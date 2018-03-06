Sessizliğin yerleşim yeri

Başkent Ankara, 5 milyon 445 bin nüfusuyla ‘Türkiye’nin en kalabalık ikinci şehri’ unvanını korurken, nüfus artışı ve şehir merkezine yaşanan göç de her geçen gün katlanarak devam ediyor.





Çankaya ve Keçiören gibi ilçelerde 1 milyona dayanan nüfus, trafik kaosu ve aşırı yoğunluk gibi problemlere neden oluyor. Fakat Ankara’nın yaklaşık 100 kilometre uzağında yer alan bir mahallede tüm bu rakamlara ve istatistiklere meydan okuyan bir yer var.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Ankara’nın en az nüfusa sahip yerleşim yeri Kızılcahamam’ın Tahtalar Mahallesi.

Son istatistiklere göre mahallede sadece 13 kişi yaşıyor. Tahtalar Mahallesi muhtarı Süleyman Doğan, “Harun, Süleyman(kendisi), Hasan, Havva, Neziyet, Serkan, Yasin, Kezban, Muharrem ve Ümmühan” diyerek Tahtalar’daki nüfusu bir çırpıda sayıyor. “Kızılcahamam’ın en son mahallesi burası” diyor. İmam, eşi ve çocuğu da geçen ay köyden ayrılınca nüfus 10’a kadar düşmüş.

* Tahtalar’ın girişinde sessizlik hakim. Yukarı ve aşağı kısımlara gittiğinizde de manzara değişmiyor. Bölgede sadece rüzgâr ve kuş sesleri duyuluyor. Yollarda, bahçelerde, meydanda kimsecikler yok. Muhtarı beklediğimiz bir saat boyunca da yoldan tek bir araba dahi geçmiyor. Köyün girişinde gelenleri karşılayan bir hayrat ve onun yanında yer alan bank, her ne kadar üstünde Büyükşehir Belediyesi yazsa da yalnızlığı çağrıştırıyor.

* Tahtalar’da yaklaşık 30 hane var. Ancak çoğu boş, kullanılmıyor. Bazılarının camları kırık, kapıları da saclarla örtülmüş. Kullanılan evlerin sayısı iki elin parmağını geçmiyor.

* Mahallenin camisi var ancak imamı geçen ay tayin olduğu için şu an kullanılmıyor. Cuma namazına da komşu mahalle olan Aşağıhöyük’e gidiyorlar. Muhtara “Yeni imam gelecek mi” diye sorduğumuzda da, “Çanakkale’den bir arkadaş aradı, lojman var mı diye sordu. Yakında gelir herhalde” diyor.

* Mahallenin en yaşlısı ise 90 yaşındaki Kezban Doğan. Kendisini görmek için gittiğimizde bir yamaçta çalı çırpı toplarken rastlıyoruz Kezban Nine’ye. Yaşına rağmen kilolarca ağırlıktaki çuvalı sırtlanıp yoluna devam ediyor. Tahtalar’ın en genci ise muhtarın küçük oğlu 13 yaşındaki Serkan Doğan. Diğer oğlu da 17 yaşında. Her ikisi de eğitim ve öğretime devam ediyorlar. Ancak mahallede okul olmadığı için servisle Çeltikçi ve Kızılcahamam’a gidiyorlar.

TEK GEÇİM KAYNAĞI HAYVANCILIK

Tahtalar Mahallesi Muhtarı Süleyman Doğan 45 yaşında. Askerden gelince seçimlerde aday olup kazanıyor. Dört dönemdir de mahallede muhtarlık görevini sürdürüyor. Köyün en genci olan iki çocuk da muhtarın.

Muhtar, mahallesini “Ramazan’da köy konağının orada toplanırdık; yemek çıkardı, hep beraber iftarımızı açardık. Cuma namazının ardından da hep beraber yemek yenirdi” sözleriyle anlatıyor. Dağlık bir bölgede olduğu için Tahtalar’da tarım yapılmıyor. Tek geçim kaynağı hayvancılık. Muhtar Süleyman Doğan, “Sadece bende, biraderimde ve aşağıdaki komşumuzda hayvan var” diyor.