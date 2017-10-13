İtalya’da Chikungunya salgını

Geçtiğimiz ay İtalya’nın Lazio bölgesinden (Anzio ve Latina kıyılarının yanısıra Roma şehrini içeren bölge) Chikungunya hastalığı bildirildi. Ay sonuna kadar 183 vaka bildirilse de bunların 109’u doğrulanmıştı. Değerleri hala araştırılıyor.

Chikungunya, virüsle enfekte sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılan viral bir hastalık. Ateş ve şiddetli eklem ağrısına neden oluyor. Kas ve baş ağrısı, bulantı, yorgunluk ve döküntü diğer belirtileri. Eklem ağrısı sıklıkla güçten düşürüyor. Bu nedenle virüs akut, subakut(akut ile kronik arasında) veya kronik hastalığa neden olabiliyor. Hastalığın kendine özgü bir tedavisi bulunmuyor. Tedavide belirtiler hafifletilmeye çalışılıyor. Sivrisinek üreme alanlarının insan yerleşimine yakınlığı chikungunya için önemli bir risk faktörü.





AFRİKA, ASYA, AMERİKA, HİNT YARIMADASI’NA DA VAR

Chikungunya hastalığı çoğunlukla Afrika, Asya, Amerika ve Hint Yarımadası’nda görülür. Avrupa’daki ilk bulaş da 2007’de, yine İtalya’nın kuzey doğusundaki Emilia Romagna bölgesinde bildirilmişti. Bu salgın sırasında laboratuvar tarafından doğrulanmış 217 vaka vardı. Bir sivrinek türü olan aedes albopictus kaynaklı salgınların Avrupa’da mümkün olduğunu anlaşıldı.





SİVRİSİNEK ISIRIKLARINI ÖNLEYİN

Dünya Sağlık Örgütü, İtalya’nın bu bölgesinde yaşayan ve bu bölgeye seyahat edenlere temel önlemleri almalarını öneriyor. Uzun kollu ve paçalı giysiler, sivrisinek ısırığına maruziyetin azaltılması önemli önlemlerden. Kovucular açıkta kalan cilde veya giysilere ürün etiket talimatlarına tam uyacak şekilde uygulanmalı. Kovucular DEET, IR3535 veya Icaridin içermeli. İnsanlar sivrisinek ısırıklarını önlemek için sivrisinek tülü altında uyumalı, klima veya pencerelerde sivrisinekler için tül kullanılmalıdır. Sivrisinek bobinleri veya diğer insektisit püskürtücüler oda içinde ısırılmayı azaltabilir.

Hastalığı taşıyan sivri sinekler gündüz de ısırıyor

Chikungunya hastalığına yol açan aedes albopictus türü sivrisinekler daha çok gündüz ısırıyorlar. Aynı tür sivrisinekler Dang hummasını da bulaştırıyor. İnsandan insana doğrudan bulaştığına dair kanıt yok. Belirtiler genellikle enfekte sivrisinek tarafından ısırıldıktan 3-7 gün sonra ortaya çıkıyor. Ateş ve şiddetli eklem ağrıları en sık görülen belirtiler.

Ağrılar sıklıkla el ve ayak eklemlerinde oluyor. Diğer belirtiler, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem şişliği ya da döküntü. Tedavide kullanılan herhangi bir antiviral ilaç mevcut değil. Hastaların çoğu bir hafta içinde daha iyi hissetmektedir. Bazı insanlarda uzun süreli eklem ağrısı gelişebilir. Seyahat dönüşünde siz veya ailenizden birinin Chikungunya ateşi geçirdiğinizi düşünüyorsanız acilen doktorunuza başvurun. Seyahatiniz hakkında hekiminizi mutlaka bilgilendirin.

Fotoğraflar: Sunplay, concorde