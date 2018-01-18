Kırsalı kadınlar kalkındıracak

Oysa “kırmızı altın” diye de anılan safran, dünyanın en değerli baharatı ve tüm dünyada çok pahalı. Bu yüzden normalde “kiloyla” sözü edilen bitkilerin aksine safrandan “gramla” bahsedilir. İşlenip baharat haline getirilen safranın gram fiyatı yaklaşık 40 TL.

Böylesine değerli bir bitkiyi yetiştirmek haliyle emek istiyor.

1 kilogram safran baharatı elde edebilmek için 150 bin adet safran çiçeğine ihtiyaç var. Dikenleri yüzünden iç köklerin toplanması ise çok kolay değil.

Ama bu emek karşılığını sadece mutfakta değil, ilaç ve boya sanayisinde de veriyor. Safran kendi ağırlığının yüzbinlerce katı ağırlıktaki suyu boyayabildiği için boya üretiminde çok kullanılır. İlaç sektöründeki yerini ise sağlığa faydalı özelliklerine borçlu.

Türkiye’de ağırlıklı olarak Safranbolu’da yetişen bitki, ABC Deterjan’ın 2017’nin mart ayında başlattığı “Yerli Yerinde” projesiyle Çukurova’nın uzantısı olan topraklarda da ekilmeye başlandı.



ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN KATMA DEĞER SAĞLAYAN KADINLAR

ABC’nin üretim tesislerinin bulunduğu Osmaniye ilinin Bahçe ilçesinde 22 kadın seçildi; bu kadınlar safran ekimi eğitimi aldı. Ve sonrasında bitkinin ekimine başladılar.

Başta, safranın bu topraklarda tutup tutmayacağı bilinmiyordu. Ancak Bahçe Ziraat Odası Başkanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında, Osmaniye bölgesi toprağının safran çiçeği yetiştirmek için çok elverişli olduğu anlaşıldı.

İlk yıl, Bahçe ilçesinde 5 bin metrekarelik bir ekim alanı bulundu.

Bu alan bölünerek kadın çiftçilere safran yetiştirmeleri için tahsis edildi.

Şimdi ilk defa onlar için eğitimli istihdam yaratılıyor, bu kadınlar ilk defa düzenli bir gelir elde ediyorlar.

Ama daha da önemlisi, kadınlar kendi üretim gücünün farkına varıp aileleri, ilçeleri ve ülke ekonomisi için katma değer sağlıyorlar.

Sadece bu da değil, küçük ve çok parselli arazilerin tarıma kazandırılmasıyla kadınlar, kendi arazileri üzerinde çalışarak yeterliliklerini ispatlıyor, özgüvenlerini geliştiriyorlar.

Projenin bir amacı da, alternatif üretim sistemi sayesinde genç nüfus göçünün önlenmesi, kadınların yaşamlarının iyileştirilmesi ve hayata bakışlarının zenginleştirilmesi.



3 YILDA TÜRKİYE’DE SAFRAN ÜRETİMİ YÜZDE 75 ARTACAK

İlk yıl için, kilosu 100 TL’den 900 kilogram safran çiçeği soğanı alındı. 2018’de ekim alanı iki katına çıkarılacak, daha çok kadın istihdam edilecek.

Projenin üçüncü yılının sonunda hedef, Türkiye’nin yıllık safran üretimini yüzde 75 oranında artırmak ve projede çalışan kadın sayısını 66’ya yükseltmek.

ABC’nin bu projeyle eş zamanlı ürettiği safranlı yumuşatıcıdan elde edilecek tüm kâr da projede kullanılmak üzere fon haline getirilecek. Fonun bir kısmı projenin ilerleyen yıllardaki etaplarına aktarılacak. Zira safran yetiştirmeye verilen destek sürerken, bir yandan da her yıl yeni tarım ve zanaat girişimleri desteklenecek.

Hep söylüyoruz; kalkınmanın, hele de kırsal kalkınmanın yolu kadınları evden çıkarmaktan, çalışma hayatına katmaktan geçiyor.

Keşke bu çabalar çoğalsa...