37’de üniversiteli 43’ünde girişimci

Mutfağa merak farklı yemek kültürleriyle büyüdüğü evde başlar.
Üniversite süreci uzayınca da asker emeklisi babasının kurduğu döviz bürosunda iş hayatına adım atar. Yıllarca Kuşadası’ndaki büronun sorumluluğunu üstlenir. Seda Söker Altuğ, evlilik ve annelik süreciyle birlikte de iş hayatına arar verir. 37 yaşında ise yemeğe olan merakını eğitimle taçlandırmak ister. Ve üniversitenin yolunu tutar. Seda Söker Altuğ, anne hassasiyetiyle ‘gastronomi ve mutfak sanatları’ okuduğu dönemde ilikli kemik suyuna odaklanır. Mezun olduğunda ise ilikli kemik suyunu ‘Sedaca’ markasıyla işi yapar. Ürün portföyüne en son detoks çorbalarını ekleyen Seda Söker Altuğ’un gündeminde şimdi de sos ve yemek akademisi var.
SEDA Söker Altuğ... Hayallerinin peşinden giden ve geç de olsa onu hayata geçiren bir isim. Tüm bunları da anne hassasiyetiyle girişime çeviren bir iş insanı. Sedaca Mutfak Sanatları’nın kurucularından Seda Söker Altuğ ile girişimcilik serüveninden geleceğe dair planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1974 İzmir doğumlu olan Seda Söker Altuğ, anne tarafının Girit, baba tarafının ise Şam olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:
BÜYÜK BİR MERAK OLUŞTU
“Bu iki farklı kültür doğal olarak ailedeki yeme-içmeye de yansıdı. Ve çok zengin bir mutfakta büyüdüm. Babam askerdi. Onun görevi nedeniyle de Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da çeşitli mutfakları görme şansım oldu. Finlandiya ile Moskova’da ataşelik görevleri yaptığı süreçte de üst düzeyde katılımların olduğu zengin yemek masalarında bulundum. Böyle olunca da bende gastronomi ve mutfağa karşı büyük bir merak oluştu. Bizim zamanımızda gastronomi ya da mutfak üzerine üniversitelerde bölümler yoktu. Şimdiki kuşak kadar da bilinçli değildik. Ben de tercihimi 1991’de Bilkent işletmeden yana kullandım.”
DÖVİZ BÜROSUYLA BAŞLADI
Seda Söker Altuğ, üniversite sürecinin maceralı geçtiğini ve 1,5 yıl bitmeyen bir hazırlık döneminin olduğunu, ailenin de isteğiyle üniversiteye 1’inci sınıfta nokta koyduğunu aktardı. Altuğ, “Askeriyeden emekli olan babam, İzmir Karşıyaka’nın ilk resmi döviz bürosunu 1992’de açtı. 1993’te de ben üniversiteyi bırakınca orada iş hayatına ilk adımı attım. Ve kısa süre sonra babam Karşıyaka’nın ardından Kuşadası’na da bir şube açtı. Buranın sorumluluğunu bana ve ablama verdi. Dokuz yıl kadar sürdü bu... Önce ablamın, ardından da benim evlilik sürecimle birlikte hem Karşıyaka hem de Kuşadası’ndaki döviz bürolarını devretme kararı aldık” diyerek ilk iş deneyimini paylaştı.
ANNE HASSASİYETİYLE
Evlilik ve sonrasında annelik tecrübelerinin ardından Seda Söker Altuğ’un gastronomi ve mutfak merakı tekrar canlanır. Seda Söker Altuğ, o süreci şöyle aktardı: “Elimde büyüyen kuzenim İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde mimarlık okuyacağını söyleyince, okulda ‘Gastronomi ve Mutfak Sanatları’ bölümünün de olduğunu öğrendim. O an tekrar üniversiteye gitmeye karar verdim. Tabii, ev halkı biraz garipsese de sınava girdim ve 2011’de İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları’nı 37 yaşında kazandım. İlk gün görüşmeye gittiğimde de güvenlik görevlisi ‘veli misiniz’ diye sorunca, bırakıp gitmeyi düşünsem de bölüm başkanın desteğiyle kalmaya karar verdim. Kızımı büyüttüğüm süreçte de ona doktor önerisiyle hep ilikli kemik suyu içirdim. Üniversitenin ilk yılından itibaren de ilikli kemik suyuna odaklandım. Yurtdışında bunun çok yaygın bir iş kolu olduğunu gördüm. 2016’da mezun oldum. 2017’de annem Ferda Söker ile birlikte mutfağı kurdum ve 4 aylık bir AR-GE’nin ardından Sedaca markasıyla ilikli kemik ve tavuk suyu üretimine İzmir Seyrek’te başladık.”
