Çocuklarla kazasız tatil rehberi

Malum yaz tatilini çocuklar da iple çekiyor. Sayılı günlerin kazasız, hasarsız, hastalıksız atlatılabilmesi için bazı küçük önlemler almak ve hangi durumda ne yapılabileceğini bilmekte yarar var. Acıbadem Maslak Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Neslihan Korkmaz’ın verdiği bilgiye göre çocuklar aşağıdaki sorunlarla karşılaşabiliyor...

* Böcek, arı vb. ısırması halinde ilk iş olarak ısırık bölgesini su ve sabunla yıkayın. Isırılan yere hemen karbonatlı su ya da kaşıntıyı kesen losyon sürmeyin. Kaşıntıyı azaltmak için 10 saniye parmakla baskı uygulayın. Buz uygulaması, amonyaklı su ile kompres de iyi gelecektir. Kaşıntı çok şiddetliyse hekime danışarak krem kullanabilirsiniz. Kırsal bölgelerde çocuğunuzu pencereler kapalıyken uyutun ve giysilerini kontrol etmeden giydirmeyin. Piknik alanına giderken parlak renkli, kol ve bacağı açıkta giydirmeyin. Arabanın camlarını kapalı tutun. Arı sokması ise çok ciddi sorunlara hatta hayati riske neden olabildiğinden mutlaka o bölgeyi sabun ve bolca soğuk su ile yıkayın; eğer vücutta şişme ve kızarıklıklar oluşuyorsa hemen hastaneye gidin.





* Kaynağı bilinmeyen, açıkta satılan veya dağıtılan denetimsiz içme suları ve bu sularla yıkanmış sebze ve meyveler, temiz olmayan havuzlar, iyi şartlarda saklanmamış besinler yaz aylarında ishal ve besin zehirlenmelerine neden oluyor. İshale kusma, ateş, halsizlik, kırgınlık ve titreme de eşlik edebiliyor. Öncelikle çocuklara temizliğinden emin olmak kaydıyla bol bol su içirin. Ateşini düşürün. Doktora başvurun.

* Güneş çarpması ateş yükselmesi, halsizlik, kusma hatta bilinç kaybına neden olabilir. Çocuğunuzun özellikle öğle saatlerinde güneşte kalmaması, açık alanda oynamamasına dikkat edin. İnce ve açık renkli giysiler giydirin, bol su içirin. Güneş yanıklarını engellemek için de güneşin rahatladığı saatlerde oynamasına, yüksek koruma faktörlü krem sürmeden dışarı çıkarmamaya, ince pamuklu kıyafetler giydirmeye özen gösterin.









* İdrar yolu enfeksiyonu özellikle kız çocuklarda sık görülüyor. Yazın görülme sıklığı daha da artıyor. Hijyeni iyi olmayan havuz ve kirli deniz idrar yolu enfeksiyonuna neden olabiliyor. Sık idrara çıkma, mide bulantısı, halsizlik ve ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Çocuğunuzu idrar yolu enfeksiyonlarından korumak için temizliğinden, hijyeninden emin olmadığınız havuza sokmayın, umumi tuvaletlerde özen göstermesi için bilinçlendirin. Hastalığın tedavisinde bol sıvı ve doktor kontrolünde antibiyotik gerekiyor.

* Bisiklet, kaykay vb. yaralanmalara yol açabiliyor. Kırıklar ve yumuşak doku travmalarına sık rastlanıyor. Bisiklet ve paten binerken çocuğunuza kask, kolluk ve dizlik kullandırın.







* Çocuğunuz havuz ve denizdeyken çok dikkatli olun. Yüzme bilmiyorsa kolluk veya simit olmadan kesinlikle suya sokmayın. Yüzme bilse dahi gözünüzle takipte olun. Ona ulaşabileceğiniz mesafede olmasına özen gösterin.