N’olur pet şişeleri hayatınızdan çıkarın!

Akılcı olan vanayı kapamaktır.

Yani bir sorunu kaynağında çözmek aslında tek gerçek çözümdür.

Denizlerdeki plastik kirliliğine de böyle yaklaşmalıyız.

Dünyada her dakika 1 milyon plastik şişe satın alınıyor. Her yıl üretilen 500 milyar plastik şişenin yarısından fazlası tek bir kullanımın ardından çevreye atılıyor; sahillere, çöp sahalarına ve denizlere karışıyor.

Dünyanın en büyük alkolsüz içecek şirketleri her yıl 2 milyon ton plastik şişe üretiyor. Greenpeace, sadece Coca Cola’nın her yıl tek başına 110 milyar tek kullanımlık plastik şişe ürettiğini ve bu sayıyı düşürmek yerine, daha fazla plastik üretimine yatırım yaptığını açıklıyor.

Halbuki, dünyanın ve denizlerin hali ortadayken, şirketler sorumlu davranmalı; plastik ambalaj kullanımını epey azaltmalı. Greenpeace meşrubat içecek şirketlerinden tek kullanımlık plastik şişeleri kullanmayı bırakmalarını ve yeniden kullanılabilir ambalaj sistemini benimsemelerini talep ediyor.

Bu haklı bir talep.

Zira her yıl denizlerimize giren 12 milyon ton plastiğin yüzde 60-80’i rüzgarla veya yağmurla karadan geliyor.

Bugün denizlerimiz-deki plastik 150 milyon tondan fazla.

Bu plastikleri peş peşe eklesek Ay’a iki kez gidip gelecek uzunlukta bir yol oluşuyor.

Deniz kuşlarının yüzde 90’ının, deniz kaplumbağalarının üçte birinin midesinde plastik var.

Büyük plastik parçaları mikro plastiklere bölünerek deniz canlılarının besin zincirine karışıyor.

Hatta deniz mahsulleri aracılığıyla tabaklarımıza kadar giriyor. Bazı çalışmalar bir tabak istiridye yediğimizde vücudumuza yaklaşık 50 küçük plastik parçası girdiğini gösteriyor.

Güneydoğu Asya gibi bazı ülkeler sık sık denizlere çok miktarda plastik sızdırmakla suçlansa da, büyük resim bundan daha fazlasını içeriyor.

Avrupa ve Kuzey Amerika giderek artan tek kullanımlık plastik ambalaj üretimi trendine öncülük ediyor. En bilinen 20 plastik şirketinin yüzde 95’inin merkez ofisi ABD ve Avrupa’da. Türkiye ise bugün 9 milyon tonu aşan plastik üretimi ile Avrupa’da ikinci, dünyada ise altıncı.

Şirketler üstüne düşeni yapsın ama biz de bireyler olarak boş duramayız.

Pet şişe yerine, yanımızda tekrar kullanılabilir şişe taşıyalım; içeceklerde kamış kullanmayalım, kahve fincanımız yanımızda olsun; plastik poşet kullanmak yerine bez çanta bulunduralım; dışarıdan yemek söylediğimizde restoranlara plastik çatal bıçak istemediğimizi belirtelim; satın almadan önce ürünlerin etiketlerini kontrol edelim, polietilen (PE), polipropilen (PP), polietilen tereftalat (PET), polimetil metakrilat (PMMA), politeirafloroetilen (PTFE) ve naylon içeren ürünlerden kaçınalım.

ÇYDD’den iklim değişikliği paneli

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), çağımızın en büyük sorunlarından iklim değişikliğini masaya yatırıyor. ÇYDD Çevre Birimi tarafından 4 Kasım Akatlar Kültür Merkezi’nde “İklim Değişikliği ve Geleceğimiz” konulu bir panel düzenleniyor.

Açılış konuşmasını ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel’in yapacağı panele Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevil Acar, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selma Cerit Mazlum gibi isimler konuşmacı olarak katılıyor.