Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Mete Tamer OMUR>10 metrekareden dünyaya
"Mete Tamer Omur" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mete Tamer Omur" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mete Tamer Omur

Mete Tamer Omur

metetamer@hurriyet.com.tr

10 metrekareden dünyaya

7 Temmuz 2019

Okuldan arta kalan zamanlarını farklı işlerde çalışarak değerlendirir.

 

Terzide çıraklık da yapar, tatlıcıda ezme de. Ve ezme konusunda da ustasından el alır. Erhan Cem Harmanda, çocuklarının eğitimi için Burdur’dan İzmir’e taşınır. Ve Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda Elgani Ezmecizade ismiyle 10 metrekarelik dükkanda kendi işini kurar. Erhan Cem Harmanda, ceviz ezmesinin yanına zamanla Antep fıstığı ve bademi ekler. Bugün küçük dükkanında ürettiği ezmeleriyle ünü İzmir sınırlarının dışına taşan Erhan Cem Harmanda, şimdi de oğullarıyla geleneksel lezzeti daha da büyütmeyi hedefliyor.

10 metrekareden dünyaya

ERHAN Cem Harmanda... Küçük yaşta adım attığı ezme işinde usta-çırak ilişkisiyle kendi hikayesini yazan bir iş insanı. Osmanlı geleneğini bugün yaşatan ve gelecek kuşaklara da taşımak için uğraş veren bir usta. Elgani Ezmecizade’nin kurucusu Erhan Cem Harmanda ile hem girişimcilik hem de gelecek planlarını konuştuk. 1958 Gaziantep İslahiye doğumlu olan Erhan Cem Harmanda, asker olan babasının mesleği nedeniyle Türkiye’nin birçok kentinde bulunduğunu söyleyerek, hikayesinin devamını şöyle aktardı:


REMZİ USTA’DAN EL ALDI
“Birçok kenti dolaşsak da Burdurluyuz. Hayatımın büyük kısmı da Burdur’da geçti. Evimiz, her şeyimiz orada. Babam asker olduğu için çok disiplinliydi. Küçük yaşta hayatı öğrenmem adına beni terzi yanına çırak olarak verdi. Ortaokul döneminde de tatlı sektörüne adım attım. Burdur’da meşhur olan ceviz ezmesi üzerine çalışan Remzi Usta’nın yanına çırak olarak girdim. Remzi Usta, bir Osmanlı saray tatlısı olan cevizli ezmeyi üreten ailenin üçüncü kuşak temsilcisiydi. Okuldan arta kalan tüm zamanımı burada geçirdim. Ceviz ezmesini öğrendim ve Remzi Usta’dan el aldım. Bir süre sonra da kızıyla evlendim.”

10 metrekareden dünyaya


SANATLA ZANAATI BİRLEŞTİRDİ
“Genelde ustalık babadan oğula geçer ama benim kayınbabamdan geçti” diyen Erhan Cem Harmanda, çocuklarının olmasıyla birlikte farklı düşünmeye başlar. Harmanda, “Eşimle birlikte çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını istedik ve karşımıza İzmir seçeneği çıktı. Burdur’dan İzmir’e geldik. Bu arada, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirdim. Sanatla zanaatı birleştirerek çıraklığından geldiğim ceviz ezmesini işim yapmaya karar verdim. 1999’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 10 metrekarelik bir dükkanda işe koyuldum” diyerek Elgani Ezmecizade’nin kuruluş hikayesini paylaştı.


