Polis bu kadının ölmesini mi bekliyor?

İSTANBUL’da H.İ.G. isimli erkek, 3 yıl önce, müşteri olarak geldiği markette çalışan 30 yaşındaki E.U.’yu gördü, kadının telefon numarasını buldu ve bir ay mesajlaştılar. Bir gün E. adamın evine gitti. Adam orada E.’yi kaba kuvvet kullanarak soydu, çıplak fotoğraflarını çekti.

Bu olaydan sonra adam E.’yi zorla çektiği fotoğraflarla tehdit etti, “Elimde artık bunlar var. Beni bırakırsan fotoğrafları ailene, akrabalarına gönderir, seni rezil ederim” dedi.

E. kimse duymasın diye, bir süre adamın istediği her şeye, “Tamam” demek zorunda kaldı. Adam, elindekilerle yetinmiyor, E.’den çıplak fotoğraflarını çekip yollamasını istiyordu. Yollamazsa tehdit ediyordu.

E., adamın 4-5 Facebook hesabından birisinin şifresini tahmin edip hesaba girdi. Gördü ki, adam sadece E.’ninkileri değil, daha pek çok kadının çıplak fotoğraflarını hesapları arasındaki mesajlarda saklıyor.

ARABAYI YAKTI, MOLOTOF ATTI

E., “Ne olacaksa olsun” diyerek adamla görüşmeyi kesti.

Bunun üzerine adam, E. adına Facebook’ta hesap açarak, yakınlarına kadının çıplak fotoğraflarını yolladı.

1 Mart 2016’da E. adamı şikâyet etti. Özel hayatın gizliliğini ihlal, tehdit, hakaret suçlarından adama dava açıldı. Adam ilk duruşmaya gelip avukat talep etti, sonraki duruşmalara katılmadı.

5-6 ay ses çıkmadı. Sonra adam E.’nin işyerine geldi. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen buraya geldiği için yeni bir dava açıldı. Adam, “Barışmaya gitmiştim” diyerek beraat etti.

Adam, E.’nin adıyla açtığı Facebook hesaplarından kadının tanıdıklarına yine aynı fotoğrafları attı. Zorla çekildiği belli olanları değil, E.’ye şantajla çektirdiklerini yolluyordu.

Uzaklaştırma kararını da umursamıyordu. Bir gün E.’nin evine geldi, kapıyı E.’nin kardeşi açtı. Adam elindeki makasla onu yaralayınca, E. bıçakla araya girdi. O geceyi E. nezarette, adam hastanede geçirdi. Ardından adam serbest kaldı. Tutuksuz yargılandığı bir dava daha açıldı.

Bir ay sessizlik. Sonra, adam E.’nin telefonundan vaktiyle numaralarını kopyaladığı herkese Whatsapp’tan E.’nin çıplak fotoğraflarını attı.

E. şikâyet etti.

Adam fotoğrafları Instagram’da paylaştı.

E. yine şikâyet etti.

Bir yıl böyle geçti. Adam yaptı, E. şikâyet etti.

Adam bir gün E.’yi sokakta yakaladı, “Seni ve aileni öldüreceğim” dedi. E. biber gazını sıkınca kaçtı.

İki ay önce, E.’nin abisi balkonda sigara içerken, adam motoruyla evin önüne gelip silahla ateş etti.

Bir ay önce, bir gece, adam E.’nin babasının arabasını yakıp kaçtı.

Bu olaydan birkaç gün önce adam E.’nin abisinin eşini aramış, “Bu işin sonunda çok can yanacak” demiş, E.’ye de “Babandan başlayacağım” diye mesaj atmıştı.

Arabayı yaktıktan sonra E.’ye attığı mesajlarda şimdi onu yakacağını söylüyor.

En son bu hafta başında gecenin bir vakti E.’nin evinin camına molotof attı. Neyse ki, molotof camın altına çarpıp yerde patladı.

POLİSİN KAYITSIZLIĞI

Büyükçekmece 14, 15 ve 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar var. Temyizde dosya var. E.’nin 6 şikâyeti, babası ve abisinin şikâyetleri var.

Davalar açılıp duruyor, duruşmalar oluyor ama adam ortada yok. İkametgâh adresinde yaşamıyor, telefonlara çıkmıyor. Polis adamı bir türlü bulamasa da, adam sürekli E.’nin evinin etrafında dolanıyor.

En son E. adamın, “Evini, abinin evini yakacağım, 3 yaşındaki yeğenin de yanacak. Ömür boyu peşindeyim. İş yerine gelip benzin döküp yakacağım seni” yazdığı mesajlarla şikâyete gittiğinde, ilk kez savcı gözaltı kararı çıkardı.

Polis bulamıyor tabii, o ayrı.

E.’nin ifadesini alan polis, “Mahkemeden bir gün önce haber verirsin, seni götürürüz” deyince E. haliyle, “Peki işe gidip gelirken kim koruyacak?” diye sordu. Polis, eğer günlük ihtiyaçlarını sağlar ve ona araba gönderirse E.’yi koruyabileceğini söyledi. E., “Benim zaten o kadar param olsa gider özel koruma tutardım” dedi. Polisin önerisi, “O zaman sığınma evine git” oldu. E.’nin yine haklı bir cevabı vardı: “Çözüm değil. Çünkü sadece ben değil, ailem de tehdit altında.” Polis son olarak, “Sen o evden gittikten sonra ailene bir şey yapamaz” dedi ve uzaklaştı.

Oysa yapar.

Adam E.’ye söylemişti: “Benim kaybedeceğim bir şey yok. Sonunda zaten hapse gireceğim. Hiç olmazsa öldürür, öyle girerim.”