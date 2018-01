Bir çocuğun dahi yüzünü güldürebilmek çok önemli

Kahramanım Sensin, iki kardeşin başlattığı böyle bir proje.

Deniz ve Gökçe Cantürk kardeşler, sanatçıların, şarkıların ve gönüllülerin çocukların kahramanı olduğu bir iyilik masalı yaratmak üzere harekete geçti.

2015’te hayata geçen projenin ilk ayağı, zevkle dinlediğimiz, her sözü ayrı bir hikayemize dokunmuş şarkılardan gündelik hayatımızda her an yanımızda taşıyabileceğimiz tasarımlar yaratmaktı.

Sonrasında buradan elde edilen gelir çocukların yararına kullanılacaktı.

MÜZİSYENLERİN GÖNÜLLÜ DESTEĞİ

Cantürk kardeşler ilk olarak Göksel, Moğollar, Yeni Türkü ve Vega’ya projelerini anlattılar ve birlikte seçtikleri şarkılardan küçük notlar ile tasarımlar yaptılar.

Göksel’in “Denize Bıraksam”, Moğollar’ın “Bir Şey Yapmalı”, Yeni Türkü’nün “Deliler”, Vega’nın “Sokaklar Tekin Değil” şarkılarından yaptıkları tasarımları tişört, çanta, defter gibi ürünlere uyarlayarak internet siteleri kahramanımsensin.com üzerinden satışa çıkardılar. İlaveten, Göksel de albümlerini imzalayarak onlara hediye etti ve bu albümleri site üzerinden bir set haline getirip satışa sundular.

Elde ettikleri gelirle, geçtiğimiz iki yılda Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na (Koruncuk) destek oldular.

Bolluca Çocuk Köyü’nde çocukların hayatlarını kolaylaştıracak yenilikler yaptırdılar. Önümüzdeki süreçte çocuklarla ilgili diğer vakıfları ve ihtiyaç sahiplerini tespit edip daha çok çocuğa ulaşmak istiyorlar.





İYİLİK AJANDASI

En son geçtiğimiz günlerde, içi şarkı sözlerinin tasarımlarıyla süslü bir “365 gün iyilik ajandası” tasarlayıp satışa sundular. Ajandada 9 sanatçının 15 şarkısının tasarımları yer alıyor.

Göksel, Moğollar, Yeni Türkü ve Vega yine şarkılarıyla onlara destek oldu.

Onlar dışında Hayko Cepkin, Gökhan Türkmen, Mabel Matiz ve Can Bonomo da şarkı sözleriyle ajandaya katkı sağladı. 2004’te aramızdan ayrılan efsane sanatçı Cem Karaca’nın şarkılarından tasarımlar da ajandada yer buldu. Ajandanın geliri yine ihtiyaç sahibi çocuklara aktarılacak.

İnsan dünyaya dair çok büyük beklentiye girince hayal kırıklıkları da büyük oluyor. Oysa bakın bu iki kardeşe, “Bir çocuğun dahi yüzünü güldürebilmek ve geleceğe dair umut taşımasına yardımcı olabilmek bizim için çok önemli” diyorlar.

Bu yolda, baştan beri onları destekleyen sanatçıların yanı sıra aralarına yeni katılan sanatçılarla birlikte, her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı, her gün yeni bir çocuğa umut olmayı amaçlıyorlar.