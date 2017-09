Okullardan uyuşturucuyu temizlemek için planımız var mı?

Yakınları uyuşturucu bağımlısı ailelerin oluşturduğu Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) üyeleri, uyuşturucuyla mücadelede seslerini duyurabilmek için sürekli eylem sürecini başlatmışlardı.

Anlattıkları dehşet vericiydi. Antalya’nın bir mahallesinde 5 TL’ye eroin alınabildiğini, Bursa’nın metamfetaminin yuvası olduğunu, uyuşturucunun artık Erzurum’un köylerine bile girdiğini anlatmışlardı.

Uyuşturucuya başlama yaşı 8-9’lara inmişti; 8 yaşında iğne bağımlısı çocuklar vardı!

Okulların önünde, hatta AMATEM’lerin bahçesinde uyuşturucu satıcıları ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlardı.

Türkiye’de maalesef pek çok sosyal yarada olduğu gibi, uyuşturucu gerçekliğinin de fotoğrafı çekilemiyor.

Çünkü var olan veriler AMATEM’lere müracaat eden bağımlılar üzerinden oluşturulurken, tedaviyi kabul etmeyen veya bağımlı olduğunu açıklamayan onbinlerce insanı kapsamıyor.

İki yıl önce, bağımlı ailelerinin üç talebi vardı:

1- Meclis’te uyuşturucuyla mücadele komisyonu kurulması; ilgili politikaların inşa ve takibinde ortak aklın olması. Devletin keyfi kaynak aktarmak yerine bu sorunun faturasına ortak olması.

2- Toplumsal seferberlik başlatılması; her ilçede tedavi ve rehabilitasyon üniteleri kurulması.

3- Bilgilendirici dosya haberler ve meseleyi tüm boyutlarıyla ele alan tartışma programlarıyla bir ortak akıl aranması.

Bunların hiçbirisi olmadı.

Oysa mesele can yakmaya devam ediyor.

OKULLARDA TEDBİR ALINIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde CHP İzmir milletvekili Atila Sertel, İçişleri Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Sertel’in yönelttiği sorular şunlar:

¡ 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi ile ilgili, okullarda uyuşturucu satışının engellenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirler nelerdir?

¡ Okul önlerinde yakalanan uyuşturucu satıcılarının yakalandıktan kısa bir süre sonra serbest kaldığı ve tekrar okul önlerinde satışa devam ettiği yönünde iddialar var. Bu iddialar doğru mudur? Doğru ise bu satıcıların daha ağır cezalar alması için yasal değişikliğe neden gidilmemektedir?

¡ Okullarda uyuşturucu kullanımına ilişkin son üç yıldaki istatistiki bilgiler nelerdir? Kaç uyuşturucu satıcısı yakalanmış, kaçı serbest bırakılmış, kaçı ceza almıştır?

¡ Ülkemizdeki uyuşturucu kullanımı hangi yaştan itibaren başlamaktadır? Hangi yaş aralığında daha çok tüketilmekte ve küçük yaşta uyuşturucu kullanımının önlenmesi için neler yapılmaktadır?

¡ Türkiye’de bonzai ve diğer uyuşturucu çeşitleri dahil uyuşturucu kullanım oranı nedir? Son 5 yılda ülkemizdeki uyuşturucu kullanımı hangi oranda artış göstermiştir?

¡ Son 5 yılda ülkemizde yakalanan uyuşturucu çeşitleri ve miktarı nedir? Bunun parasal değeri nedir? Ülkemize uyuşturucu hangi ülke ve hangi yollardan sokulmaktadır?

¡ İçişleri Bakanlığı olarak Uyuşturucu ile Mücadele konusunda plan, program ve projeleriniz nelerdir?

“BENİM ÇOCUĞUM YAPMAZ” DEMEYİN

11 yıldır oğlu uyuşturucu bağımlısı olan bir baba şöyle demişti bana: “Toplumun halı altına süpürdüğü bir mesele bu. Utanıp herkesten gizliyorsunuz. Toplumsal linçten korkuyorsunuz.

‘Benim çocuğum yapmaz’ demenin alemi yok. Bu kadar yaygınlaşmışsa senin çocuğuna da bulaşabilir. Senin sokaktaki can güvenliğin de risk altında. Krize giren bir çocuk cebinde parası yoksa boğazına dayar bıçağı.”