek teknolojik ürün ise lazer kaynağı. Onun dışında tamamen el yapımı çalışıyoruz. Bize teknoloji uğramaz. Uğradığı gün bittiğimiz anlamına gelir. Tamamen bizim yetiştirdiğimiz, benimle birlikte 8 ustayız. İlham kaynağımız ise antik Anadolu takıları. Yurtdışında bu büyük bir karşılık görüyor.”



DEDEDEN

TORUNA

BİR aile şirketi olan ARA’da herkesin görevi belli. Amerika’da yaşayan ağabey Cüneyt Akdolu, pazarlamadan sorumlu. Ali Rıza Akdolu, “Ben ise Bodrum’da üretime bakıyorum. Bir ağabeyimi de 10 yıl önce kaybettik. ARA isminin çıkışı ise Ali Rıza Akdolu’dan geliyor. Üç kuşaktır değişmeyen bir isim Ali Rıza... Dedem, babam ve şimdi de benimle devam ediyor. Böyle olunca da markanın ismi de oradan çıktı” diyor.



ARA’NIN BALIKLARI

BUGÜN mağazacılık anlamında Bodrum ve Amerika odağında bir yapının varlığına dikkat çeken Ali Rıza Akdolu, “En önemli satış kanalımız mağazalarımız. Burada da çok büyümek gibi bir amacımız yok. Hedefimiz Bodrum markası olmak. Bodrum denince akla ARA’nın balıklarının gelmesini istiyoruz. İstanbul, İzmir ve Ankara odağında birer mağaza açma fikrimiz var. Bunun süresi belli değil, ama her an her şey olabilir. İhracatta ise ağırlıklı pazar Amerika. Brezilya’ya da ürün gönderiyoruz. Bir dönem Türkiye’de kruvaziyer turizm odağında çeşitli noktalara toptan ürün satışımız vardı. Ama o kanalda gemilerin gelmemesi sektörü sıkıntıya soktu” diye konuştu.

KISA KISA

* Ali Rıza Akdolu, 2015’te ‘Fısıldayan İnci’ isimli küpe tasarımıyla New York’ta düzenlenen Uluslararası Jevellers Circular Keystone (JCK) Fuarı’ndaki Dünya Mücevherat Şampiyonası’nda ‘İnci’ kategorisinde 396 tasarım arasından ikinciliği elde ettiklerini hatırlattı.

* Perakendeciliğin kabuk değiştirdiğini söyleyen Ali Rıza Akdolu, “Bağımsız mağazacılık bitiyor. Burada hediye kültürünün değişmesinin de payı büyük. Bugün en büyük hediye teknolojik ürünler. Biz de bu ortamda sosyal medyayı iyi kullanarak yolumuza devam ediyoruz” ifadesini kullandı.