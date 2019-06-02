Anneanne emayesine katma değer kattı

Ortaokul ikide avukat olmaya karar verir. Emaye işiyle uğraşan babası gelecekte ‘birlikte çalışma’ düşüncesiyle işletme-iktisat okumasını ister.
Ama Duyguhan Başaran, hayallerinin peşinden gider ve avukat olur. Duyguhan Başaran, zamanla bu mesleğin kendin uygun olmadığını düşünmeye başlar. Bu süreçte de anne olan Başaran, babasının ürettiği küçük emaye tencereleri internette satma yoluna gider. Kızının isminden yola çıkarak Denizli’de ‘Elifle’ ile markalaşır. Geleneksel emaye kültürünü modern tasarımlarla buluşturarak yurtdışına açılan Duyguhan Başaran’ın gündeminde mağaza ve mutfak için tekstil ürünleri var.
DUYGUHAN Başaran... Çocukluğumuzdan, köylerimizden tanıdığımız emayeye tasarımla katma değer katan bir iş insanı. Geleneksel bir ürüne farkındalık katan genç bir girişimci... Elifle Mutfak Tekstil’in kurucusu Duyguhan Başaran, hem girişimcilik serüveni hem de geleceğe dair planlarını paylaştı. 1981 Denizli doğumlu olan Duyguhan Başaran, ailedeki ticari genlerin dededen geldiğini söyleyerek, hikayenin devamını şöyle aktardı:
TİCARİ GELENEK DEDEDEN
“Köyden şehre gelerek Denizli’ye yerleşen dedem, bakkal açarak ticari hayata ilk adımı atar. Bu yapı babam ve amcama da geçer. Tabii, babam bir süre sonra Denizli’de emaye konusunda önemli aktör olan bir şirkette profesyonel yönetici olarak kariyerine devam eder. 90’ların başında ise oradan ayrılarak kendi atölyesini kurar. İlk başta çelik, seramik, teflon gibi dönemin koşullarına göre mutfak gereçleri üretir. Daha sonra bu süreç emayeyle devam eder. Babam bizleri de yaz tatillerinde fabrikaya götürürdü. Emayede el işçiliği çoktur. Hem el işçiliği gerektiren alanlarda hem de muhasebe departmanında çalışmışlığım var.”
ANNELİKLE İŞ HAYATI DEĞİŞTİ
İlkokul yıllarında mahalle gazetesi çıkarıp satarak ilk ticari girişimini yaptığını anlatan Duyguhan Başaran, ortaokul 2’de avukat olmaya karar verdiğini söyledi. Başaran, “Babam ise gelecekte onunla çalışmamı istediği için işletme ya da iktisat okumamı çok istiyordu. Ama ben hayallerimin peşinden gittim ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Ve 15 yıla yakın avukatlık yaptım. Ama zamanla avukatlığın bana çok da uygun olmadığını gördüm. Yeni arayışlara girdiğim süreçte de 2013’te anne oldum. O dönem babam küçük emaye tencereler üretiyordu. Bunları ‘Instagram hesabımda satarım’ diye düşündüm. Babamın yönlendirmesiyle de bu yapıyı online satış sitesine taşıdım” diyerek avukatlıktan ticarete geçiş yaptığını paylaştı.
O KÜLTÜRE MODERN TASARIM
Ticarete adımla amacının kızına farklı bir miras bırakmak olduğunu söyleyen Duyguhan Başaran, şöyle devam etti: “Kızımın isminden yola çıkarak ‘Elifle’ ile markalaşma yoluna gittim. Kızımın doğum tarihinde yani 2013’te şirketimizi kurduk. Babam ve amcamın ortak kurduğu şirketle de işbirliği yaptık. Şu anda üretimi onlar yapıyor. Ama tüm tasarım bana ait. Bizim en büyük farkımızda bu. Emayeye katma değer kattık. Geleneksel emaye kültürümüzü modern tasarımlarla buluşturduk. Tüm ürünlerimiz el yapımı. Pek çok çeşit emaye kaplar üretiyoruz. Kahve kupalarından, kamp kaplarına, pişirme setlerine kadar 55’in üzerinde çeşide ulaştık. Butik yapımızla yolumuza devam ediyoruz. Aylık 40 ile 50 bin arasında bir üretim söz konusu.”