KARŞIYAKA’NIN RENKLERİ
ÜRÜNLERİNDE katkı ve koruyucu kullanmadan hareket ettiklerini söyleyen Seda Söker Altuğ, “Şu an tüketiciye, ağırlıklı İzmir’de olmak üzere çeşitli şarküteriler aracılığıyla ulaşıyoruz. Online satışımız var. İlikli kemik suyuyla hazırladığımız ve personelimizle birlikte tükettiğimiz detoks çorbalarımız bulunuyordu. Bir arkadaşımın önerisiyle 2018’in sonunda detoks çorbalarımızı da portföyümüze ekledik. Burada ana ürün ilikli kemik suyu. Onunla mevsimine göre sebzelerden çorbalar yapıyoruz. Kırmızı, yeşil ve beyaz şeklinde oluyor. Karşıyakalı olunca da yeşil ve kırmızı ayrı bir anlam taşıyor” diyor.
SIRADA YURTDIŞI VAR
AYLIK 4 bin kavanozluk üretime sahip olduklarını anlatan Seda Söker Altuğ, “Yemek ölçülerine göre ambalajımızı 330 ml. olarak belirledik. Ancak şu an yurtdışı ile temasımız var. Avrupa’nın yanı sıra Sudi Arabistan ve Azerbaycan’dan da talepler alıyoruz. İhracat olursa bu ölçüler 500 ile 600 ml. olabilir. İhracat dışında gündemde bir de yine ilikli kemik suyunu baz alarak sos üretimi bulunuyor. Yemek atölyesi ve catering hedefler arasında” diyerek butik yapıdan kopmadan yol alacaklarını aktardı.
KISA KISA
* Türkiye’de ilikli kemik suyu üreten 5 firmanın bulunduğu bilgisini veren Seda Söker Altuğ, “Bizler hem kemiğe katma değer katıyoruz hem de insanların doğru ve sağlıklı beslenmelerine yardımcı oluyoruz” diyor.
37’de üniversiteli 43’ünde girişimci
Mutfağa merak farklı yemek kültürleriyle büyüdüğü evde başlar.
Üniversite süreci uzayınca da asker emeklisi babasının kurduğu döviz bürosunda iş hayatına adım atar. Yıllarca Kuşadası’ndaki büronun sorumluluğunu üstlenir. Seda Söker Altuğ, evlilik ve annelik süreciyle birlikte de iş hayatına arar verir. 37 yaşında ise yemeğe olan merakını eğitimle taçlandırmak ister. Ve üniversitenin yolunu tutar. Seda Söker Altuğ, anne hassasiyetiyle ‘gastronomi ve mutfak sanatları’ okuduğu dönemde ilikli kemik suyuna odaklanır. Mezun olduğunda ise ilikli kemik suyunu ‘Sedaca’ markasıyla işi yapar. Ürün portföyüne en son detoks çorbalarını ekleyen Seda Söker Altuğ’un gündeminde şimdi de sos ve yemek akademisi var.
SEDA Söker Altuğ... Hayallerinin peşinden giden ve geç de olsa onu hayata geçiren bir isim. Tüm bunları da anne hassasiyetiyle girişime çeviren bir iş insanı. Sedaca Mutfak Sanatları’nın kurucularından Seda Söker Altuğ ile girişimcilik serüveninden geleceğe dair planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1974 İzmir doğumlu olan Seda Söker Altuğ, anne tarafının Girit, baba tarafının ise Şam olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:
BÜYÜK BİR MERAK OLUŞTU
“Bu iki farklı kültür doğal olarak ailedeki yeme-içmeye de yansıdı. Ve çok zengin bir mutfakta büyüdüm. Babam askerdi. Onun görevi nedeniyle de Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da çeşitli mutfakları görme şansım oldu. Finlandiya ile Moskova’da ataşelik görevleri yaptığı süreçte de üst düzeyde katılımların olduğu zengin yemek masalarında bulundum. Böyle olunca da bende gastronomi ve mutfağa karşı büyük bir merak oluştu. Bizim zamanımızda gastronomi ya da mutfak üzerine üniversitelerde bölümler yoktu. Şimdiki kuşak kadar da bilinçli değildik. Ben de tercihimi 1991’de Bilkent işletmeden yana kullandım.”
