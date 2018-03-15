Lefkoşa’da kültür rotası

Açıkçası o güne kadar Kıbrıs denince aklıma kumarhane turizmi ile deniz kum güneş turizminden başka bir şey gelmiyordu. Gidip gezince gördüm ki, burayı ziyaret etmek için hepsinden öte bir neden var: Adanın tarihi mirası.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tam da Kıbrıs’ın bu zenginliğinden hareketle, adada bir alternatif rota tasarlamış. “Vakıf Şehir Lefkoşa” isimli rota, bir hareket çağrısı aslında.

Vakıflar 2014’ten beri, vakıf eserlerin gizli kalmış öykülerinin anlatılması için Türkiye Rehberler Birliği ile çalışmalar yapıyor. İstanbul, Ankara, Trabzon, Antalya, Bursa Rehberler Odaları ile arşivlerindeki bilgileri paylaşıyor, bunları anlatarak kitlelere ulaşmaya çalışıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü ile benzer bir eğitim sırasında fark edildi ki, Kıbrıs bir “Vakıf Ada”.

Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerden, Kuzey Kıbrıs’ta nitelikli bir kültür turu ihtiyacını karşılayabilecek alternatif bir rota oluşturulabileceği anlaşıldı.

“Vakıf Şehir: Lefkoşa” adlı bu rota, Kıbrıs adasının altyapısını oluşturan tüm medeniyetlere ait lokasyonları kapsıyor. Rotada sadece Osmanlı yok, Venedik, Lüzinyan, Bizans da var. Katedralden camiye çevrilen Kıbrıs’ın Ayasofyası Selimiye Camii de var, hanlar hamamlar, tarihi Vakıflar İdaresi binası da, Venedik sütunu da var, Lüzinyan yapısı evler de.

26 lokasyondan oluşan rota, vakıfların kendine özgü zenginliğini ve tarihini tüm örnekleriyle anlatabilmeyi amaçlıyor.

MÜZELERDE VE LOKANTALARDA İNDİRİM

Vakıflar bu rotayı, meslek birliklerinin katkılarıyla ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin rolüyle hazırladı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu projenin duyurusunu yaparken, hedeflerinin kuru bilgiye değil, deneyime dayalı bir kültürel turizm olduğunu söyledi: “Bir yerde bir vakıf çeşmesi akıyorsa orayı ziyaret eden turistin elinin mutlaka ıslanmasını istiyoruz.”

Kıbrıs’ta Turizm Haftası’nın başladığı 15 Nisan’da rota üzerinde gerçekleştirilecek ilk yürüyüşe çağrıya dahil olan herkes katılacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Turizm Bakanlığı ile görüşmeleri sonucunda, bu rotadaki 5 müze girişinin ücreti toplam 10 TL’ye indirildi. İki vakıf kiracısı lokanta ile mutabakat yapıldı ve yemeklerde yüzde 30 indirim sağlandı.

Bu rotayı ancak vakıf konusunu bilen rehber sertifikasına sahip rehberler anlatabilecek. Bu sertifikaya sahip rehberin grubu bu rotadaki indirimlerden faydalanabilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 50 profesyonel rehbere eğitim verildi. Eğitim 15 Nisan’a kadar devam edecek ama daha sonra talep olursa seminerler düzenlenecek.

“Vakıf Şehir: Lefkoşa” rotası 15 Nisan’dan sonra Türkiye’den Kıbrıs’a gelen paket tur programlarına dahil olacak. Bu tarihten sonra Vakıflar bu işten çekilecek ve rotayı seyahat firmalarına emanet edecek, turu onlar satacak.

Ve bu sayede, Lefkoşa artık tur programlarında bir kültür rotası alternatifi olarak yer alacak.