FUAR YURTDIŞI
KAPISINI AÇTI
ONLİNE satışın yanına zamanla ihracatı da eklemek istediğini aktaran Duyguhan Başaran, “Yıllarca avukatlık yapmış biri olarak ticari anlamda çok da deneyimim yoktu. İhracat ise apayrı bir durumdu. Yaptığım araştırmalar ihracat kapısının fuarlar olduğunu gösterdi. Fransa’da düzenlenen Maison & Objet Paris Fuarı’nı hedefime aldım. ‘Herkesi almazlar, gidemezsin’ deseler de başvurumuzu yaptık ve kabul edildik. Kırmızı halı çok zor verilen bir yerdi. Standımız kırmızı halıda çıktı. 2018’de 9 metrekarelik stantla fuara katıldık. Burası bize yeni kapılar açtı. Düne kadar sadece Almanya’ya ihracat yaparken, fuarla birlikte ülke sayısı da arttı. Bugün Amerika, İngiltere, Fransa, Avustralya, İspanya, Beyrut ve Dubai’ye ihracat yapıyoruz” diyor.
HEM MAĞAZA
HEM TEKSTİL
HAYALLERİNİN peşinden giderek bugünlere geldiğini söyleyen Duyguhan Başaran, gelecekle ilgili planları hakkında şu bilgileri paylaştı: “Tasarım kattığımız emayede bir dünya markası yaratmayı hedefliyoruz. Şu anda üretimimizin yüzde 80’i ihraç ediliyor. El yapımı olduğu için büyük bir ilgi görüyor. Bunu daha da büyütmek istiyoruz. İç piyasada da bayilik sistemiyle büyüme planları yapıyoruz. Bunun yanı sıra Denizli’de babamların da ürünlerinin satıldığı bir mağazamız var. Farklı illerde de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bir diğer hedefimiz ise emaye ile girdiğimiz mutfaklara eldiveninden önlüğüne tekstil grubunu da eklemek.”
Anneanne emayesine katma değer kattı
Ortaokul ikide avukat olmaya karar verir. Emaye işiyle uğraşan babası gelecekte ‘birlikte çalışma’ düşüncesiyle işletme-iktisat okumasını ister.
Ama Duyguhan Başaran, hayallerinin peşinden gider ve avukat olur. Duyguhan Başaran, zamanla bu mesleğin kendin uygun olmadığını düşünmeye başlar. Bu süreçte de anne olan Başaran, babasının ürettiği küçük emaye tencereleri internette satma yoluna gider. Kızının isminden yola çıkarak Denizli’de ‘Elifle’ ile markalaşır. Geleneksel emaye kültürünü modern tasarımlarla buluşturarak yurtdışına açılan Duyguhan Başaran’ın gündeminde mağaza ve mutfak için tekstil ürünleri var.
DUYGUHAN Başaran... Çocukluğumuzdan, köylerimizden tanıdığımız emayeye tasarımla katma değer katan bir iş insanı. Geleneksel bir ürüne farkındalık katan genç bir girişimci... Elifle Mutfak Tekstil’in kurucusu Duyguhan Başaran, hem girişimcilik serüveni hem de geleceğe dair planlarını paylaştı. 1981 Denizli doğumlu olan Duyguhan Başaran, ailedeki ticari genlerin dededen geldiğini söyleyerek, hikayenin devamını şöyle aktardı:
TİCARİ GELENEK DEDEDEN
“Köyden şehre gelerek Denizli’ye yerleşen dedem, bakkal açarak ticari hayata ilk adımı atar. Bu yapı babam ve amcama da geçer. Tabii, babam bir süre sonra Denizli’de emaye konusunda önemli aktör olan bir şirkette profesyonel yönetici olarak kariyerine devam eder. 90’ların başında ise oradan ayrılarak kendi atölyesini kurar. İlk başta çelik, seramik, teflon gibi dönemin koşullarına göre mutfak gereçleri üretir. Daha sonra bu süreç emayeyle devam eder. Babam bizleri de yaz tatillerinde fabrikaya götürürdü. Emayede el işçiliği çoktur. Hem el işçiliği gerektiren alanlarda hem de muhasebe departmanında çalışmışlığım var.”