DÖVİZ BÜROSUYLA BAŞLADI
Seda Söker Altuğ, üniversite sürecinin maceralı geçtiğini ve 1,5 yıl bitmeyen bir hazırlık döneminin olduğunu, ailenin de isteğiyle üniversiteye 1’inci sınıfta nokta koyduğunu aktardı. Altuğ, “Askeriyeden emekli olan babam, İzmir Karşıyaka’nın ilk resmi döviz bürosunu 1992’de açtı. 1993’te de ben üniversiteyi bırakınca orada iş hayatına ilk adımı attım. Ve kısa süre sonra babam Karşıyaka’nın ardından Kuşadası’na da bir şube açtı. Buranın sorumluluğunu bana ve ablama verdi. Dokuz yıl kadar sürdü bu... Önce ablamın, ardından da benim evlilik sürecimle birlikte hem Karşıyaka hem de Kuşadası’ndaki döviz bürolarını devretme kararı aldık” diyerek ilk iş deneyimini paylaştı.
ANNE HASSASİYETİYLE
Evlilik ve sonrasında annelik tecrübelerinin ardından Seda Söker Altuğ’un gastronomi ve mutfak merakı tekrar canlanır. Seda Söker Altuğ, o süreci şöyle aktardı: “Elimde büyüyen kuzenim İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde mimarlık okuyacağını söyleyince, okulda ‘Gastronomi ve Mutfak Sanatları’ bölümünün de olduğunu öğrendim. O an tekrar üniversiteye gitmeye karar verdim. Tabii, ev halkı biraz garipsese de sınava girdim ve 2011’de İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları’nı 37 yaşında kazandım. İlk gün görüşmeye gittiğimde de güvenlik görevlisi ‘veli misiniz’ diye sorunca, bırakıp gitmeyi düşünsem de bölüm başkanın desteğiyle kalmaya karar verdim. Kızımı büyüttüğüm süreçte de ona doktor önerisiyle hep ilikli kemik suyu içirdim. Üniversitenin ilk yılından itibaren de ilikli kemik suyuna odaklandım. Yurtdışında bunun çok yaygın bir iş kolu olduğunu gördüm. 2016’da mezun oldum. 2017’de annem Ferda Söker ile birlikte mutfağı kurdum ve 4 aylık bir AR-GE’nin ardından Sedaca markasıyla ilikli kemik ve tavuk suyu üretimine İzmir Seyrek’te başladık.”
KARŞIYAKA’NIN RENKLERİ
ÜRÜNLERİNDE katkı ve koruyucu kullanmadan hareket ettiklerini söyleyen Seda Söker Altuğ, “Şu an tüketiciye, ağırlıklı İzmir’de olmak üzere çeşitli şarküteriler aracılığıyla ulaşıyoruz. Online satışımız var. İlikli kemik suyuyla hazırladığımız ve personelimizle birlikte tükettiğimiz detoks çorbalarımız bulunuyordu. Bir arkadaşımın önerisiyle 2018’in sonunda detoks çorbalarımızı da portföyümüze ekledik. Burada ana ürün ilikli kemik suyu. Onunla mevsimine göre sebzelerden çorbalar yapıyoruz. Kırmızı, yeşil ve beyaz şeklinde oluyor. Karşıyakalı olunca da yeşil ve kırmızı ayrı bir anlam taşıyor” diyor.
SIRADA YURTDIŞI VAR
AYLIK 4 bin kavanozluk üretime sahip olduklarını anlatan Seda Söker Altuğ, “Yemek ölçülerine göre ambalajımızı 330 ml. olarak belirledik. Ancak şu an yurtdışı ile temasımız var. Avrupa’nın yanı sıra Sudi Arabistan ve Azerbaycan’dan da talepler alıyoruz. İhracat olursa bu ölçüler 500 ile 600 ml. olabilir. İhracat dışında gündemde bir de yine ilikli kemik suyunu baz alarak sos üretimi bulunuyor. Yemek atölyesi ve catering hedefler arasında” diyerek butik yapıdan kopmadan yol alacaklarını aktardı.
KISA KISA
* Türkiye’de ilikli kemik suyu üreten 5 firmanın bulunduğu bilgisini veren Seda Söker Altuğ, “Bizler hem kemiğe katma değer katıyoruz hem de insanların doğru ve sağlıklı beslenmelerine yardımcı oluyoruz” diyor.