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Mete Tamer Omur

Mete Tamer Omur

metetamer@hurriyet.com.tr

8 bin İranlı nereden çıktı

8 Ocak 2019

HER şey geçen hafta sosyal medyada ‘Türkler gidiyor, İranlılar geliyor. 2018’in ilk 8 ayında 8 bin İranlı İzmir’den ev aldı’ paylaşımlarıyla başladı.

Gazeteci refleksiyle hemen TÜİK’in yayınladığı verilere göz attım. 20 Aralık 2018’de açıklanan ve 11 ayı kapsayan verilerde Türkiye genelinde 35 bin 430 konut yabancılara satılmış. Irak, 7 bin 308 ile birinci, 3 bin 217 ile İran ikinci, Afganistan ise bin 852 ile üçüncü sırada yer alıyor.

8 bin İranlı nereden çıktı


İzmir özelinde ise ülke ayrımı yok ama 11 ayda yabancılara satılan konut sayısı bir önceki döneme kıyasla yüzde 231’lik artışla 583. ‘Gayrimenkulde yabancılar Ege’ye göz kırptı’ başlığıyla İnşaat Dünyası’nda tüm bu verilerin ışığındaki yazım dün Hürriyet Ege’de yayımlandı. Aynı gün İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu’nun, İranlıların son 10 ayda İzmir’de 8 binin üzerinde gayrimenkul satın aldığını açıklayan demeci birçok TV, internet sitesi ve gazetelerde yer aldı. Güleroğlu, TÜİK’i kaynak gösterdiğini söylüyor. TÜİK ise ellerinde böyle bir veri olmadığını, 20 Aralık 2018’de yayımlanan veriyi tekrarlayarak İzmir’de 11 ayda yabancıların aldığı konut sayısının 583 olduğunu yineliyor.


Peki bu 8 bin İranlı nereden çıktı şimdi...
Daha önce gazetelerde yer alan ve doğruluğu teyit edilemeyen ‘Brad Pitt ve Angelina Jolie Urla’dan ev aldı’ gibi bu haberin de sektöre katkısı ne olabilir ki?
Bir not: 2018’in 11 ayında İran’dan İzmir’e gelen turist sayısı bile bir önceki döneme kıyasla yüzde 43.01 oranında azalarak 43 bin 552’ye geriledi.

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