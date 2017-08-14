Bursa dönüşecek miras çürümeye bırakıldı

Nişantaşı’nda bir, Şişli’de beş daire ve 20 civarında dükkân... Paris’in en kıymetli bölgelerinde en az 1 milyon Euro değerinde ev ve atölye... Paris’teki banka hesabında 47 bin Euro. Üç yıl önce vefat eden, Türkiye resminin en önemli isimlerinden Tiraje Dikmen’in çürümeye bırakılan mirası bu.

Istanbul Art News (IAN) gazetesinin son iki sayısında bu konu kapaktan işlendi, daha geniş bir kamuoyu kesiminin farkındalığını artırmak için haberi buradan aktaracağım.

Anlaşılan o ki, ülkemizde adalet, konu sanat ve eğitim olduğunda da bir yerlerde tıkanıp kalıyor.

MİRAS ÖĞRENCİLERE BURS OLACAKTI

Dikmen, kız kardeşiyle yaşadığı ihtilaflardan ötürü vasiyetnamesini 40’lı yaşlarında hazırlamış. Ve neyi var neyi yok, mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bırakmış. Bu mirasla ihtiyacı olan öğrencilere burs verilmesini istemiş.

Dikmen bu okulda önce işletme okumuş; ardından yüksek lisansını ve üstüne, ‘Kadın İşçilerin Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemindeki Durumları’ üzerine doktorasını yapmış. Belli ki hayatının en iyi yıllarını geçirdiği bu okula vefa borcunu ödemek istemiş.

Ölümü üzerine beklersiniz ki bu eğitim kurumu da kendisine bırakılan mirasa hemen sahip çıksın... Ama Dikmen’in avukatı ve vasisi Cengiz Akıncı’nın IAN’a söylediğine göre, üniversite ne mirasa sahip çıktı ne de vasiyetin yerine getirilmesi için gereken hukuksal süreçte üzerine düşeni yaptı.

Normalde 4-5 ayda sonuçlanacak bir dava, Akıncı’nın ifadesiyle “Kafka’nın ‘Dava’ hikâyesini aratmayacak bir dizi ihlaller, kanunsuzluklar ve bürokratik engeller silsilesi” halini aldı ve 3 yıldır hâlâ sonuçlanamadı.

Özetle, “Maddi değeri trilyonlarca lirayı bulan gayrimenkulün yanında Türkiye sanat tarihinin en önemli isimlerinden oluşan bir koleksiyonun, 13 yıl boyunca Güzel Sanatlar Akademisi’nde Resim Bölümü Başkanlığı görevini yürüten Léopold Lévy’nin arşivinin, atölyesinin yer aldığı miras henüz İstanbul Üniversitesi’ne devredilebilmiş değil.”

BİR DE SOYULSUN, TAM OLSUN!

Yargı, bildiğiniz gibi. Akıncı’ya göre hâkim görevini ihmal edip mevzuatı yok sayıyor; bilirkişi bir yıldır rapor düzenleyemedi; vasiyetname Beyoğlu’ndaki noterden Bü-

yükada’ya 13-14 ayda getirtilemedi, anahtar mahkeme kasasında olmasına rağmen, tebligatsız Büyükada’daki eve girilerek kapılar, mühürler kırıldı. Bunu yapan da bilirkişi.

Mahkemenin usulsüzlükleri, üniversitenin ilgisizliği derken, şu anda Büyükada’da içinde hazine olan evin iki bekçisinin aylıkları ödenmiyor. Akıncı’nın söylediğine göre, maaşlarını ödemesi gereken tereke memuru şubattan beri bekçilere “Çıkın, biz orayı değerlendireceğiz” diyormuş. “Bunun anlamı” diyor Akıncı, “‘Siz çıkın, biz buranın soyulmasına göz yumalım’ demektir” ve önemli bir detaya dikkat çekiyor: “Orada Feyhaman Duran’ın iki tablosu var; ikisi de Tiraje Hanım’ın annesinin portresi. Bunlardan biri Merkez Bankası’nın hazırladığı kataloğun kapağında yer almıştı. Bu resim yok olursa devletin sorumluluğu gündeme gelir. Ben bunu da İstanbul Üniversitesi’ne bildirdim ama resmen sağırlar diyaloğu!”

İşin hukuk faciası yanı bir tarafa...

Türkiye sanat tarihinde önemli yeri olan bir sanatçının koleksiyonu, mirası çürümeye bırakılmış vaziyette.

Bunun nasıl bir açıklaması olabilir?