ÜNÜ ÜLKE SINIRLARINI AŞTI
İlk zamanlar ceviz ezmesini evinde ürettiğini söyleyen Erhan Cem Harmanda, şöyle devam etti: “Evde üretip 10 metrekarelik dükkanda satış yaptım. Daha sonra 25 metrekarelik bir yere geçtim ve üretimi de orada yapmaya başladım. Burdur’a özgü ceviz ezmesinin ardından gelen taleple birlikte badem ve Antep ezmesini de ürün portföyüne ekledim. Bugün bu üç çeşidi ana işi olarak yapan kimse yok. Ezme yapanlar var, ama yanında pasta ya da tatlı da üretiyorlar. Ekmeği sadece fırından alacaksın prensibiyle yapılan bir iş bu. Bu haliyle dünyada tek olduğumuzu söylüyorum. Benim tek işim bu. Böyle olunca da ünümüz 25 metrekarelik dükkanın dışına taştı. Sadece Türkiye’de değil, Kanada’dan Japonya’ya kadar dünyanın birçok yerinde biliniyoruz. İzmir’e gelip benden ezme satın alan turistler, sonraki yıllarda da hep ziyaretimize geldi. Ayrıca, ünlenmemizde 4-5 yıllık periyotta sosyal medyanın payı büyük.”

 

BEŞİNCİ KUŞAK İŞBAŞINDA

ELGANİ Ezmecizade, aslında bir aile işletmesi. Erhan Cem Harmanda, “Yıllardır üretimi ben yapıyorum. İktisatçı olan eşim de finans ayağında hep yardımcı oldu. İlk günden beri oğullarımız Görkem ve Cenk’in eğitimine önem verdik. Okuyup kendi işlerini yapsınlar dedik. Açıkçası pek de ezme işine bulaştırmadık. Büyük oğlum Görkem Harmanda, avukat oldu. Küçük oğlum Cenk Harmanda ise elektrik ve elektronik mühendisliği okuyor. Ama bir yıl önce her ikisi de ezme işini devam ettirme kararı aldı. Ve beşinci kuşak olarak kolları sıvadılar. Cenk, üretim alanında kendini geliştiriyor. Görkem ise satış ve pazarlamaya odaklandı. Hammadde temini de yine ondan soruluyor. Onların desteğiyle kapasitemizi artırmak için çalışma başlattık. Çünkü, çok talep geliyor. Buna tek başıma cevap vermem mümkün değil. Üretim için yeni bir yer hazırlıyoruz” diyor.

 

HAMMADDE
MEMLEKETİNDEN
“BU iş gönül işi” diyen Erhan Cem Harmanda, şöyle devam etti: “Yıllardır bizi biz yapan şey değişmeyen lezzetimiz. Bunun arkasında ise hammadde konusundaki hassasiyetimiz var. Antep fıstığı almak için hususi Gaziantep’e giderim. Cevizi memleketim Burdur’a gidip alırım. Orada kurulan pazarları dolaşıp kalitelisini seçerim. Bademi de aynı şekilde Datça’dan alırım. Ürünlerin içerisinde yağ, glikoz şurubu veya herhangi bir katkı maddesi yok. Çeşme suyu dahi kullanmam. Doğal kaynak suyuyla yaparım. Bu yüzden klor kokusu gelmez ve ürünler sert olmaz.”

KISA KISA
* Güne 04.00’te başladığını söyleyen Erhan Cem Harmanda, “Evim Hatay’da özellikle yaz dönemlerinde yürüyerek işime geliyorum. Saat 05.00 gibi işe başlıyorum. Ve 09.00-09.30 gibi de üretimi bitiriyorum. Vitrine hep taze günlük ürün koyarım” diyor.

X
Mete Tamer OMUR Mete Tamer OMURTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İyi ama spor kariyeriniz ne alemdeOnur BAŞTÜRKİyi ama spor kariyeriniz ne alemde?07.07.2019
Müzik meselesinde devrim yapalımDeniz SİPAHİMüzik meselesinde devrim yapalım07.07.2019
Zamla birlikte ek ödeme de arttı / 3Noyan DoğanZamla birlikte ek ödeme de arttı / 307.07.2019
‘Kars gravyeri bebeğe benzer’Saffet Emre TONGUÇ‘Kars gravyeri bebeğe benzer’07.07.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.