ANNELİKLE İŞ HAYATI DEĞİŞTİ
İlkokul yıllarında mahalle gazetesi çıkarıp satarak ilk ticari girişimini yaptığını anlatan Duyguhan Başaran, ortaokul 2’de avukat olmaya karar verdiğini söyledi. Başaran, “Babam ise gelecekte onunla çalışmamı istediği için işletme ya da iktisat okumamı çok istiyordu. Ama ben hayallerimin peşinden gittim ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Ve 15 yıla yakın avukatlık yaptım. Ama zamanla avukatlığın bana çok da uygun olmadığını gördüm. Yeni arayışlara girdiğim süreçte de 2013’te anne oldum. O dönem babam küçük emaye tencereler üretiyordu. Bunları ‘Instagram hesabımda satarım’ diye düşündüm. Babamın yönlendirmesiyle de bu yapıyı online satış sitesine taşıdım” diyerek avukatlıktan ticarete geçiş yaptığını paylaştı.
O KÜLTÜRE MODERN TASARIM
Ticarete adımla amacının kızına farklı bir miras bırakmak olduğunu söyleyen Duyguhan Başaran, şöyle devam etti: “Kızımın isminden yola çıkarak ‘Elifle’ ile markalaşma yoluna gittim. Kızımın doğum tarihinde yani 2013’te şirketimizi kurduk. Babam ve amcamın ortak kurduğu şirketle de işbirliği yaptık. Şu anda üretimi onlar yapıyor. Ama tüm tasarım bana ait. Bizim en büyük farkımızda bu. Emayeye katma değer kattık. Geleneksel emaye kültürümüzü modern tasarımlarla buluşturduk. Tüm ürünlerimiz el yapımı. Pek çok çeşit emaye kaplar üretiyoruz. Kahve kupalarından, kamp kaplarına, pişirme setlerine kadar 55’in üzerinde çeşide ulaştık. Butik yapımızla yolumuza devam ediyoruz. Aylık 40 ile 50 bin arasında bir üretim söz konusu.”
FUAR YURTDIŞI
KAPISINI AÇTI
ONLİNE satışın yanına zamanla ihracatı da eklemek istediğini aktaran Duyguhan Başaran, “Yıllarca avukatlık yapmış biri olarak ticari anlamda çok da deneyimim yoktu. İhracat ise apayrı bir durumdu. Yaptığım araştırmalar ihracat kapısının fuarlar olduğunu gösterdi. Fransa’da düzenlenen Maison & Objet Paris Fuarı’nı hedefime aldım. ‘Herkesi almazlar, gidemezsin’ deseler de başvurumuzu yaptık ve kabul edildik. Kırmızı halı çok zor verilen bir yerdi. Standımız kırmızı halıda çıktı. 2018’de 9 metrekarelik stantla fuara katıldık. Burası bize yeni kapılar açtı. Düne kadar sadece Almanya’ya ihracat yaparken, fuarla birlikte ülke sayısı da arttı. Bugün Amerika, İngiltere, Fransa, Avustralya, İspanya, Beyrut ve Dubai’ye ihracat yapıyoruz” diyor.
HEM MAĞAZA
HEM TEKSTİL
HAYALLERİNİN peşinden giderek bugünlere geldiğini söyleyen Duyguhan Başaran, gelecekle ilgili planları hakkında şu bilgileri paylaştı: “Tasarım kattığımız emayede bir dünya markası yaratmayı hedefliyoruz. Şu anda üretimimizin yüzde 80’i ihraç ediliyor. El yapımı olduğu için büyük bir ilgi görüyor. Bunu daha da büyütmek istiyoruz. İç piyasada da bayilik sistemiyle büyüme planları yapıyoruz. Bunun yanı sıra Denizli’de babamların da ürünlerinin satıldığı bir mağazamız var. Farklı illerde de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bir diğer hedefimiz ise emaye ile girdiğimiz mutfaklara eldiveninden önlüğüne tekstil grubunu da eklemek.”