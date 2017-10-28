Her şey çocuklar için

TARAFSIZ ve doğru bilginin ulaşılabilir olması, toplumun sorunlarını özgür ve adil bir biçimde çözümleyebilmesi, eğitim ve kültür düzeyinin artırılması için yatırımlar yapılması ve buna yönelik çalışmaları desteklemek için 21 yıl önce kurulan Aydın Doğan Vakfı, son yıllarda kız çocuklarının eğitimini misyon edindi.

Vakfın eğitime yaptığı destek ve teşviklerle amacı, ekonomiye ve nitelikli işgücü gelişimine katkı yapmak. Bu ne de olsa ancak, genç kızların topluma üretken bireyler olarak katılmasını sağlayarak mümkün olabilir.

Geçtiğimiz hafta, vakfın Aydın Doğan’ın da mezun olduğu Erzincan Lisesi’nde yaptırdığı öğrenci merkezi ile konferans salonunun kurdelesini vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner kesti. Eğitimdeki ihtiyaçlarımızın sonsuz olduğunu söyleyen Boyner, “Devletimizin desteği ile özel sektörün, imkânı olan bireylerin, vakıfların ve sivil toplumun elbirliği yapması gerektiğine inanıyorum” dedi.

MESELE EĞİTİMSE HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Aydın Doğan Vakfı, 2005’te Doğan Grubu ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle başlatılan ve Türkiye’nin en büyük eğitim seferberliği olan Baba Beni Okula Gönder’in (BBOG) en büyük destekçisi. BBOG, tam da Boyner’in söz ettiği gibi, devlet-özel sektör-sivil toplum işbirliği ile toplumsal bir problemi çözme açısından tüm dünyada örnek gösterilen bir başarı elde etti. Yani, eğitim gibi bir alanda, herkes elini taşın altına koymadan ilerleme kaydedemeyiz.

Aydın Doğan Vakfı’nın bu anlamda üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını söyleyebiliriz. BBOG seferberliği kapsamında bugüne kadar yapılan 33 kız öğrenci yurdunun 5’inin yapımını vakıf üstlendi; bu 5 yurdu desteklemeyi de sürdürüyor. Vakıf, Erzincan’da bir de üniversite öğrencilerine yönelik yurt yaptırdı ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağışladı.

BBOG kapsamında yaptırılan yurtlarda kalan kız çocuklarına vakıf tarafından, üniversite hazırlık süreçlerine yardımcı olacak eğitim setleri hazırlanıyor. Öğrencilerin gelişimleri ve doğru kariyer seçimleri için eğitimler düzenleniyor, yurt yöneticileri ile öğretmenlere de eğitimler veriliyor.

Hukuk ve mühendislik okuyan kız öğrenciler ile BBOG yurtlarında kaldıktan sonra dört yıllık üniversiteleri kazanan kız öğrencilere üniversite bursu veriliyor. Yine bu bölümlerinde okuyan öğrencilere bir yönetici mentor olarak atanıyor ve kariyer gelişimlerinde destek olmak adına yıl boyunca yönlendirmeler yapıyor.

BU ÇABALAR OLMASA BELKİ KIZ ÇOCUKLARI EVLENDİRİLECEKTİ

Aydın Doğan Vakfı’nın çalışmaları yurtlar ve burslarla sınırlı değil. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve özellikle genç kadınların güçlendirilmesi için eğitimden işgücüne geniş bir yelpazede çalışmalar yürütülüyor. Örneğin Vakıf 3 yıldır, kız çocuklarının güçlenmesi konusunda farkındalığı artırmak için UNFPA, UNICEF ve UN Women ortaklığında Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nı düzenliyor.

Ayrıca, bu yıl üniversiteli genç kadınların profesyonel hayata hazırlanmasına destek olmak ve geleceğin güçlü liderleri olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla ‘Genç Liderler Yaz Kampı’ düzenlendi. Öğrenciler toplumsal cinsiyet eşitliği alanında projeler geliştirdi. ‘Başarı Beni İstanbul’a Götürüyor’ gezisiyle de her yıl 19 Mayıs haftasında BBOG yurtlarında kalan en başarılı 3 kız öğrenci kariyerlerine yön verecek rol modellerle bir araya geliyor.

Vakfın Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaptırdığı 2 ilk öğretim okulu, 6 lise ve bir yüksekokul var.

Yıllardır süren bu çalışmalar sayesinde binlerce çocuğun hayatı değişti. Okullu olan kız çocukları belki o yurtlar olmasa evlendirilecekler ya da hiç okuyamayacaklardı. Diğer çabalar ise birçok gence yol gösterdi ve önünü açtı.