Çöpünüze sahip çıkın

Sadece İstanbul’da yılda ürettiğimiz çöp miktarı 6 milyon ton.

Ve 2016’da belediyelerin temizlik işleri için harcadığı para 9 milyar TL’den fazla.

Türkiye’de çöpün yalnızca yüzde 11’i ayrıştırılabiliyor. 2023’te hedef, bu oranı yüzde 35’e çıkarmak.

Ayrıştıramadığımız atıkların yıllık değerinin 2 milyar doları bulduğunu düşünürsek, atıkların ülkemiz ekonomisi için önemi ortada.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı genç bir sivil toplum kuruluşu. 2015’te, Murat Vargı liderliğinde çöp üretiminin en aza indirilmesi için kuruldu.

Bunun yolu, çöpün doğru yere atılması yönünde toplumda davranış dönüşümü sağlamak.

Vakıf, çöpten arınmış bir çevre için çevre bilincini artıran kampanyalar düzenliyor, eğitici ve teşvik edici projeler hayata geçiriyor, çevre politikalarını iyileştirmek için katkı sağlıyor ve bunların tüm Türkiye’de yaygınlaşması için çalışıyor.

Bu amaçla belediyeler, eğitim kurumları, medya, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu ve özel kurumlar ile işbirlikleri gerçekleştiriyor.

Vakıf, iki yıl gibi kısa bir sürede, kamuoyunda çöp konusunda farkındalık yaratmak amacıyla pek çok iletişim çalışması gerçekleştirdi.

Kamu spotlarının yanı sıra 2015 ve 2016’da İstanbul genelindeki mecralarda “Çöpünü Çöpe At” sloganıyla yapılan çalışmalar daha sonra Niğde ve Hatay’a taşındı.

İstanbul ve İzmir’de bürokratlar, akademisyenler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda çöp konusundaki alışkanlıklar, alınabilecek önlemler ve çözüm önerileri tartışıldı. İstanbul’da ortaokul öğrencilerinin katılımıyla bir video yarışması yapıldı.

Temiz sokak projesi

Vakıf en son geçtiğimiz günlerde, Üsküdar Belediyesi ile ortaklaşa Temiz Sokak Projesi’ni gerçekleştirdi.

“İç Temizliğini Sokağa Yansıt” sloganı ile başlayan proje kapsamında “Temiz Sokak” etiketini almaya aday olarak seçilen pilot sokağın (Dönmedolap Sokağı), Mayıs 2018 itibariyle çöp miktarının azalmasına ve uygulamalardaki iyileşmelere bağlı olarak, bu etiketi alıp almadığı ilan edilecek.

Proje boyunca pilot sokaktaki uygulamalar takip edilecek ve gerektiğinde sokak sakinlerine bilgi verilerek yol gösterilecek, ayrıca sokak gönüllülerinin projede görev alması için sokak sakinlerine çağrıda bulunulacak.

Günde 2 milyon kişinin yolunun düştüğü semtte günde 600 ton çöp toplanırken,

yaz aylarında bu miktar 800 tona çıkıyor.

Temizlik işlerine ayrılan para pek tabii altyapı gibi hizmetlere harcanabilir.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı’nın çocuklarla gençlerin bilinç düzeyini artırmaya yönelik oyun projesi, kapasite geliştirme-farkındalık odaklı projeleri, interaktif geri dönüşüm haritası ve kurumların atık miktarlarını düşürmeye yönelik ofis sistemi projeleri de gelişim aşamasında.

Vakıf, 2018 yılından itibaren daha yaygın biçimde saha, farkındalık ve lobi çalışmaları gerçekleştirerek Türkiye’de üretilen çöp miktarının azaltılmasına katkıda bulunmayı ve kamuoyunda bu konuda farkındalığın artırılmasını hedefliyor.