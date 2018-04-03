Ankara’nın Kapadokya’sı

Nevheşir’in Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Avanos gibi bölgelerinde gün doğumuyla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaralar, balonların havadaki büyülü görüntüsü, peri bacalarına kurulmuş otellerde konaklama keyfi herkesi mest eder. Ancak, Ankara’dan yaklaşık 270 kilometre uzaktaki Kapadokya’ya, milyonlarca yılda oluşan bu doğa harikalarını görmek için giden Başkentlilerin bilmediği bir şey var:

Ankara’nın mini Kapadokyası...

Yani, Abacı Peri Bacaları.

YOL ÜSTÜNDE MUHTEŞEM MANZARALAR

“Ankara’da peri bacası mı var?” sorularını bir kenara bırakarak, burnumuzun dibinde keşfedilmeyi bekleyen bu eşsiz mekanın nerede yer aldığını inceleyelim.

Abacı Peri Bacaları, Ankara’dan yaklaşık 95 kilometre uzaktaki Kızılcahamam’a bağlı Başören Mahallesi yoluna giderken yer alıyor. Peri bacalarına isterseniz İstanbul’a giden E-89 otoyolu üstünden ya da eski İstanbul yolu olarak bilinen güzergâhtan Kargasekmez Geçidi’ni indikten sonra hemen sola Çeltikçi, Güdül istikametine dönerek ulaşabiliyorsunuz. Otoyoldan gittiğinizde mesafe ve varış süresi biraz kısalıyor ancak eski yoldan giderek Güdül yolu üzerindeki muhteşem manzaraların tadını çıkarabiliyorsunuz. Yolculuk yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor, başarılı tabela yönlendirmeleri sayesinde kolaylıkla bulunabiliyor.

HALK ARASINDAKİ ADI ‘GELİN KAYALARI’

Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda yer alan Abacı Peri Bacaları, halk arasında ‘gelin kayaları’ olarak da adlandırılıyor. Bölgenin başlıca kayası olan tüf ve aglomeralar (volkanik parçalar) üzerinde yağış aşındırmasıyla oluşmuşlar. Abacı Peri Bacaları’nın Kapadokya’dakilerden farkı ise şapkalarının olmamasıdır. Peri bacalarının arasında gezinmeye başladığınız anda kendinizi bir anda Kapadokya’da hissediyorsunuz. Kapadokya’dan sonra Anadolu’nun en görkemli peri bacaları olarak bilinen bu ihtişamlı doğa harikaları sizi büyülüyor. Kızılcahamam Belediyesi de, Abacı Peri Bacaları’nın olduğu bölgenin girişine bir rekreasyon alanı inşa etmiş. Alanda iki adet seyir terası, kamelyalar, yürüyüş yolları, çocuklar için oyun alanları da yer alıyor. Ancak peri bacalarının önünde göze battığını da söylemek mümkün.