Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul 14. sezonu

Her sezon cinsiyet haklarına önem veren marka, koleksiyonun malzeme ve baskı içeriğinde büyük bir bölümü organik, çevreye duyarlı malzemeler kullanıyor. DB BERDAN koleksiyonunun çok büyük kısmında organik kumaşlar ve çevreye duyarlı baskılar kullanılırken markanın söylemlerinde ve etiketinde “Gezegenine iyi bak, soğuk suda yıka, güneşte kurut, geri dönüştür ya da bağışla” yer alıyor. Her sezon show’larında farklı kimliklerdeki insanlara yer veren DB BERDAN’ın 2020 Yaz defilesinde dünyaca ünlü Ressam Haluk Akakçe, MC Şehinşah ve Influencer Aleyna Şen yer aldı.







İLHAM KAYNAĞI SOKAKLAR

2012’de İstanbul’da kurulan DB BERDAN, yenilikçi ve keskin Londra tabanlı hiper sokak stili olan, hikâyeleri kendi desenleriyle anlatmayı seven queer bir marka. Tasarım ikilisi Deniz ve Begüm Berdan’ın en büyük ilham kaynağı sokaklar ve alt kültürler. Müzik, film ve performansı birleştiren DB BERDAN, sosyal konulara verdikleri sert tepkileri ile biliniyor. İğneleyici espri anlayışının hayranı olan ikili, bireyselliğe odaklanırken gerçek üstücülüğü kullanıyor. İlk defilesini Londra Moda Haftası’nda gerçekleştiren DB Berdan, son üç sezondur Londra Moda Haftası platformunda da yer alıyor. İki sezon üst üste Mercedes-Benz Presents olan marka, 2017 Sonbahar-Kış koleksiyonlarında MBFW Istanbul’da, 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarında ise MBFW Tbilisi kapsamında Tiflis’te şovlarını gerçekleştirdi. Pepsi, Reebok, Starbucks, Nescafe, Braun, Redbull, Bioderma, Disney Company, Douglas Cosmetic, Ikea, Sunglass Hut, Macro Center, Maybelline NY, PepsiCo gibi uluslarası markalarla çalışan DB BERDAN, 2013’te The Great and Powerful Oz filminden esinlendikleri 4 kostüm ile dünya lansmanında Nicholas Kirkwood ile birlikte yer aldı. Ayrıca Disney’in uluslararası basın bültenine giren ilk Türk oldu.

AHMET ÇOBAN İLE 5 SORU 5 CEVAP

Sevgili Ahmet Çoban başarılı bir saç stilisti. Yaratıcılığı ve vizyonu ile özellikle kadınların vazgeçilmez adresi oldu. Garage Hair Repair Studio zincirinin ilk salonunu açarak, bugün 6 şube ve Türkiye’nin popüler organik güzellik serilerinden biri haline gelen Garage Organics saç ve vücut bakım markası ile büyümeye devam ediyor...







1-Ahmet Çoban’nın başarı hikâyesi nasıl başladı?



Ailemin yönlendirmesi ile 15 yaşımda kuaförlük mesleğine ilk adımı attım. Okulda her zaman resim dersi favorim olmuştu, sanırım yaratıcı tarafım ilk burada ortaya çıktı ama asıl kuaförlükte değer kazandı. Kısa süre içinde insanları mutlu eden, size gelişme alanı veren, yaratıcılığın önemli olduğu bu meslek beni kendine bağladı. Ben de heyecanla, disiplinle ve öğrenme aşkı ile en alttan başlayarak mesleğin önüme çıkardığı tüm pozisyonlarda çalıştım ve kısa sürede Türkiye’nin en önemli kuaför markalarından birinde en genç yönetici olma başarısını gösterdim. Sonra girişimci tarafım beni kendi hikâyemi yazmaya çağırdı diyelim. 4 yıl önce sektördeki eksiklikleri görerek yeni nesil bir kuaförlük anlayışı ile Garage Hair Repair Studio zincirinin ilk salonunu açtım. Bugün 6 şubemiz ve kendi bünyemizden çıkarak Türkiye’nin popüler organik güzellik serilerinden biri haline gelen Garage Organics saç ve vücut bakım markamız ile büyümeye devam ediyoruz.

2-Bu kış hangi modelleri ve hangi tonları daha çok göreceğiz?



Bu kışın en önemli değişimlerinden biri saç renklerindeki ısınma. Yani 2019 Sonbahar/Kış sezonunda tüm renk tonları daha sıcaklara doğru kayıyor. Uzun süredir küllü, soğuk renkler revaçta idi. Ama artık Türk kadınının saç tipi için de daha sağlıklı olan sıcak tonlara geçeceğiz. Bunu sadece sarılarda değil tüm renk skalasında görebiliriz. Garage Hair Repair Studio’nun bu sezon kendine özel renk menüsünde sımsıcak bir sarı tonu olan Altın Sarı, orta bir karamel rengi olan Toffee Brown, çölde bir gün batımını hatırlatan Desert Red ve koyu kahve sevenler için Espresso var. Saç kesimlerinde ise tek tip bir model yerine herkese “terzi işi” uygulayabildiğimiz yumuşak geçişlerle, sert katlardan arınmış yüze hoş bir çerçeve veren ve en cılız saçları bile hacimli gösterebilen “Ghost Cut” kesim çok revaçta olacak.







3-Esmer tenli kadınların, sarı saç tercih etmeleri doğru bir seçim mi?



Her kadının sarı saçı kullanabileceğini düşünüyorum. Sadece küllü mü, sıcak mı, açık tonda mı, önemli olan cilt rengine ve kaş tonuna da dikkat ederek doğru tonu bulmakta. Tabii bu konuda kişinin hayat biçimi de önemli. Çünkü bazı sarı tonlarını kullanmak oldukça zahmetlidir. Sık sık bakım ve kuaföre gitmeyi gerektirir. Tüm bunları öncelikle müşterilerime anlatırım ona göre karar veririz. Çünkü kimsenin yapılan bir saçtan iki gün sonra mutsuz olmasını istemem. Yoksa herkes farklı tonlarda da olsa sarışın olabilir dediğim gibi.

4- Kakül kestir daha genç görün sözü bana hep doğru gelir. Sizce?



Kakül kestirmek konusu da yine aynı şekilde hem doğru model bulunmalı hem de bakımına dikkat edilmeli. Kakül keserken en önemlisi kişinin yüz şekilinin yanı sıra alın yapısına bakmak. Doğru model kakül belirlenip kesildikten sonra bakımı düzenli yapılmalı. Bakımsız bir saç hele de yüzün hemen en önünde kişiyi genç değil aksine yaşlı gösterebilir. Pırıl pırıl bakımlı saçlar ise gençleştirir.

5- Türkiye’de bir çok ünlü ismin saçlarına ışık saçan biri olarak en çok kimlerin stilini beğeniyorsunuz?



Türkiye’de saçına dokunduğum kişiler arasında pek de ayrım yapamıyorum. Benim isteğim ünlü olsun ya da değil kişiyi kendinin en iyi versiyonuna ulaştırmak. Doğallıktan şaşmayanları çok seviyorum. Çünkü benim de vizyonum doğallıktan yana.